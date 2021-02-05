Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Резерв универсального обслуживания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 52
Резерв универсального обслуживания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Осеевский Михаил 221 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Киселев Владимир 1 1
|Провоторов Александр 146 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Семенов Александр 69 1
|Носков Михаил 21 1
|Марголин Михаил 2 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Калугин Сергей 162 1
|Галушина Ольга 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Айбашева Анна 91 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Киселев Александр 61 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Березкин Григорий 28 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Яровая Ирина 63 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Дергунова Ольга 60 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Носков Константин 202 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 425 1
|CNews Analytics 1992 4
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771437, в очереди разбора - 675119.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771437, в очереди разбора - 675119.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru