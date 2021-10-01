Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ITG
INLINE Technologies Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 126, упоминаний - 222
ITG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Лящ Михаил 32 4
|Агапов Василий 10 3
|Шилов Сергей 61 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Милых Валерий 5 2
|Ефименко Евгений 7 2
|Бобровников Борис 86 2
|Никулин Игорь 21 2
|Витоженц Александр 5 2
|Бурин Андрей 12 2
|Пыслару Аркадий 4 2
|Смирнова-Крелль Оксана 49 2
|Тарантасов Геннадий 9 2
|Горшенин Василий 5 2
|Мякишева Марина 84 2
|Акимов Максим 167 1
|Натрусов Артем 121 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Попов Сергей 72 1
|Березин Максим 60 1
|Виноградова Наталья 49 1
|Бровко Василий 47 1
|Востриков Юрий 19 1
|Сохань Максим 13 1
|Семенихин Максим 9 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Генс Филипп 29 1
|Касперская Наталья 197 1
|Макаров Алексей 49 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Морлок Александр 15 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Болтрукевич Константин 8 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Толстова Татьяна 35 1
|Гольцов Александр 23 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Корнеев Сергей 75 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru