Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Логика Бизнеса
Логика СЭД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 142, упоминаний - 209
Логика Бизнеса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 9
|Ипатов Вадим 80 18
|Бейлезон Олег 32 8
|Подбуцкий Георгий 26 7
|Вайнштейн Виктор 18 7
|Каменнова Мария 41 5
|Храмцовская Наталья 38 4
|Курьянов Сергей 147 4
|Кислицын Алексей 10 4
|Шушкин Дмитрий 92 3
|Бейдер Александр 74 3
|Яппаров Тагир 72 3
|Иванова Елена 69 2
|Шевцов Александр 2 2
|Ведев Дмитрий 16 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Воробьев Михаил 44 1
|Путин Владимир 1824 1
|Потапенко Михаил 42 1
|Романов Дмитрий 53 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Хомяк Юрий 34 1
|Федоров Андрей 15 1
|Михайлов Георгий 7 1
|Панчоян Артур 5 1
|Синяков Владимир 3 1
|Чан Алексей 1 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Решетков Александр 5 1
|Туркот Александр 36 1
|Мосягин Константин 19 1
|Мякишева Марина 84 1
|Афанасьев Сергей 12 1
|Касперская Наталья 197 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Коровко Вадим 17 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Притула Павел 31 1
|Кайнер Максим 6 1
|Лукин Глеб 13 1
|Сушкевич Антон 56 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews TV 461 1
|IDC - International Data Corporation 2713 6
|Gartner 2190 5
|Forrester Research 385 5
|CNews Analytics 1988 3
|IDC Russia - IDC Россия 115 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|TAdviser Report 6 1
|МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|Академия АйТи 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759120, в очереди разбора - 662810.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759120, в очереди разбора - 662810.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru