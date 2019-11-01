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СМП Банк выбрал решение «Диасофт» на базе микросервисной архитектуры

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Диасофт» представила новое решение, реализованное в микросервисной архитектуре, которое позволило СМП Банку автоматизировать взаимодействие с внешними системами, повысить качество и скорость обслуживания клиентов. Сейчас новое решение поддерживает работу банка с маркетплейсом «Всероссийский банковский центр» (ВБЦ) по предоставлению банковских гарантий участникам госзаказов.

СМП Банк выбрал решение от «Диасофт» на базе микросервисной архитектуры и уже оценил простоту его установки и обновления с учетом новых бизнес-задач, а также возможность использовать инструмент для взаимодействия с неограниченным количеством внешних систем.

«Микросервисы не зря приобретают такую популярность. Внедрить один инструмент и обеспечить банк удобным механизмом автоматического взаимодействия с любыми внешними системами – это очень удобно и экономически целесообразно», – отметил Андрей Бурилов, директор департамента информационных технологий СМП Банка.

Решение интегрировано с системой Diasoft FA# Beans, установленной в СМП Банке, но может успешно работать с любой IT-системой.

Сам процесс оформления банковской гарантии через маркетплейс ВБЦ для СМП Банка выглядит так: сотрудник банка получает данные клиента в зашифрованном виде и подтверждает факт принятия решения о выдаче банковской гарантии в личном кабинете маркетплейса; далее в маркетплейсе формируется xml-файл, он добавляется в определенный каталог, к которому банк имеет доступ. В это же время в решении «Диасофт» в онлайн-режиме начинается анализ содержимого xml-файла, проверяется наличие клиента в базе и, при необходимости, создается новый объект, а данные о клиенте дополняются необходимой информацией о единоличных исполнительных органах и бенефициарах клиента.

В результате, сотрудник, отвечающий за выдачу банковских гарантий, получает созданную в Diasoft FA# Beans анкету юридического лица и карточку выдаваемой банковской гарантии.

В будущем СМП Банк сможет добавлять новые микросервисы и успешно взаимодействовать с другими финансовыми маркетплейсами или государственными системами, используя функционал нового решения «Диасофт».

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