Российский рынок облаков за год вырос на треть 1

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 1

Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1

Траты государства на ИТ выросли на четверть 1

Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 2

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1

Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1

Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1

Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 1

В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1

В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform 2

Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении 2

Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 2