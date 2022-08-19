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Индексная книга CNews*
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Таймера Timer



19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
11.08.2022 Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж 1
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 1
21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить 1
16.06.2022 Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры 1
05.06.2022 Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
14.03.2022 Polywell Computers выпустила новую модель мини-ПК промышленного класса под управлением ОС Android 1
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira 1
20.01.2022 Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM 1
05.01.2022 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов 1
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM 1
01.11.2021 «Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M 1
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM 1
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 1
25.12.2020 Что такое исчезающие сообщения в мессенджерах и зачем они нужны 1
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото 1
06.10.2020 Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки 1
03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора 1
06.07.2020 Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM 1
26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора 1
20.04.2020 Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили 1
13.04.2020 В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу 1
14.11.2019 «Мультикубик» вывел на международный рынок первый в мире VR-проектор. Цена 1
29.10.2019 Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает? 1
10.10.2019 Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей 1
08.10.2019 Лучшие мини-печи: выбор ZOOM 1
14.11.2018 Как выбрать робот-пылесос: рекомендации ZOOM 1
09.11.2018 Фотографируем на смартфон: самые полезные аксессуары для мобильной съёмки 1
23.10.2018 Лучшие приборы для увлажнения воздуха. Выбор ZOOM 1
25.09.2018 Хиты продаж: роботы-пылесосы 1
25.07.2018 Как выбрать хорошую мультиварку? Кулинарные советы ZOOM 1
06.07.2018 Кондиционеры: хиты продаж 1
31.05.2018 Лучшие мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM 1
29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года 1
16.03.2018 Canon начала российские продажи презентационных пультов PR100-R и PR1000-R 1
26.02.2018 LG представила новые смартфонs K10 2018 и K8 2018 1
28.12.2017 Garmin представила новый трекер активности vívofit 4 1
22.12.2017 "Железный человек" на страже чистоты 1

Публикаций - 211, упоминаний - 211

Таймера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 24
Элемент ГК - Elementec 25 18
LG Electronics 3530 18
Apple Inc 11103 8
Redmond - Инновационные решения 99 7
AMD - Advanced Micro Devices 3836 6
Yandex - Яндекс 5551 6
Microsoft Corporation 23395 5
Intel Corporation 11624 5
Telegram Group 999 4
BBK Electronics Corp 277 2
Информзащита 678 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 2
Nvidia Corp 3203 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 34 1
Lenovo Group 2151 1
Life360 3 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Huawei 3459 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Xiaomi 1254 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 6
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
Самолёт ГК 1649 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Газпром ПАО 1144 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 22
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 15
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 7
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1281 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 4
Автофокус - Автофокусировка 2228 4
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 4
Электротехника - инвертор 33 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
DDR - Double data rate 2523 3
Эквалайзер - Equalize - темброблок 445 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 483 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
Google Android 12432 12
Microsoft Windows 2000 12612 6
Linux OS 8153 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 3
Apple Safari - браузер 793 2
Oracle Java - язык программирования 2751 2
Apple macOS 1693 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 2
Apple iPod 1531 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 1
Microsoft Windows 2528 1
Samsung SyncMaster 72 1
Canon Digital IXUS 86 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 51 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Microsoft Windows XP 2357 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 1
Nokia Symbian OS 1399 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 126 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 1
Путин Владимир 2696 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 10
Япония 12847 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 5
Германия - Берлин 697 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
Азия - Азиатский регион 4633 3
Солнечная система - Solar system 2449 2
Америка 2151 2
Сатурн - Титан (спутник) 424 2
Луна - спутник Земли 1316 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Швеция - Королевство 3449 2
Румыния 709 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 1
Таиланд - Королевство 720 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 14
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 9
Ergonomics - Эргономика 1488 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 3
Физика - Physics - область естествознания 2423 2
Орехи - Nuts 46 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 2
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 181 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Витамины - Vitamins 40 1
Метан - methanum - болотный газ 341 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Forbes - Форбс 623 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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