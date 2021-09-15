Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры
Депинформтехнологий Югры


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 2
11.05.2021 Мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» помогает югорчанам получать меры соцподдержки 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
16.03.2021 Депинформтехнологий Югры выделяет гранты на развитие ИТ-проектов 2
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
20.02.2021 Система «Поиск» Югры помогла раскрыть торговлю поддельными справками о COVID-19 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
28.01.2021 Услуги сферы природопользования доступны в ТИС Югры 1
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры» 1
23.12.2020 Мобильное приложении госуслуг Югры поможет узнать об актировках в школе 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
23.07.2020 «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
01.10.2019 «Лаборатория Касперского» поможет родителям из ХМАО обезопасить детей в интернете 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
21.08.2019 «Цифровая экономика» в Югре: «Ростелеком» обеспечит социальные объекты округа современной телеком-инфраструктурой 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
14.03.2019 «Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL 4
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
15.02.2019 «Рэйдикс» и «Аквариус» поставили СХД для центра безопасности в ХМАО-Югре 2
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
27.04.2018 «Ростелеком» запустил в приложении «Госуслуги ХМАО» услугу записи к врачу 1

Публикаций - 39, упоминаний - 50

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Directum - Директум 647 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
ОТР 135 4
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Программный продукт ГК 92 2
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Акцент 12 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Oracle Corporation 3363 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Microsoft Corporation 11168 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпром ПАО 524 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 19
Счётная палата РФ 461 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 16
Федеральное казначейство России 766 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 16
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 13
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 8
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Правительство РФ 2208 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 5
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Правительство Московской области 48 3
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК 3 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 21
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Безопасный город 347 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Госуслуги ХМАО 3 2
Linux - Debian GNU 273 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
Депинформтехнологий Югры - Госуслуги Югры 3 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Электронный дневник 26 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 26 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 1
Oracle СУБД 32 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 40 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows 10 6676 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Ципорин Павел 51 24
Четвернин Алексей 651 22
Лысенко Эдуард 209 19
Паршин Максим 142 19
Семенов Алексей 67 19
Малков Павел 38 18
Кудрин Алексей 63 17
Терещенко Денис 38 16
Рымар Максим 36 16
Албычев Александр 74 16
Хайруллин Айрат 39 14
Песчанских Георгий 38 14
Петрушин Андрей 64 13
Рудзевич Мария 34 12
Кирюшин Сергей 52 11
Симаков Олег 106 11
Катамадзе Анна 72 11
Власов Сергей 76 11
Меджитов Тимур 56 11
Малахов Александр 16 11
Егоров Максим 23 11
Осипов Владимир 17 11
Швиндт Антоний 13 11
Казарин Станислав 100 11
Геллер Анатолий 12 11
Копырин Федор 11 11
Кулешов Василий 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Панов Евгений 16 11
Карапузов Алексей 12 10
Скрыпник Назарий 12 10
Турчак Евгений 23 9
Кузнецов Дмитрий 40 9
Акимов Максим 167 8
Шипов Савва 70 8
Попов Михаил 51 8
Шинкарук Елена 13 8
Скляр Алексей 49 8
Раков Ярослав 48 8
Анисимов Михаил 13 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 29
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 18
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - Калужская область 575 8
Россия - Тульская область 754 8
Россия - Новосибирская область 819 7
Арктика 141 5
Россия - Республика Алтай 687 3
Россия - Ханты-Мансийск 119 2
Россия - Сахалинская область 435 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Сургут 198 1
Россия - Сургутский район ХМАО-Югры 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CNews Analytics 1991 1
CNews Инновация года - награда 26 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769802, в очереди разбора - 673486.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще