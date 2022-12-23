Ланит Treolan Треолан Ланит Дистрибуция
Компания Treolan начала свою историю в 1990 году как подразделение дистрибуции компании ЛАНИТ. Сегодня это один из широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. В 2021 году партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.
Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванников Дмитрий 41 9
|Генс Георгий 72 9
|Никифоров Андрей 7 6
|Мухортов Александр 5 5
|Галухин Роман 5 5
|Злотов Дмитрий 5 4
|Гуров Максим 4 4
|Гуккин Александр 7 4
|Генс Филипп 35 3
|Шаповалов Сергей 3 3
|Мазов Сергей 3 3
|Амелина Елизавета 3 3
|Гончарова Александра 3 3
|Орехов Алексей 5 3
|Вотенева Карина 3 3
|Кузнецов Владимир 26 2
|Ефимов Петр 37 2
|Приходько Петр 2 2
|Топчиева Наталья 2 2
|Кукин Александр 5 2
|Клименко Татьяна 2 2
|Малин Сергей 2 2
|Чивин Дмитрий 2 2
|Бахова Наталья 5 2
|Сорокин Максим 14 2
|Танюхин Дмитрий 24 2
|Щербаков Борис 42 2
|Свердликов Григорий 2 2
|Акимов Сергей 9 2
|Пенязь Дмитрий 17 2
|Жданов Эдуард 2 2
|Ивентьев Игорь 2 2
|Рубио Денис 2 2
|Ромахов Александр 2 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Касперская Наталья 268 2
|Казьмин Алексей 7 2
|Гогичаты Мераб 5 1
|Осипов Олег 11 1
|Ларионов Василий 1 1
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