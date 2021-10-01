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ITG
INLINE Technologies Group


01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 3
02.11.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 2
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 2
30.09.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 2
01.06.2020 Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100 1
29.05.2020 Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность выросла на 15% 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 2
24.10.2019 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи 2
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 1
12.08.2019 «Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 2
26.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 1
02.11.2018 Компания «Масштабные решения» стала новым партнером «Форсайт» в Беларуси 2
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
06.09.2018 На российском рынке ИТ-услуг турбулентность в десятке лидеров 1
06.09.2018 Исследование IDC: объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 миллиардов 1
06.07.2018 «Форсайт» вошел в топ-10 крупнейших поставщиков решений для анализа данных 2
30.05.2018 В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform 2
29.05.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в промышленность» 1
26.05.2018 Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее 1
16.04.2018 В линейке продуктов «Форсайт» появилась мобильная платформа 2
05.04.2018 Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении 2
19.01.2018 «АМДтехнологии» реализовала систему охлаждения в ЦОДе NORD-4 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 2
21.11.2017 Банки начинают конкуренцию с сотовыми операторами, соцсетями и «уберами» 3
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель» 2
04.10.2017 CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для операторов связи 2
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1

Публикаций - 126, упоминаний - 222

ITG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 39
Крок 1220 33
Ланит ГК 1157 27
INPAS - ИНПАС 107 22
iTeco - Ай-Теко 717 20
Компьюлинк ГК - Compulink 209 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 18
Softline - Софтлайн 1474 17
Инфосистемы Джет 675 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 13
Астерос - Asteros 531 11
NVision Group - Энвижн Груп 545 10
Аплана Группа компаний 102 9
ФОРС - Центр разработки 179 8
Системный софт - SysSoft 124 7
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 7
Peak Systems - Пик Системз 23 7
SAP SE 3215 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 6
Код Безопасности 365 6
ДиалогНаука 89 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
Сател 33 5
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 5
Maykor - Мэйкор 259 5
Талмер - Talmer 23 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 4
Воентелеком 134 4
Ланит Интеграция 101 4
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 4
Амтел-Сервис 34 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
РДТЕХ 159 4
InfoWatch - Инфовотч 611 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 7
Роснефть НК 367 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Газпром нефть 382 2
ВТБ24 583 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Альфа-Банк 1125 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Транснефть 159 2
Норникель - Норильский никель 178 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Связьтранснефть 15 1
Гипросвязь ПАО 44 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Prometheus Capital Partners 5 1
Uber 257 1
Роснефть Новокуйбышевский НПЗ 1 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий 1 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Связной ГК 878 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Татнефть 112 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Росгосстрах 182 1
Газпром ПАО 521 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Федеральное казначейство России 766 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
НИР - Научно-исследовательская работа 115 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
Безопасный город 347 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Prognoz Platform 74 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
CorpSoft24 Nord ЦОД 1 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 159 1
Microsoft Windows 853 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer 5 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
NVision Барьер 8 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Brocade SAN Fabric 7 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Symantec NetBackup 49 1
S-Terra Юнит 2 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Aladdin JaCarta 147 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Microsoft Azure 1171 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Лящ Михаил 32 4
Агапов Василий 10 3
Шилов Сергей 61 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Милых Валерий 5 2
Ефименко Евгений 7 2
Бобровников Борис 86 2
Никулин Игорь 21 2
Витоженц Александр 5 2
Бурин Андрей 12 2
Пыслару Аркадий 4 2
Смирнова-Крелль Оксана 49 2
Тарантасов Геннадий 9 2
Горшенин Василий 5 2
Мякишева Марина 84 2
Акимов Максим 167 1
Натрусов Артем 121 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Попов Сергей 72 1
Березин Максим 60 1
Виноградова Наталья 49 1
Бровко Василий 47 1
Востриков Юрий 19 1
Сохань Максим 13 1
Семенихин Максим 9 1
Петров Дмитрий 33 1
Генс Филипп 29 1
Касперская Наталья 197 1
Макаров Алексей 49 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Копейкин Алексей 14 1
Морлок Александр 15 1
Тикуркин Максим 32 1
Сечкин Алексей 15 1
Болтрукевич Константин 8 1
Горелов Дмитрий 51 1
Толстова Татьяна 35 1
Гольцов Александр 23 1
Нечаев Андрей 21 1
Корнеев Сергей 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
Россия - ПФО - Казань 1518 5
Украина 3372 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Казахстан - Республика 2632 3
Ближний Восток 1473 3
Африка 1489 3
Япония 2788 3
Восточная Европа 1679 2
Европа 3759 2
Франция - Французская Республика 2126 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Костромская область 229 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа Западная 614 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Япония - Токио 287 1
Россия - Красноярский край 665 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Тобольск 70 1
Северная Америка 1413 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Индия - Республика 2173 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
CNews Analytics 1990 47
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 14
IDC - International Data Corporation 2720 6
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 3
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 3
CNews Fast рейтинг 30 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
IDC Russia IT Services Market 5 2
Gartner 2192 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Markets&Markets Research 78 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
CNews Телеком 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
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