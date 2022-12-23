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Ланит Treolan Треолан Ланит Дистрибуция

Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция

Компания Treolan начала свою историю в 1990 году как подразделение дистрибуции компании ЛАНИТ. Сегодня это один из широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. В 2021 году партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.


23.12.2022 Treolan начинает поставки оборудования AET
08.12.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором Sila Union
25.11.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором StaffCop
23.11.2022 Treolan и Uniview стали партнерами
18.11.2022 Treolan объявляет о начале сотрудничества с HIDEN
11.11.2022 Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс»
10.11.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором «Рустэк»
21.10.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором Vinchin
19.10.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором Maipu
14.10.2022 Treolan начинает поставки ВКС VideoMost
13.10.2022 Treolan – официальный дистрибьютор «Альфадок»
10.10.2022 Treolan начинает поставки оборудования ТМИ
07.10.2022 Компания Treolan начинает поставки оборудования GoodView Electronics
05.10.2022 Treolan начинает поставки оборудования PixelHue
04.10.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA
30.09.2022 Treolan начинает поставлять оборудование NovaStar
22.09.2022 Treolan объявляет о начале сотрудничества с компанией RGBlink
21.09.2022 Treolan начинает поставлять оборудование Tricolor Technology
16.09.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA
29.08.2022 Treolan и «Полиматика» подписали дистрибьюторский контракт
16.08.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором НТЦ ИТ РОСА
12.08.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»
08.08.2022 Treolan и «Бизнес система телеком» подписали партнерское соглашение
04.08.2022 Treolan и «Норси-транс» подписали партнерское соглашение
03.08.2022 Treolan заключила партнерское соглашение с Webinar Group
02.08.2022 Treolan начинает поставки оборудования Elemy для бесперебойного электропитания
29.07.2022 Treolan начинает поставки продукции компании «Арго технолоджи ист»
25.07.2022 Treolan начинает поставки оборудования Qstech
22.07.2022 Компания Treolan начинает сотрудничество с SUNMI
21.07.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибьютором ИМСАТ
20.07.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором «Базальт СПО»
12.07.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором продукции бренда CHiQ
08.07.2022 Treolan подписала партнерское соглашение c Eltex
23.06.2022 Treolan и Lande подписали дистрибьюторский контракт
22.06.2022 Treolan – новый стратегический партнер «Сонорусс»
14.06.2022 Компания Treolan начинает поставки оборудования «Бастион»
08.06.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибутором «Смарт-софт»
02.06.2022 Treolan начинает поставки оборудования NexTouch
17.05.2022 Treolan начинает поставлять оборудование IP-COM
26.04.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибутором «Р7»

Публикаций - 159, упоминаний - 170

Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 100
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 347 19
Merlion - Мерлион 511 16
HP Inc. 5517 13
Microsoft Corporation 23484 13
IBM - International Business Machines Corp 9192 11
Intel Corporation 11664 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 549 10
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 202 9
Oracle Corporation 6299 8
Dell EMC 4912 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация 253 7
Ланит - diHouse - Дихаус 78 7
Ланит - SafeLine 39 6
HP - Hewlett-Packard 3600 6
Huawei 3500 6
Информзащита 682 6
Inventive Retail Group 67 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 5
Hitachi - Хитачи 1455 5
Pirit - Пирит 80 4
Softline - Софтлайн 2078 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 4
Canon 1376 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 562 4
Lenovo Group 2168 4
Apple Inc 11184 4
Yandex - Яндекс 5661 4
Fortinet 341 3
Cisco Systems 4871 3
MONT - МОНТ 84 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 954 3
Samsung Electronics 9723 3
1С-ИжТиСи 6313 3
AMD - Advanced Micro Devices 3860 3
Honeywell 255 3
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 309 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 809 3
Ланит - Comptek - Комптек 191 3
InfoWatch - Инфовотч 916 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 7
X5 Group 813 5
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 8 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 3
Почта России ПАО 1988 2
МКБ - Московский кредитный банк 407 2
Альфа-Банк 1596 2
re:Store 158 2
Точка 3795 2
Yamaha - Ямаха 102 1
РЖД Арена - Стадион 2 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 33 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 1
Рапида НКО - платежные система 142 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 6 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 29 1
Hilton Hotels & Resorts 32 1
Россети Ленэнерго 2348 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 7 1
UPS 178 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
AliExpress 380 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 1
Лента - Сеть розничной торговли 1697 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 1
РЖД - Российские железные дороги 1619 1
Транснефть 272 1
Газпром нефть 498 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2374 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 247 1
Русагро Группа Компаний 199 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 274 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 1
Парк Зарядье 24 1
Правительство Москвы 1989 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 1
Федеральное казначейство России 1548 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2393 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 186 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53175 45
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25621 32
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13214 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15063 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8124 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11770 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11352 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9486 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25922 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8141 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 13
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 12
Виртуализация - Virtualization 4761 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7765 11
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5305 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8732 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10912 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 11
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1461 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 10
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Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2743 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5089 9
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12600 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3383 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3241 8
Ланит - Treolan Irbis 95 22
Microsoft Windows 2000 12668 10
Google Android 12534 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 9
Microsoft Windows 14424 7
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 12 7
Linux OS 8229 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 431 6
Microsoft Windows 10 1512 6
Intel x86 - архитектура процессора 1596 5
Intel Celeron - Серия процессоров 943 4
Microsoft Office 3434 4
Google Play - Google Store - Android Market 2930 4
VMware vSphere 499 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1272 3
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 3
Ланит - Treolan Irbis SP - серия смартфонов 4 3
1С:Дистрибьюция 33 3
Microsoft Office 365 860 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 164 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 692 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 393 2
МТС Cloud - CloudMTS 211 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 544 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 59 2
Microsoft Skype 1973 2
Canon i-SENSYS - МФУ 39 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 645 2
Intel Core - Семейство процессоров 1738 2
HPE Web Service Advisor - HP Web Services Registry 3 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 2
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 7 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1226 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 45 2
Ланит - Treolan Irbis TZ - серия планшетов 5 2
Apple - App Store 2596 2
HPE ProLiant - HPE ProLiant G - HPE ProLiant Gen - Серия серверов 299 2
Иванников Дмитрий 41 9
Генс Георгий 72 9
Никифоров Андрей 7 6
Мухортов Александр 5 5
Галухин Роман 5 5
Злотов Дмитрий 5 4
Гуров Максим 4 4
Гуккин Александр 7 4
Генс Филипп 35 3
Шаповалов Сергей 3 3
Мазов Сергей 3 3
Амелина Елизавета 3 3
Гончарова Александра 3 3
Орехов Алексей 5 3
Вотенева Карина 3 3
Кузнецов Владимир 26 2
Ефимов Петр 37 2
Приходько Петр 2 2
Топчиева Наталья 2 2
Кукин Александр 5 2
Клименко Татьяна 2 2
Малин Сергей 2 2
Чивин Дмитрий 2 2
Бахова Наталья 5 2
Сорокин Максим 14 2
Танюхин Дмитрий 24 2
Щербаков Борис 42 2
Свердликов Григорий 2 2
Акимов Сергей 9 2
Пенязь Дмитрий 17 2
Жданов Эдуард 2 2
Ивентьев Игорь 2 2
Рубио Денис 2 2
Ромахов Александр 2 2
Никифоров Николай 1172 2
Касперская Наталья 268 2
Казьмин Алексей 7 2
Гогичаты Мераб 5 1
Осипов Олег 11 1
Ларионов Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 122676 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 12
Европа 21298 4
Канада 4709 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1789 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 23 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14930 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6297 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 675 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1269 2
Ближний Восток 2647 2
Азия - Азиатский регион 4657 2
Беларусь - Белоруссия 4247 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3313 2
Турция - Турецкая республика 2066 2
Египет - Арабская Республика 751 1
Евразия 553 1
Греция - Греческая Республика 956 1
Китай - Шаньдун - Циндао 16 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Израиль 2606 1
Китай - Шанхай 739 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 45 1
Франция - Французская Республика 7084 1
Украина 7264 1
Китай - Сычуань - Чэнду 38 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 67 1
Индонезия - Джакарта 41 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 268 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 122 1
США - Вирджиния - Виргиния 237 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4904 1
Китай - Нанкин 24 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 295 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 57
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2550 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41635 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4920 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4929 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3744 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6027 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3804 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4256 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10656 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13912 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3267 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4242 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 1853 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4415 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3064 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1859 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6860 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1749 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1734 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 448 3
Ergonomics - Эргономика 1493 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3967 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1900 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1602 3
Энергетика - Energy - Energetically 4201 3
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