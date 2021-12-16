Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер СберБизнес Бизнес Онлайн СББОЛ ДБО Сбербанка
Публикаций - 228, упоминаний - 354
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Анатолий 99 41
|Колбин Евгений 54 17
|Лоевская Анна 18 17
|Исанин Антон 9365 11
|Шашкин Алексей 15 7
|Паршиков Сергей 10 6
|Машурин Сергей 18 6
|Попов Сергей 86 5
|Леханов Сергей 8 4
|Бессонов Сергей 17 4
|Кравченко Евгений 11 4
|Нуралиев Борис 244 4
|Кирсанова Светлана 54 3
|Макаров Владимир 69 3
|Коробкина Оксана 18 3
|Греф Герман 345 3
|Голудина Наталья 5 3
|Мамонтов Игорь 29 2
|Глазачев Иван 27 2
|Карташов Станислав 11 2
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Сагайдак Светлана 7 2
|Ананьев Денис 6 2
|Малахов Михаил 10 2
|Лобоцкий Михаил 5 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Яковлев Александр 25 1
|Нащекин Алексей 112 1
|Завьялов Андрей 9 1
|Дырмовский Дмитрий 81 1
|Богачев Игорь 174 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Кравченко Георгий 12 1
|Гоц Роман 24 1
|Круглов Константин 27 1
|Канафин Байжан 4 1
|Романенко Андрей 85 1
|Залманов Андрей 29 1
|Малышев Сергей 49 1
|Белоусов Максим 73 1
|Ведомости 375 3
|Forbes - Форбс 591 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|91Mobiles 590 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 5
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186829, в очереди разбора - 958244.
Создано именных указателей - 80371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186829, в очереди разбора - 958244.
Создано именных указателей - 80371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru