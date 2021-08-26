Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СМП банк
Северный морской путь
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Публикаций - 71, упоминаний - 136
СМП банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru