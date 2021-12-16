«Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad

«Сбер» представил мобильное приложение «Сбербизнес» для работы на планшетах iPad. С точки зрения функциональных возможностей приложение «Сбербизнес» для iPad не отличается от мобильного приложения для смартфонов. Оно поддерживает работу с платежами, зарплатными проектами, бизнес-картами, кредитованием, внешнеэкономическую деятельность, содержит маркетплейс с возможностью подключения сервисов и услуг из приложения, поддерживает «тёмную тему» – словом, в этой версии доступны все преимущества самой актуальной версии мобильного приложения «Сбербизнес» (3.29.0).

Разница заключается в адаптации дизайна приложения под работу на планшете. Приложение для iPad немного отличается с точки зрения интерфейса (главное меню переехало из нижней части экрана на левую сторону), умеет работать в режиме альбомной и портретной ориентации, поддерживает режим многозадачности (когда экран поделён между несколькими приложениями).

«За год мы получили десятки отзывов пользователей с просьбой разработать специализированную версию, и в ответ на них выпустили приложение “Сбербизнес” для работы на iPad. Ежемесячно не менее 12 тыс. клиентов открывают мобильное приложение “Сбербизнес” для смартфонов на планшетах. Потенциальная аудитория новинки оценивается не менее чем в 20 тыс. пользователей», – сказала Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

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