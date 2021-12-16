Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
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ДБО Сбербанка
Публикаций - 179, упоминаний - 232
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Анатолий 97 39
|Колбин Евгений 53 17
|Лоевская Анна 17 17
|Шашкин Алексей 12 7
|Паршиков Сергей 10 6
|Машурин Сергей 18 5
|Попов Сергей 81 5
|Леханов Сергей 8 4
|Кравченко Евгений 10 4
|Бессонов Сергей 17 4
|Нуралиев Борис 242 3
|Кирсанова Светлана 54 3
|Коробкина Оксана 18 3
|Макаров Владимир 69 3
|Голудина Наталья 5 3
|Греф Герман 344 2
|Лобоцкий Михаил 4 2
|Ананьев Денис 6 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Сагайдак Светлана 7 2
|Карташов Станислав 10 2
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Малахов Михаил 10 2
|Глазачев Иван 25 2
|Свердлов Денис 170 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Дырмовский Дмитрий 80 1
|Кравченко Георгий 10 1
|Богачев Игорь 172 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Гоц Роман 24 1
|Яковлев Александр 23 1
|Круглов Константин 25 1
|Канафин Байжан 4 1
|Романенко Андрей 83 1
|Залманов Андрей 27 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Малышев Сергей 48 1
|Никиточкин Иван 2 1
|Речкунов Михаил 3 1
|Forbes - Форбс 563 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru