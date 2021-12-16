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16.12.2021 «Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad
13.12.2021 «Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории
19.08.2021 «Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда
17.02.2021 Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa»
23.09.2020 Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении
17.07.2020 Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес»
08.05.2020 В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики»
09.04.2020 Сбербанк обеспечил юрлицам возможность подавать поручения по счету депо дистанционно
20.02.2020 Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн»
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке
05.12.2019 Сбербанк представил корпоративный бесплатный сервис связи с банком из зарубежья
25.09.2019 Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке
09.08.2019 Сбербанк реализовал в онлайн-банке для бизнеса обслуживание по аккредитивам
17.07.2019 Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн
15.07.2019 Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel
26.06.2019 Сбербанк запустил программу «Бизнес-кешбэк» для юрлиц и ИП
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн»
09.04.2019 Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10
24.12.2018 Сбербанк предложил корпоративным клиентам услугу отслеживания всех этапов прохождения валютного платежа
18.10.2018 Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
18.09.2018 В «Сбербанк Бизнес Онлайн» встроена опция подтверждения контрагентов
11.09.2018 Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
06.06.2018 Сбербанк представил новую ролевую модель в интернет-банке для бизнеса
25.04.2018 Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 теперь поддерживает «1С»
17.04.2018 Сбербанк добавил управление депозитами в приложении для Windows 10
21.03.2018 Сбербанк упростил подключение бизнеса к оператору фискальных данных
06.03.2018 Сбербанк создал для бизнеса инструмент отслеживания долгов в онлайне
05.03.2018 В мобильном приложении Сбербанка для бизнеса появилась возможность платежа по свободным реквизитам
30.01.2018 Интеграция «Сбербанк Бизнес Онлайн» с «1С» доступна всем клиентам интернет-банка
04.10.2017 Сбербанк обновил интернет-банк для предпринимателей на Windows 10
04.07.2017 В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» появились новые возможности
14.10.2016 Сбербанк предлагает заключение корпоративных кредитных договоров в электронном виде
21.06.2016 Клиенты «Сбербанк Бизнес Онлайн» для iPhone оплачивают счета по фото благодаря технологиям Abbyy
01.03.2016 Сбербанк внедрил чат LiveTex в мобильный банк для омниканального обслуживания корпоративных клиентов
21.12.2015 Вышла новая версия «Сбербанк Бизнес Онлайн» для iPhone

Публикаций - 179, упоминаний - 232

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5018 21
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 101 15
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 76 9
Корус Консалтинг ГК 965 8
Microsoft Corporation 21062 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 230 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 488 5
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 5
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 66 4
Сбер - Сбербанк Деловая среда 44 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 3
SAP SE 4370 3
Yandex - Яндекс 4534 3
Abbyy 1071 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 3
СКБ Контур 446 3
LiveTex - ЛайвТекс 32 3
Сбер Решения - Интеркомп 5 3
Telegram Group 694 2
Ланит - Норбит - Norbit 266 2
Эвотор - Evotor 117 2
NVision Group - Энвижн Груп 630 2
Webmoney 479 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 2
SimbirSoft - СимбирСофт 25 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 137 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 2
Инфосистемы Джет 849 2
Zabbix SIA - Заббикс 41 2
Астерос - Asteros 586 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 2
МойСклад - Логнекс 92 2
Nethouse 13 2
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 5 2
Астерос Сервис 9 2
Atrinity - Атринити 21 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 172
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 36
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 4
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 19 4
Открытие ФК 530 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 4
Альфа-Банк 1328 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 79 3
СберЛогистика 43 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 3
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 32 3
СберЗдоровье - DocDoc 41 3
Visa International 1640 3
Qiwi 799 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 2
Ак Барс Банк 184 2
Сбер - Сбербанк Факторинг 19 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 49 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 2
Citibank - Ситибанк 250 2
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 24 2
Лента - Сеть розничной торговли 219 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберCтрахование 49 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 104 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 129 1
Ростех - Новикомбанк 31 1
Legenda Intelligent Development 3 1
Руснарбанк КБ 7 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
МСП банк 28 1
АТАК - сеть магазинов 70 1
Царицын капитал 22 1
Связь-банк 103 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 37 1
ВТБ - ВТБ24 641 1
Сбер - Сбербанк Лизинг 27 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 97 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 933 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 58 1
Правительство Москвы 907 1
Правительство РФ 2961 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 158 1
Администрация Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 549 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1914 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 5
Проверка контрагентов 74 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 240 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 3
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 5 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 814 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 784 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 74 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 287 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 808 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 160 2
Мобильное приложение - Mobile app 775 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 214 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2270 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2043 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 238 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 70 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 336 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 185 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2857 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1120 2
Big Data - Большие данные 1457 2
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 32 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 275 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 23
Сбер - E-invoicing ЭДО 67 18
Google Android 11570 13
Microsoft Windows 10 10118 10
Apple - App Store 2360 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1473 9
Apple iOS 6249 8
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 7
Google Play - Google Store - Android Market 2642 7
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 97 7
Сбер - SberBusinessAPI - Fintech API 13 6
Microsoft Store 236 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 6
Microsoft Windows Hello 187 5
Apple iPad 3542 5
Сберкорус Сфера курьер 13 5
Microsoft Office Excel 720 4
Rakuten Viber 465 4
1С:Бухгалтерия 474 4
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 4 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 347 3
Сбер - Business Travel 3 3
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 3
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 7 2
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 65 2
Сбер - Сбербанк Моя команда 8 2
Сбер - Экосистема SberX 15 2
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 50 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 20 2
WhatsApp Messenger 699 2
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Эвотор Онлайн-касса 7 2
Сбер - Сберкредо - краудлендинговая платформа - инвестиционная P2B-платформа 3 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 679 2
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 2
Microsoft Office 365 799 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 70 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 15 2
Сберкорус Сфера EDI 4 1
Попов Анатолий 97 39
Колбин Евгений 53 17
Лоевская Анна 17 17
Шашкин Алексей 12 7
Паршиков Сергей 10 6
Машурин Сергей 18 5
Попов Сергей 81 5
Леханов Сергей 8 4
Кравченко Евгений 10 4
Бессонов Сергей 17 4
Нуралиев Борис 242 3
Кирсанова Светлана 54 3
Коробкина Оксана 18 3
Макаров Владимир 69 3
Голудина Наталья 5 3
Греф Герман 344 2
Лобоцкий Михаил 4 2
Ананьев Денис 6 2
Бакутеев Владимир 18 2
Сагайдак Светлана 7 2
Карташов Станислав 10 2
Курдюков Дмитрий 20 2
Малахов Михаил 10 2
Глазачев Иван 25 2
Свердлов Денис 170 1
Нащекин Алексей 111 1
Дырмовский Дмитрий 80 1
Кравченко Георгий 10 1
Богачев Игорь 172 1
Кулешов Сергей 35 1
Гоц Роман 24 1
Яковлев Александр 23 1
Круглов Константин 25 1
Канафин Байжан 4 1
Романенко Андрей 83 1
Залманов Андрей 27 1
Мамонтов Игорь 29 1
Малышев Сергей 48 1
Никиточкин Иван 2 1
Речкунов Михаил 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 84177 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 10
Европа Восточная 2820 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 4
Казахстан - Республика 4146 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 4
Европа 7307 2
Индия - Республика 4106 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 2
Россия - СФО - Новосибирск 2935 2
Россия - УФО - Курганская область 353 2
Россия - УФО - Челябинская область 853 2
Россия - УФО - Свердловская область 1035 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 864 2
Индонезия - Республика 771 1
Япония 7922 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 1
Малайзия 740 1
Таиланд - Королевство 664 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 1
Россия - ПФО - Казань 1894 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1853 1
Америка Северная 2602 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 54 1
Россия - Западная Сибирь 183 1
Северный Ледовитый океан 69 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1225 1
Беларусь - Белоруссия 3211 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1745 1
Австралия - Австралийский Союз 2659 1
Канада 3060 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 1
Украина 5532 1
Китай - Тайвань 1590 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1091 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 350 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 23 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 324 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 2
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 22 2
Транспорт 110 2
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 62 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 55 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1279 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 2
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 7 1
Психология 75 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 168 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
Денежные переводы 162 1
Мошенничество 106 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
Информационное общество - Государственная программа 354 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 1
Черкизон - Черкизовский рынок 65 1
Торговля розничная 120 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1091 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 130 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 342 1
Инсорсинг - Инхаус 29 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
Forbes - Форбс 563 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 3
IDC - International Data Corporation 4538 2
Gartner 3200 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 116 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 5
Metro Expo 6 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 1
CNews AWARDS - награда 334 1
Red Dot Design Award 49 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
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