Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

НКТ
Новые Коммуникационные Технологии


17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 2
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
20.01.2021 На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 3
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 2
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 3
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
30.11.2020 Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис» 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 3
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 4
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
16.11.2020 «Р7-Офис» признан лучшим офисным ПО по версии CNews 1
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 3
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 2
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО 1
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 3
20.08.2020 Подтверждена совместимость «Р7-Офис» и «Ред ОС» 3
17.07.2020 Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи 1
02.07.2020 Решения «Р7-Офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs 2
16.06.2020 Разработчик «Р7-Офис» намерен потеснить Microsoft в сегменте облачных сервисов 2
03.02.2020 Axoft расширил портфель импортозамещения линейкой решений «Р7-Офис» 4
09.01.2020 Власти купили 150 тыс. пакетов «Мой офис» 1
21.11.2019 Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом 1
10.04.2019 «Р7-офис» заработал на мобильной платформе Sailfish 1
01.04.2019 «Р7-Офис» заработал на Ред ОС 1
29.01.2016 Главный претендент на создание российской ОС поставил крест на своем планшете 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
11.06.2015 Кто будет создавать национальные ОС и СУБД. Минкомсвязи определилось с победителями 1

Публикаций - 38, упоминаний - 64

НКТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 13
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 12
Microsoft Corporation 11226 9
Ланит ГК 1164 8
Yandex - Яндекс 4106 5
Ланит Интеграция 101 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 3
Jolla - Sailfish Holding 58 3
Mirantis - Мирантис 21 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
IBM 3575 2
Nvidia Corp 2047 2
Крок 1223 2
Docsvision - ДоксВижн 783 2
Свемел МВП - Swemel 24 2
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Ланит - Норбит - Norbit 204 1
Telegram Group 702 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Softline - Софтлайн 1481 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SAP SE 3228 1
Cisco Systems 2069 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Google LLC 7198 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Dr.Web - Доктор Веб 980 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
АйТи 754 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Инфосистемы Джет 677 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Samsung Electronics 5749 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 15
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
Альфа-Банк 1128 12
Россети ПАО 168 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Почта Банк 289 1
Открытие ФК 538 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Правительство РФ 2209 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
OpenStack 347 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 146 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
НКТ - Р7-Офис 73 7
Ред ОС 239 4
Microsoft Office 365 769 4
Linux OS 4288 4
AlterOffice 16 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Nvidia GeForce GTX 2090 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
Свемел МВП - Циркон офис 8 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple iOS 5742 2
ReactOS 9 2
Ланит LanDocs 42 2
Java - Язык программирования 1185 1
SQL - Язык программирования 436 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Microsoft Excel 440 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Microsoft Windows 864 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Alfresco 114 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Jolla Tablet - планшет 5 1
Microsoft SQL Server 799 1
Apple Face ID 118 1
Apple Touch ID 207 1
OnlyOffice 11 1
Google Android 10752 1
Microsoft Office 1954 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Неклюдов Алексей 2 2
Агафонова Наталия 35 2
Колбин Евгений 43 1
Бахалов Алексей 1 1
Креховецкий Александр 1 1
Решетков Александр 5 1
Лекомцев Алексей 2 1
Чернякова Ирина 1 1
Плиев Муса 5 1
Осипова Александра 16 1
Савельев Александр 29 1
Сидоров Алексей 14 1
Попов Александр 27 1
Мамонов Алексей 11 1
Путин Владимир 1831 1
Ковнир Евгений 71 1
Мельников Денис 1 1
Солнышкова Светлана 1 1
Губанова Надежда 1 1
Игнатов Сергей 10 1
Чайка Юрий 21 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Украина 3417 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 13
Беларусь - Белоруссия 2104 13
Казахстан - Республика 2661 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - Республика Ингушетия 189 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - Республика Алтай 690 2
Россия - Иркутская область 551 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - Костромская область 230 2
Россия - Смоленская область 232 2
США - Кремниевая долина 399 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Латвия - Рига 64 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Франция - Французская Республика 2150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 14
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews Analytics 1992 1
TAdviser Report 6 1
CNews AWARDS 292 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 12
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771222, в очереди разбора - 674904.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще