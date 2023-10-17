Хоум банк Банк Хоум Кредит БКИ Эквифакс Бюро кредитных историй Эквифакс Кредит Сервис

«Диасофт» поддержал новые форматы обмена данных с НБКИ RUTDF 5.0 и ОКБ UCH 3.4 С 1 октября 2023 г. меняются требования по взаимодействию банков с бюро кредитных историй (БКИ) в соответствии с указанием Банка России от 24.10.2022 N 6300-У.

«Диасофт» поможет лизинговым компаниям автоматизировать обмен данными с БКИ Продукт «Взаимодействие с БКИ» компании «Диасофт» поможет автоматизировать обмен данными с бюро кредитных историй (БКИ). Набор API и событий продукта «Взаимодействие с БКИ» позволяет л

«Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ» перевела его на микросервисную архитектуру. Продукт предназначен для автоматизации обмена данными с бюро кредитных историй, получения данных о кредитных историях (КИ) и другой информации о дейс

РНКБ запустил автоматическую проверку судебных решений благодаря сервису БКИ «Эквифакс» в неё механизм автоматизированного анализа исполнительных производств физических лиц, разработанный БКИ «Эквифакс». В рамках предоставленного сервиса для РНКБ стала доступна информация о сотнях

«Сиссофт» и Axoft усилили инфраструктуру российского бюро кредитных историй с помощью UserGate овали проект по внедрению программно-аппаратного комплекса UserGate в одном из крупнейших в России «Бюро кредитных историй Эквифакс». Об этом CNews сообщили представители Axoft. Для защиты ИТ-с

«РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс» «РГС банк» одним из первых на рынке начал использование нового продукта «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс», позволяющего существенно повысить конверсию поданных заявок на кредиты в реал

Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами отъему денег у населения. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками бюро кредитных историй, заявляя, что неизвестные хотят взять кредит по их паспорту. «Аферисты

БКИ «Эквифакс» рассказало о буме спроса на сервис кредитной истории которые были внесены в закон. Уже в первый год их действия мы отмечаем позитивные перемены. Доступ бюро кредитных историй к системе аутентификации через учетную запись на сайте Госуслуги значи

В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват сториями более 1 млн жителей России. Содержащаяся в ней информация принадлежала, в большей степени, бюро кредитных историй «Эквифакс». Утечку обнаружил руководитель проекта Security Discovery Б

«Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс» отсутствии переобучения. Анастасия Мухачёва, риск-директор проекта «Совесть», отметила: «Информация бюро кредитных историй традиционно важна для участников финансового рынка при принятии решени

На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории Узнать список бюро кредитных историй (БКИ) можно на портале госуслуг, при этом неограниченное количество ра

БКИ «Эквифакс»: В России отмечается рост объема автокредитования Портфель автокредитов в России по итогам ноября 2018 составил 683 млрд рублей Согласно данным БКИ «Эквифакс», в ноябре 2018 года было выдано автокредитов на общую сумму 55,2 млрд рублей,

«Газпромбанк» внедрил скоринговую модель 4Score от БКИ «Эквифакс» ю тройку крупнейших банков страны, запустил в эксплуатацию скоринговую модель 4Score, разработанную БКИ «Эквифакс». Продукт является системой скоринговых оценок, состоящей из четырех одновремен

«Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс» «Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика

Банк «Открытие» внедрил эксклюзивный скоринг БКИ «Эквифакс» Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию кастомизированные скоринговые модели БКИ «Эквифакс», разработанные с учетом индивидуальных потребностей и новой кредитной политики

Kviku реализует инструмент анализа заемщиков на базе продуктов БКИ «Эквифакс» 9%, что является одним из лучших показателей среди других МФО на российском рынке.Внедрение решений БКИ «Эквифакс», таких, как сервис FPS (Fraud Prevention Service) позволит заметно улучшить эф

R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» , использующие систему, имеют возможность в более удобной форме собирать данные для двух крупнейших бюро кредитных историй — НБКИ и «Эквифакс».Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сер

«Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс» ъявил о начале интеграции в свою систему обработки кредитных заявок сервиса FPS.Bio, разработанного БКИ «Эквифакс». Как рассказали CNews в банке «Ренессанс Кредит», основная задача сервиса закл

Mail.Ru Group и «Эквифакс» разработали предиктивную модель оценки кредитных рисков для банков Mail.Ru Group и бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» объявили о создании инновационного продукта

«1С-Рарус» открыл микрофинансовым организациям доступ к БКИ банка «Русский Стандарт» и «Специализированного Кредитного Бюро» азработку дополнительных продуктов. Ранее компания уже выпустила дополнения, обеспечивающие связь с бюро кредитных историй «Эквифакс» и НБКИ.

Система Contact запустила идентификацию клиентов онлайн-сервиса БКИ «Эквифакс» Платежная система Contact и бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» предоставили клиентам возможность пройти пр

«Бинбанк» присоединился к системе противодействия мошенничеству FPS Компания «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй, подписала соглашение с «Бинбанком» о присоединении банка к системе пр

«Альфа-Банк» подключился к системе предотвращения кредитного мошенничества от «Эквифакс» о присоединении в феврале 2012 г. к сервису предотвращения мошенничества, разработанному компанией «Эквифакс». Принцип работы системы Fraud Prevention Service (FPS) основан на сравнительном ана

«Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс» 011 г. банк «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок SmartDecision от бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз». Об этом говорится в совместном сообщении к

«ОТП Банк» присоединился к Fraud Prevention Service для борьбы с кредитным мошенничеством е противодействия мошенничеству Fraud Prevention Service (FPS) компании «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй России. По данным «Эквифакс», в настоящее время FPS уже оперирует обез

«Яндекс.Деньги» открыли онлайн-идентификацию через бюро кредитных историй ла о том, что платежная система «Яндекс.Деньги» договорилась о сотрудничестве с крупнейшим в России бюро кредитных историй - «Эквифакс». Теперь пользователи, которые хоть раз брали кредит в бан

БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро нужно экономике, чтобы скорее справиться с кризисом», - сказал Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз». Разработка скоринговых моделей была выполнена на специализиро

ИБ «КИТ Финанс» внедрил модуль «Взаимодействие с БКИ» . На следующих этапах проекта в банке «КИТ Финанс» будет реализована выгрузка данных в национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Северо-Западное бюро кредитных историй (СЗБКИ). Решени

Из банков "утекла" БД российских заемщиков? Предложения о покупке БД заемщиков поступили по электронной почте нескольким бюро кредитных историй и банкам, сообщает "Коммерсант". В предлагаемых для ознакомления образ

"Промсвязьбанк" строит хранилище данных ила первый этап создания в АКБ «Промсвязьбанк» корпоративного хранилища данных на платформе RS-DataHouse. В начале марта введено в промышленную эксплуатацию бизнес-приложение «RS-DataHouse:Внутреннее БКИ», которое обеспечивает выполнение банком требований Федерального закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 № 218-ФЗ (в редакции от 21 июля 2005 г.) и взаимодействие подразделений бан