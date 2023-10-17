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Хоум банк Банк Хоум Кредит БКИ Эквифакс Бюро кредитных историй Эквифакс Кредит Сервис



17.10.2023 «Диасофт» поддержал новые форматы обмена данных с НБКИ RUTDF 5.0 и ОКБ UCH 3.4

С 1 октября 2023 г. меняются требования по взаимодействию банков с бюро кредитных историй (БКИ) в соответствии с указанием Банка России от 24.10.2022 N 6300-У.

03.10.2023 «Диасофт» поможет лизинговым компаниям автоматизировать обмен данными с БКИ

Продукт «Взаимодействие с БКИ» компании «Диасофт» поможет автоматизировать обмен данными с бюро кредитных историй (БКИ). Набор API и событий продукта «Взаимодействие с БКИ» позволяет л
18.04.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ»

перевела его на микросервисную архитектуру. Продукт предназначен для автоматизации обмена данными с бюро кредитных историй, получения данных о кредитных историях (КИ) и другой информации о дейс
09.08.2022 РНКБ запустил автоматическую проверку судебных решений благодаря сервису БКИ «Эквифакс»

в неё механизм автоматизированного анализа исполнительных производств физических лиц, разработанный БКИ «Эквифакс». В рамках предоставленного сервиса для РНКБ стала доступна информация о сотнях
14.03.2022 «Сиссофт» и Axoft усилили инфраструктуру российского бюро кредитных историй с помощью UserGate

овали проект по внедрению программно-аппаратного комплекса UserGate в одном из крупнейших в России «Бюро кредитных историй Эквифакс». Об этом CNews сообщили представители Axoft. Для защиты ИТ-с
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»

«РГС банк» одним из первых на рынке начал использование нового продукта «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс», позволяющего существенно повысить конверсию поданных заявок на кредиты в реал
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами

отъему денег у населения. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками бюро кредитных историй, заявляя, что неизвестные хотят взять кредит по их паспорту. «Аферисты
31.12.2019 БКИ «Эквифакс» рассказало о буме спроса на сервис кредитной истории

которые были внесены в закон. Уже в первый год их действия мы отмечаем позитивные перемены. Доступ бюро кредитных историй к системе аутентификации через учетную запись на сайте Госуслуги значи
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват

сториями более 1 млн жителей России. Содержащаяся в ней информация принадлежала, в большей степени, бюро кредитных историй «Эквифакс». Утечку обнаружил руководитель проекта Security Discovery Б
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс»

отсутствии переобучения. Анастасия Мухачёва, риск-директор проекта «Совесть», отметила: «Информация бюро кредитных историй традиционно важна для участников финансового рынка при принятии решени
05.02.2019 На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории

Узнать список бюро кредитных историй (БКИ) можно на портале госуслуг, при этом неограниченное количество ра
11.01.2019 БКИ «Эквифакс»: В России отмечается рост объема автокредитования

Портфель автокредитов в России по итогам ноября 2018 составил 683 млрд рублей Согласно данным БКИ «Эквифакс», в ноябре 2018 года было выдано автокредитов на общую сумму 55,2 млрд рублей,

21.11.2018 «Газпромбанк» внедрил скоринговую модель 4Score от БКИ «Эквифакс»

ю тройку крупнейших банков страны, запустил в эксплуатацию скоринговую модель 4Score, разработанную БКИ «Эквифакс». Продукт является системой скоринговых оценок, состоящей из четырех одновремен
31.08.2018 «Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс»

«Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика
14.05.2018 Банк «Открытие» внедрил эксклюзивный скоринг БКИ «Эквифакс»

Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию кастомизированные скоринговые модели БКИ «Эквифакс», разработанные с учетом индивидуальных потребностей и новой кредитной политики
10.11.2017 Kviku реализует инструмент анализа заемщиков на базе продуктов БКИ «Эквифакс»

9%, что является одним из лучших показателей среди других МФО на российском рынке.Внедрение решений БКИ «Эквифакс», таких, как сервис FPS (Fraud Prevention Service) позволит заметно улучшить эф
29.08.2017 R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»

, использующие систему, имеют возможность в более удобной форме собирать данные для двух крупнейших бюро кредитных историй — НБКИ и «Эквифакс».Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сер
08.06.2017 «Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс»

ъявил о начале интеграции в свою систему обработки кредитных заявок сервиса FPS.Bio, разработанного БКИ «Эквифакс». Как рассказали CNews в банке «Ренессанс Кредит», основная задача сервиса закл
25.07.2016 Mail.Ru Group и «Эквифакс» разработали предиктивную модель оценки кредитных рисков для банков

Mail.Ru Group и бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» объявили о создании инновационного продукта
29.05.2015 «1С-Рарус» открыл микрофинансовым организациям доступ к БКИ банка «Русский Стандарт» и «Специализированного Кредитного Бюро»

азработку дополнительных продуктов. Ранее компания уже выпустила дополнения, обеспечивающие связь с бюро кредитных историй «Эквифакс» и НБКИ.
26.08.2014 Система Contact запустила идентификацию клиентов онлайн-сервиса БКИ «Эквифакс»

Платежная система Contact и бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» предоставили клиентам возможность пройти пр
04.09.2012 «Бинбанк» присоединился к системе противодействия мошенничеству FPS

Компания «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй, подписала соглашение с «Бинбанком» о присоединении банка к системе пр
09.02.2012 «Альфа-Банк» подключился к системе предотвращения кредитного мошенничества от «Эквифакс»

о присоединении в феврале 2012 г. к сервису предотвращения мошенничества, разработанному компанией «Эквифакс». Принцип работы системы Fraud Prevention Service (FPS) основан на сравнительном ана
09.01.2012 «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс»

011 г. банк «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок SmartDecision от бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз». Об этом говорится в совместном сообщении к
12.12.2011 «ОТП Банк» присоединился к Fraud Prevention Service для борьбы с кредитным мошенничеством

е противодействия мошенничеству Fraud Prevention Service (FPS) компании «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй России. По данным «Эквифакс», в настоящее время FPS уже оперирует обез
18.10.2011 «Яндекс.Деньги» открыли онлайн-идентификацию через бюро кредитных историй

ла о том, что платежная система «Яндекс.Деньги» договорилась о сотрудничестве с крупнейшим в России бюро кредитных историй - «Эквифакс». Теперь пользователи, которые хоть раз брали кредит в бан
20.08.2009 БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро

нужно экономике, чтобы скорее справиться с кризисом», - сказал Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз». Разработка скоринговых моделей была выполнена на специализиро
05.04.2007 ИБ «КИТ Финанс» внедрил модуль «Взаимодействие с БКИ»

. На следующих этапах проекта в банке «КИТ Финанс» будет реализована выгрузка данных в национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Северо-Западное бюро кредитных историй (СЗБКИ). Решени
16.08.2006 Из банков "утекла" БД российских заемщиков?

Предложения о покупке БД заемщиков поступили по электронной почте нескольким бюро кредитных историй и банкам, сообщает "Коммерсант". В предлагаемых для ознакомления образ
31.03.2006 "Промсвязьбанк" строит хранилище данных

ила первый этап создания в АКБ «Промсвязьбанк» корпоративного хранилища данных на платформе RS-DataHouse. В начале марта введено в промышленную эксплуатацию бизнес-приложение «RS-DataHouse:Внутреннее БКИ», которое обеспечивает выполнение банком требований Федерального закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 № 218-ФЗ (в редакции от 21 июля 2005 г.) и взаимодействие подразделений бан
21.02.2006 R-Style Softlab: новое банковское решение

ми бюро, участником которых он является. Вступившее в силу 19 января 2006 г. Положение о госреестре бюро кредитных историй (БКИ) разрешило наиболее острый вопрос, препятствовавший развитию инст

Публикаций - 214, упоминаний - 323

Хоум банк и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 697 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10734 13
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 623 12
SAS Institute 935 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8407 11
Neoflex - Неофлекс 195 11
Experian 79 10
МегаФон 7765 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 697 10
Oracle Corporation 6503 10
Ростелеком 10687 9
IBM - International Business Machines Corp 9343 9
7619 7
Microsoft Corporation 24036 7
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1412 5
Meta Platforms - Facebook 4367 5
1С-Рарус 850 4
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 30 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 4
Oracle Siebel Systems 505 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 4
Google LLC 11371 4
VisionLabs - ВижнЛабс 207 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 4
InfoWatch - Инфовотч 964 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1029 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 203 4
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 57 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 506 3
Oracle - Sun Microsystems 2209 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 131 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 318 3
Yandex - Яндекс 6435 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 355 3
SAP CIS - САП СНГ 845 3
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 26 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 237 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 105 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 66 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6511 17
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 13
FICO 48 12
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 12
Почта Банк 424 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 880 8
Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 314 7
ВТБ - ВТБ24 662 6
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 200 6
FF Group - Federal Finance Group 23 6
Открытие ФК - Банк Открытие 523 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2611 5
Русский стандарт Банк 405 5
ПСБ - Промсвязьбанк 793 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1025 5
Интеррос - Росбанк АКБ 593 4
МКБ - Московский кредитный банк 527 4
Открытие ФК - Бинбанк 193 4
Qiwi 969 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 621 4
GreenMoney - ГринМани 5 4
Альфа-Банк 1675 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1048 3
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 26 3
ГПБ - Газпромбанк 1014 3
Роснефть НК - нефтяная компания 500 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 3
Интеррос - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 82 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Совкомбанк ПАО 242 3
Experian Interfax 3 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 460 3
QIWI Банк - Киви Банк 123 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2020 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Denum - МигКредит МФО 16 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк 53 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4234 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3148 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10410 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2643 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3108 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 710 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 560 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1121 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3402 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2758 5
Федеральное казначейство России 1646 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2910 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1260 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5076 4
Правительство Москвы 2190 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 365 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 310 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1014 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 864 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 316 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1733 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2555 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2836 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 931 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 983 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 321 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4688 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5446 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 170 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 79 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 187 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 15 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 231 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 139 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 136 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
Петербургский метрополитен ГУП 128 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 4
АФТ - Ассоциация Финтех 102 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 229 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 82 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 8 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 150 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28024 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58684 62
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4406 51
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6516 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9881 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44182 32
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4341 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8975 30
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1038 29
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6081 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10214 29
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 260 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14564 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23659 26
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 198 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22655 19
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10961 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5891 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8709 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27586 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3951 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5711 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4129 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9819 15
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 441 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11639 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15422 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23316 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19160 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3701 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11707 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2088 12
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2263 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4097 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9680 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13502 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12172 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2828 10
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1591 10
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4028 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4586 19
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 8
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 35 7
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 162 7
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 292 7
Google Android 13366 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 426 6
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 6
Apple iOS 7321 5
НБКИ AFS - Anti-Fraud Service - межбанковская система по противодействию кредитному мошенничеству 5 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 196 5
Хоум банк - Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 4
Microsoft Office 3553 4
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Dynamics 1167 4
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 127 4
Microsoft Dynamics CRM 534 4
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 91 3
Oracle Java - язык программирования 2880 3
FICO Blaze Advisor 7 3
Equifax - 4Score 3 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 71 3
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 3
NVision Барьер 597 3
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 41 3
Linux OS 9049 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 27 2
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3792 2
Diasoft FA# Retail 11 2
Torch - Браузер 21 2
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Оганесян Ашот 109 5
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6807 4
Украина 7436 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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