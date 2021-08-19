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Сбербанк Деловая среда


19.08.2021 «Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов 1
02.11.2020 Сбер представил обучающие курсы для ГИС «Персональные цифровые сертификаты» 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
18.03.2020 Сбербанк внедрил авторизацию по «Сбер ID» с помощью push-уведомлений 1
20.11.2019 «Дочка» Сбербанка начала предоставлять услугу по регистрации бизнеса онлайн с помощью iPhone 3
03.07.2019 Сбербанк сменил руководителя своей экосистемы SberX 1
28.03.2019 Сбербанк запустил бесплатные услуги и регистрацию самозанятых через «Сбербанк Онлайн» 1
25.05.2018 Россиянам впервые показали новые паспорта с электронной подписью 1
25.05.2018 Сбербанк совместно с Минкомсвязью России презентовал варианты использования биометрических идентификационных документов 1
09.04.2018 «Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года 1
02.04.2018 Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто сдает ему отчеты в «1С: Бухгалтерия 8» 1
06.03.2018 Сбербанк создал для бизнеса инструмент отслеживания долгов в онлайне 1
15.02.2018 Сбербанк запустил сервис по удаленной регистрации бизнеса 1
15.02.2018 Сбербанк провел онлайн-регистрацию бизнеса c открытием расчетного счета 2
30.03.2016 Сервис для автоматизации стоматологии Dental Cloud интегрирован в «Клуб скидок» 4
03.07.2015 Минкомсвязи отдало многомиллионный госконтракт фрилансерам 1
19.03.2015 Запущен первый сервис «безвизитной» регистрации ИП 5
20.11.2014 Умер Владимир Габриель 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
02.12.2013 Облачные технологии: будущее наступило 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 2
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 2
31.10.2013 В «Деловой среде» — новый гендиректор 2
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 2
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
18.09.2013 «Сбербанк» обеспечит малый бизнес облачной видеосвязью с помощью решений Mind 4
27.02.2013 «СКБ Контур» по итогам 2012 г. увеличил выручку на 20% 2
21.02.2013 Microsoft нашла мощных партнеров для продвижения Windows Azure в России 2
19.12.2012 Новый ИТ-директор создаст в «Банке Москвы» магазин онлайн-сервисов 1
23.10.2012 Более тысячи представителей малого бизнеса на Северо-Западе зарегистрировались на портале «Сбербанка» «Деловая среда» 6
22.08.2012 SaaS-сервисы «СКБ Контур» уже можно приобрести в «Деловой среде» 2
22.06.2012 Сбербанк стал провайдером облачного ПО для бухгалтерии 2
22.06.2012 «Сбербанк» и Saba Software предоставят российскому малому бизнесу доступ к онлайн-площадке бизнес-обучения 2
16.05.2012 "Сбербанк" начал скупку ИТ-компаний: первая сделка 1
02.04.2012 Греф рассказал Путину о развитии ИТ в «Сбербанке» 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1

Публикаций - 37, упоминаний - 64

Сбербанк Деловая среда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 7
Восход ФГБУ НИИ 367 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
3799 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Rambler Group - Рамблер ГК 491 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Huawei 2736 1
АйТи 754 1
SAP SE 3228 1
Dental Cloud - Дентал Клауд 9 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
СКБ Контур 416 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Infotecs - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 1 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
Ситимобил - Служба такси 113 1
Сбербанк Лизинг 23 1
СберЛогистика 42 1
Сбербанк Факторинг 18 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
Правительство РФ 2209 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 2
Проверка контрагентов 53 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Google Android 10752 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 3
Microsoft Excel 440 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
1С:Бухгалтерия 398 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Сберкорус Вет.Коннект 2 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Microsoft BizSpark 24 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 17 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ICQ 502 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 7 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Apple iOS 5742 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 259 1
Корус ОФД 4 1
Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Сберкорус Корус Каталог 4 1
Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 1
СберФуд - SberFood 17 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Попов Анатолий 98 5
Вершков Сергей 5 1
Зарубинский Игорь 3 1
Носков Константин 202 1
Греф Герман 205 1
Хасис Лев 96 1
Ведяхин Александр 43 1
Ракова Марина 11 1
Ванин Андрей 7 1
Завадский Марк 11 1
Богданов Николай 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Козырев Алексей 270 1
Павлович Александр 6 1
Калачников Алексей 7 1
Грищенков Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Восточная Европа 1698 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - Калужская область 575 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Тульская область 755 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Европа 3798 1
Украина 3417 1
Индия - Республика 2184 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Владимирская область 370 1
Россия - Тверская область 250 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - Сибирь 882 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Литва - Литовская Республика 333 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Южная Корея - Республика 1470 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Экономический эффект 20 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771540, в очереди разбора - 675222.
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