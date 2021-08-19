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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк Деловая среда
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 64
Сбербанк Деловая среда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Анатолий 98 5
|Вершков Сергей 5 1
|Зарубинский Игорь 3 1
|Носков Константин 202 1
|Греф Герман 205 1
|Хасис Лев 96 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Ракова Марина 11 1
|Ванин Андрей 7 1
|Завадский Марк 11 1
|Богданов Николай 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Козырев Алексей 270 1
|Павлович Александр 6 1
|Калачников Алексей 7 1
|Грищенков Алексей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771540, в очереди разбора - 675222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771540, в очереди разбора - 675222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru