Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

СМП банк
Северный морской путь


26.08.2021 «СМП банк» перевел подготовку формы 0409155 на платформу КХД 3
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
16.03.2020 «СМП банк» внедрил автоматизированную систему сбора данных по событиям операционного риска 3
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
06.11.2019 «Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра» 1
01.11.2019 СМП Банк выбрал решение «Диасофт» на базе микросервисной архитектуры 5
25.09.2019 «Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО 1
27.08.2019 Решение «Диасофт» поддерживает работу СМП Банка на электронных торговых площадках 4
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 1
08.07.2019 В «дочке» «Ростелекома» сменился генеральный директор 2
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 6
29.04.2019 Власти компенсировали «Микрону» 200 миллионов, потраченных на выпуск чипов для карт «Мир» 1
28.03.2019 К сервису Mir Pay подключились шесть новых банков – участников 1
04.03.2019 В России заработал отечественный аналог Apple Pay 2
29.11.2018 R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетности в банках фингруппы «СМП Банк» 2
28.09.2018 Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков 1
28.09.2018 ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки 1
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 5
20.06.2018 R-Style Softlab автоматизировала налоговый учет в «СМП Банке» 2
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
01.12.2017 R-Style Softlab сообщила об изменениях в составе топ-менеджмента 1
14.08.2017 «СМП Банк» запустил кредитный конвейер на базе платформы TESSA 3
30.05.2017 В группе «СМП Банка» внедрили информационно-аналитическую систему от Intersoft Lab 6
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 1
22.08.2016 Партнер братьев Ротенбергов создает в России единый платный реестр лекарств 1
16.08.2016 «СМП Банк» внедрил систему ДБО для корпоративных клиентов Correqts Corporate 6
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
15.12.2015 Начался выпуск банковских карт «Мир» с «чисто российским платежным приложением» 1
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
08.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
29.10.2014 Санкции переформатируют рынок банковского ПО 2
15.09.2014 Гендиректор Autodesk в России: Мы сожалеем о негативных последствиях санкций 1

Публикаций - 71, упоминаний - 136

СМП банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
Microsoft Corporation 11110 6
Google LLC 7158 5
SAP SE 3216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 3
АйТи 752 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 3
Samsung Electronics 5686 3
Базальт СПО 206 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
iTeco - Ай-Теко 718 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Калуга Астрал 41 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
Ланит ГК 1158 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Acronis - Акронис 364 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
Ангстрем-Т 95 1
Bentley Systems 43 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Прогноз 196 1
Syntellect - Синтеллект 37 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
Инверсия 64 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Газпромбанк - ГПБ 693 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 8
РСХБ - Россельхозбанк 183 8
ИнвестКапиталБанк 15 7
Банк Россия 56 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Мособлбанк 17 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Альфа-Банк 1126 4
Авиа Групп 4 3
Зест -лизинговая компания 6 3
Трансойл 12 3
Сахатранс 6 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 3
Аброс ИК 7 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
Центр-инвест КБ 29 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
Открытие ФК 538 3
Visa International 1346 3
МДМ Банк 150 3
Абсолют Банк 94 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Уралсиб Банк 390 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Русское время - Часовой дом 4 2
Металлинвестбанк 39 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 2
СтройГазМонтаж 12 2
Связь-банк 78 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 2
Стройтрансгаз 15 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Правительство РФ 2206 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Президент Российской Федерации 1440 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 385 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Flash 476 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 4
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 3
SafeTech - PayControl 23 2
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ ОмниЧат 4 2
НСПК Мир Pay 3 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Samsung Pay 238 2
Apple Pay 385 2
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
BSS Business 3 1
Syntellect Tessa 14 1
1С:Бухгалтерия 397 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
1С:Розница 55 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
ЦИАН Ипотека 1 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Калуга Астрал-М 1 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
1С:Отчетность 5 1
Microsoft Windows Live 121 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 8 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
SafeTech SafeTouch 28 1
МТС Автосекретарь 35 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Путин Владимир 1826 6
Дробот Елена 10 3
Морозова Анастасия 27 2
Рыжов Алексей 18 2
Яшин Леонид 20 2
Ефремов Александр 12 2
Круглов Максим 25 2
Шакманас Алгирдас 33 2
Янукович Виктор 18 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Камалдынов Дмитрий 4 2
Новицкий Евгений 8 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Лавочкин Семен 1 1
Дубовицкий Николай 5 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Валеев Ренат 1 1
Арипов Никита 1 1
Харитонов Василий 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Герасимова Татьяна 1 1
Котова Любовь 1 1
Сухарев Игорь 1 1
Россинский Игорь 1 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Каштанов Павел 7 1
Воеводин Александр 1 1
Кветкина Юлия 16 1
Крысина Ольга 109 1
Сивидов Алексей 31 1
Галковский Андрей 1 1
Антонова Мария 1 1
Строгалин Алексей 3 1
Конохов Алексей 1 1
Стуров Дмитрий 25 1
Демидов Михаил 129 1
Чимиричкина Мария 30 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 9
Казахстан - Республика 2637 4
Украина 3374 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Япония 2792 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Европа 3766 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Крым 626 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Ближний Восток 1475 2
Африка 1491 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Япония - Токио 287 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
США - Редмонд 105 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Говорит Москва - радиостанция 13 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще