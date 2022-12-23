Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция

Компания Treolan начала свою историю в 1990 году как подразделение дистрибуции компании ЛАНИТ. Сегодня это один из широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. В 2021 году партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.