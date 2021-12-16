Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 80371
ИКТ 7365
Организации 5499
Ведомства 1296
Ассоциации 625
Технологии 2744
Системы 16197
Персоны 26657
География 1432
Статьи 1038
Пресса 836
ИАА 574
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1374
Мероприятия 798

Сбер СберБизнес Бизнес Онлайн СББОЛ ДБО Сбербанка

Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка


16.12.2021 «Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad
13.12.2021 «Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории
19.08.2021 «Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда
17.02.2021 Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда
28.12.2020 Райффайзенбанк обновил свой мобильный банк для предпринимателей
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa»
23.09.2020 Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении
20.08.2020 Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн»
17.07.2020 Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес»
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса
08.05.2020 В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики»
09.04.2020 Сбербанк обеспечил юрлицам возможность подавать поручения по счету депо дистанционно
20.02.2020 Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн»
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке
05.12.2019 Сбербанк представил корпоративный бесплатный сервис связи с банком из зарубежья
25.09.2019 Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке
09.08.2019 Сбербанк реализовал в онлайн-банке для бизнеса обслуживание по аккредитивам
17.07.2019 Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн
15.07.2019 Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel
26.06.2019 Сбербанк запустил программу «Бизнес-кешбэк» для юрлиц и ИП
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн»
09.04.2019 Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10
24.12.2018 Сбербанк предложил корпоративным клиентам услугу отслеживания всех этапов прохождения валютного платежа
18.10.2018 Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
18.09.2018 В «Сбербанк Бизнес Онлайн» встроена опция подтверждения контрагентов
11.09.2018 Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
06.06.2018 Сбербанк представил новую ролевую модель в интернет-банке для бизнеса
25.04.2018 Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 теперь поддерживает «1С»
17.04.2018 Сбербанк добавил управление депозитами в приложении для Windows 10
21.03.2018 Сбербанк упростил подключение бизнеса к оператору фискальных данных
06.03.2018 Сбербанк создал для бизнеса инструмент отслеживания долгов в онлайне
05.03.2018 В мобильном приложении Сбербанка для бизнеса появилась возможность платежа по свободным реквизитам
30.01.2018 Интеграция «Сбербанк Бизнес Онлайн» с «1С» доступна всем клиентам интернет-банка
04.10.2017 Сбербанк обновил интернет-банк для предпринимателей на Windows 10
04.07.2017 В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» появились новые возможности
14.10.2016 Сбербанк предлагает заключение корпоративных кредитных договоров в электронном виде

Публикаций - 228, упоминаний - 354

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6072 25
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 118 22
Корус Консалтинг ГК 1014 13
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 81 10
Microsoft Corporation 22497 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 7
Yandex - Яндекс 5015 7
СКБ Контур 745 6
Сбер - Цифровая Платформа 526 6
Сбер - Сбербанк Деловая среда 66 5
Эвотор - Evotor 132 5
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 4
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 4
Dialog - Диалог 864 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Google LLC 10352 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 68 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 3
SAP SE 4595 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 123 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 3
LiveTex - ЛайвТекс 32 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 3
Сбер - СберРешения - Интеркомп 7 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 2
Cisco Systems 4720 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 2
Nethouse 13 2
Ланит - Норбит - Norbit 270 2
МойСклад - Логнекс 93 2
Барс груп 499 2
Telegram Group 805 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 187
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 51 36
Альфа-Банк 1476 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 5
Точка 1820 5
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 46 5
Открытие ФК 2713 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 5
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 4
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 21 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 85 3
Visa International 1809 3
Qiwi 878 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 30 3
Сбер - СберЛогистика 45 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
Citi - Citibank - Ситибанк 265 2
Ак Барс Банк 212 2
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 2
Сбер - Сбербанк Факторинг 20 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 2
Восточный Банк 232 2
Синара Банк - СКБ-банк 110 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Почта Банк 319 2
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 50 1
Альфа-Капитал УК 56 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Верховный суд Российской Федерации 709 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Фонд президентских грантов 11 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 89 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
Администрация Владимира 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Счётная палата РФ 628 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Правительство РФ 8292 1
Правительство Москвы 1640 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 51
Мобильное приложение - Mobile app 4966 46
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 26
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 21
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 16
Проверка контрагентов 895 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 13
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 842 12
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 12
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 10
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 1948 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 9
Website - Вебсайт 9736 9
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 9
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 209 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 8
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
Big Data - Большие данные 3520 7
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 6
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 33
Google Android 11959 21
Сбер - E-invoicing ЭДО 83 19
Microsoft Windows 10 11713 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 10
Apple iOS 6422 10
Apple - App Store 2437 9
Сбер - SberBusinessAPI - Fintech API 16 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 8
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 8
Google Play - Google Store - Android Market 2732 7
Microsoft Store 254 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 6
1С:Бухгалтерия 647 6
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 10 6
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 36 6
Apple iPad 3663 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 5
Microsoft Windows Hello 189 5
Сбер - Сберкорус Сфера курьер 14 5
Microsoft Office Excel 818 4
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Apple iPhone 6 2649 4
Rakuten Viber 491 4
Альфа-Бизнес Онлайн 33 4
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 6 4
Сбер - Business Travel 5 3
Эвотор Онлайн-касса 12 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 3
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 3
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 11 3
1С:Предприятие через интернет - 1С:Fresh 11 3
Microsoft Office 3247 3
Сбер - Сбербанк Моя команда 19 3
СКБ Контур - Контур.Эльба 72 3
Microsoft Office 365 834 3
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 3
СКБ Контур - Контур.Светофор 104 3
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 2
Попов Анатолий 99 41
Колбин Евгений 54 17
Лоевская Анна 18 17
Исанин Антон 9365 11
Шашкин Алексей 15 7
Паршиков Сергей 10 6
Машурин Сергей 18 6
Попов Сергей 86 5
Леханов Сергей 8 4
Бессонов Сергей 17 4
Кравченко Евгений 11 4
Нуралиев Борис 244 4
Кирсанова Светлана 54 3
Макаров Владимир 69 3
Коробкина Оксана 18 3
Греф Герман 345 3
Голудина Наталья 5 3
Мамонтов Игорь 29 2
Глазачев Иван 27 2
Карташов Станислав 11 2
Курдюков Дмитрий 20 2
Сагайдак Светлана 7 2
Ананьев Денис 6 2
Малахов Михаил 10 2
Лобоцкий Михаил 5 2
Бакутеев Владимир 18 2
Яковлев Александр 25 1
Нащекин Алексей 112 1
Завьялов Андрей 9 1
Дырмовский Дмитрий 81 1
Богачев Игорь 174 1
Кулешов Сергей 36 1
Кравченко Георгий 12 1
Гоц Роман 24 1
Круглов Константин 27 1
Канафин Байжан 4 1
Романенко Андрей 85 1
Залманов Андрей 29 1
Малышев Сергей 49 1
Белоусов Максим 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Европа Восточная 2927 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
Казахстан - Республика 4467 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Европа 12319 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - УФО - Курганская область 365 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Индия - Республика 4263 2
Россия - УФО - Челябинская область 932 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Канада 3319 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 243 1
Турция - Турецкая республика 1708 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 176 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великие Луки 26 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 299 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 25 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 335 1
Россия - Западная Сибирь 225 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 104 1
Северный Ледовитый океан 96 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 239 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 111
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 49
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 29
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 23
ММБ - малый бизнес и микробизнес 317 19
Кредитование 1515 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 14
Физическое лицо - Физлицо 1548 14
Платёжное поручение - Payment order 152 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 11
Юриспруденция 1629 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 6
Недвижимость 1713 6
Аутсорсинг 1351 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 5
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 4
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 31 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 3
УСН - Упрощенная система налогообложения 62 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 3
Рентабельность 552 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 186 2
Экспорт - Экспортные операции 1024 2
Афина - множественное значение 33 2
Паспорт - Паспортные данные 1175 2
Страхование - Страховое дело 1920 2
Аренда 949 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Ведомости 375 3
Forbes - Форбс 591 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
91Mobiles 590 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
500 Startups 4742 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
Gartner - Гартнер 3301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 29 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 14
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 5
Metro Expo 6 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Red Dot Design Award 50 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186829, в очереди разбора - 958244.
Создано именных указателей - 80371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона

Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще