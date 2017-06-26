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Логика Бизнеса
Логика СЭД


26.06.2017 «МайТэк» автоматизирует электронный документооборот ТФОМС Республики Татарстан на базе Directum 1
17.05.2017 Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб. 3
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» 2
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение» 2
24.01.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino 1
14.12.2016 Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД» 1
06.10.2016 «Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО 1
20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска 2
29.04.2016 Оборот «Логики бизнеса» по итогам 2015 финансового года вырос на 30% 4
15.12.2015 «Логика СЭД» + «МСВСфера Инфооборот»: новое решение для электронного документооборота 5
03.12.2015 «Логика бизнеса» создала на базе Abbyy Compreno решение для сортировки входящих электронных обращений 3
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco 5
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
24.09.2015 «Лукойл-Гарант» перевёл документооборот на Docsvision 2
03.09.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino 6
10.07.2015 «Манго телеком» мигрировала на СУБД PostgreSQL, чтобы сэкономить $5 млн 1
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss 2
01.06.2015 Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL 3
15.05.2015 На базе СЭД «Дело» модернизирован документооборот в Роснедрах 1
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 1
20.04.2015 Власти Якутска: Ни один сотрудник не представляет свою работу без СЭД 1
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб. 1
16.12.2014 «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino интегрируется с VideoMost 3
11.12.2014 Росреестр в Татарстане перенес СЭД с платформы IBM Lotus на JBoss 2
17.11.2014 «Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture 1
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» 4
08.09.2014 Вышел новый релиз системы «Логика СЭД» на платформе Alfresco 3
02.09.2014 ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО 1
17.07.2014 «Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД 1
10.07.2014 Новая версия «Логики СЭД» оптимизирует совместную работу с документами 1
17.04.2014 «Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco 2
14.04.2014 Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30% 2
06.02.2014 Виктор Вайнштейн: Бумажки больше никто носить не будет 1
13.08.2013 «АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ 1
20.05.2013 «Логика бизнеса 2.0» представила новую ECM-платформу на базе СПО 1
25.04.2013 СЭД из Татарстана готовится покорить Россию 1
17.04.2013 Новое решение «Логики бизнеса 2.0» автоматизирует проведение правовой экспертизы 1
07.03.2013 Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО 1
19.12.2012 IDC определило лидеров ECM в России. Специалисты не согласны 1
02.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД 1

Публикаций - 142, упоминаний - 209

Логика Бизнеса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 751 57
Логика Бизнеса 141 39
Microsoft Corporation 11060 20
OpenText 160 11
IBM 3537 11
Abbyy 793 9
Docsvision - ДоксВижн 772 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
ЭОС - Электронные офисные системы 984 6
Dell EMC 2397 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
SAP SE 3211 4
Oracle Corporation 3342 4
CompanyMedia 110 3
InterTrust - ИнтерТраст 231 3
3733 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 3
Directum - Директум 645 3
VMware 1829 2
Kofax 28 2
ELMA 106 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
HP Autonomy 53 2
Логика BPM 39 2
TerraLink - ТерраЛинк 183 2
Летограф - Letograf 63 2
АФК Система ПАО 994 2
Cisco Systems 2038 2
Yandex - Яндекс 4101 2
HP Inc. 2905 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Startobaza - Стартобаза 33 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Red Hat 665 1
Мегаплан 60 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Роснефть НК 367 4
Аэрофлот 493 2
РусГидро ПАО 129 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 2
Транснефть 159 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
МТС банк 254 1
uBank 21 1
Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Da Vinci Capital 16 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Intel Capital 75 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Runa Capital 153 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Росгосстрах 182 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ВТБ Факторинг 22 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Почта России ПАО 1572 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Окружная администрация города Якутска 6 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Правительство РФ 2201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 29
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 32 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
OpenStack 347 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 26
Alfresco 114 17
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 13
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 8
OpenText Documentum 189 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 5
Apple iPad 3263 4
Google Android 10750 4
Java - Язык программирования 1175 3
БОСС-Кадровик 74 3
Apple iOS 5741 3
Abbyy Compreno 20 3
Microsoft Windows 852 3
IBM FileNet 55 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Microsoft Office 1934 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Microsoft SharePoint 2010 43 2
Apple Safari - Браузер 601 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
Microsoft Edge - Браузер 973 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Обращения граждан 37 2
Microsoft Office 365 769 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Alfresco One Enterprise Edition 1 1
Логика Бизнеса - Логика ЭА 6 1
ReactOS 9 1
Microsoft Office 2007 98 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Apple macOS 922 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 178 1
Ипатов Вадим 80 18
Бейлезон Олег 32 8
Подбуцкий Георгий 26 7
Вайнштейн Виктор 18 7
Каменнова Мария 41 5
Храмцовская Наталья 38 4
Курьянов Сергей 147 4
Кислицын Алексей 10 4
Шушкин Дмитрий 92 3
Бейдер Александр 74 3
Яппаров Тагир 72 3
Иванова Елена 69 2
Шевцов Александр 2 2
Ведев Дмитрий 16 2
Никифоров Николай 1126 2
Воробьев Михаил 44 1
Путин Владимир 1824 1
Потапенко Михаил 42 1
Романов Дмитрий 53 1
Черногоров Андрей 62 1
Хомяк Юрий 34 1
Федоров Андрей 15 1
Михайлов Георгий 7 1
Панчоян Артур 5 1
Синяков Владимир 3 1
Чан Алексей 1 1
Трефилов Алексей 34 1
Решетков Александр 5 1
Туркот Александр 36 1
Мосягин Константин 19 1
Мякишева Марина 84 1
Афанасьев Сергей 12 1
Касперская Наталья 197 1
Литвинов Игорь 7 1
Коровко Вадим 17 1
Богомолов Андрей 19 1
Притула Павел 31 1
Кайнер Максим 6 1
Лукин Глеб 13 1
Сушкевич Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - ПФО - Казань 1513 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Европа Западная 612 2
Украина 3361 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 2
Россия - Южно-Сахалинск 157 2
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Красноярский край 663 1
Россия - Реутов 43 1
Румыния 342 1
Россия - Томская область 419 1
Россия - Новгородская область 286 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Иркутск 464 1
Австрия - Вена 48 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Грозный 94 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Краснодар 1037 1
Россия - Сахалинская область 432 1
Россия - Волгоградская область 397 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - Красноярск 845 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Восточная Европа 1676 1
Индия - Республика 2169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews TV 461 1
IDC - International Data Corporation 2713 6
Gartner 2190 5
Forrester Research 385 5
CNews Analytics 1988 3
IDC Russia - IDC Россия 115 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
TAdviser Report 6 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Академия АйТи 34 1
Docflow 58 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759120, в очереди разбора - 662810.
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