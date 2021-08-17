Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НКТ
Новые Коммуникационные Технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 64
НКТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Неклюдов Алексей 2 2
|Агафонова Наталия 35 2
|Колбин Евгений 43 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Чернякова Ирина 1 1
|Плиев Муса 5 1
|Осипова Александра 16 1
|Савельев Александр 29 1
|Сидоров Алексей 14 1
|Попов Александр 27 1
|Мамонов Алексей 11 1
|Путин Владимир 1831 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Мельников Денис 1 1
|Солнышкова Светлана 1 1
|Губанова Надежда 1 1
|Игнатов Сергей 10 1
|Чайка Юрий 21 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Рустамов Рустам 169 1
|CNews Analytics 1992 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771222, в очереди разбора - 674904.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771222, в очереди разбора - 674904.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru