Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры
Депинформтехнологий Югры
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 50
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Газпром ПАО 524 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
|Ципорин Павел 51 24
|Четвернин Алексей 651 22
|Лысенко Эдуард 209 19
|Паршин Максим 142 19
|Семенов Алексей 67 19
|Малков Павел 38 18
|Кудрин Алексей 63 17
|Терещенко Денис 38 16
|Рымар Максим 36 16
|Албычев Александр 74 16
|Хайруллин Айрат 39 14
|Песчанских Георгий 38 14
|Петрушин Андрей 64 13
|Рудзевич Мария 34 12
|Кирюшин Сергей 52 11
|Симаков Олег 106 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Власов Сергей 76 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Малахов Александр 16 11
|Егоров Максим 23 11
|Осипов Владимир 17 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Казарин Станислав 100 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Копырин Федор 11 11
|Кулешов Василий 11 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Панов Евгений 16 11
|Карапузов Алексей 12 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Турчак Евгений 23 9
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Акимов Максим 167 8
|Шипов Савва 70 8
|Попов Михаил 51 8
|Шинкарук Елена 13 8
|Скляр Алексей 49 8
|Раков Ярослав 48 8
|Анисимов Михаил 13 8
|CNews Analytics 1991 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769802, в очереди разбора - 673486.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769802, в очереди разбора - 673486.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru