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Резерв универсального обслуживания


05.02.2021 МТС, «Мегафон» и «Билайн» протестуют против идеи властей вмешаться в тарифы на связь 1
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 1
25.11.2020 Россияне нашли бесплатную замену смартфонам 1
10.02.2020 Украина осталась без таксофонов 1
29.04.2019 В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ 1
26.04.2019 Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет 3
24.04.2019 Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными 1
08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 3
05.07.2018 На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги? 1
08.06.2018 Путин распорядился провести Wi-Fi в села с населением 100 человек 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 3
27.11.2017 Операторы связи просят снизить налоги ради внедрения 5G 1
30.06.2017 Минкомсвязи хочет заполучить часть доходов от регистрации доменных имен 2
27.04.2017 Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства» 1
18.04.2017 Путин ввел штрафы для тех, кто плохо платит за таксофоны 1
07.04.2017 Минкомсвязи собралось оставить большие города без таксофонов 1
24.10.2016 Россиян оставят без пунктов коллективного доступа в интернет 2
28.12.2015 Бюджеты Минкомсвязи и Роскомнадзора урезаны на миллиарды рублей 1
01.12.2015 Уплотнение Минсвязи: 1,6 млрд руб. из ИКТ-бюджета ЧМ-2018 отдадут «Ростелекому» в счет долгов Россвязи 1
24.09.2015 Для двух из крупнейших проектов российского телекома в 2014–2015 гг. в мире аналогов нет 1
30.07.2015 Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей 1
13.07.2015 Власти России не хотят субсидировать таксофоны. «Ростелеком» должен найти деньги сам 3
29.06.2015 Чиновники потратили 76 млн руб. на неработающую информационную систему 2
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
22.01.2015 У государства остаются миллиардные долги перед «Ростелекомом» и «Почтой России» 1
31.12.2014 «Ростелеком» получил первые 10 млрд рублей от РФПИ на ликвидацию цифрового неравенства 1
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
19.11.2014 Как, когда и за сколько в России ликвидируют проблему цифрового неравенства. ПЛАН 1
08.08.2014 Предъявлять паспорт для доступа к Wi-Fi в парках и кафе не потребуется 1
14.07.2014 Отмена «мобильного рабства» обходится государству в десятки миллионов рублей 1
23.05.2014 «Ростелекому» помогут деньгами из Фонда национального благосостояния 2
15.04.2014 "Ростелеком" получит от государства i150 млрд на интернет в глубинке 1
07.02.2014 Передел бюджета: Минкомсвязи забрало у Россвязи 5 млрд рублей 2
27.01.2014 Госдума поручила “Ростелекому” обеспечить жителей сел 10-мегабитным интернетом 1
10.10.2013 Минкомсвязи проиграло битву за базу перенесенных номеров 1
27.09.2013 «Ростелеком» хочет стать единым оператором универсальных услуг связи 2

Публикаций - 37, упоминаний - 52

Резерв универсального обслуживания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 4
Google LLC 7198 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
АйТи 754 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Freshtel 49 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 2
Восход ФГБУ НИИ 367 2
iTeco - Ай-Теко 721 1
Укртелеком 135 1
21 век – ТВ - Народный телефон 2 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Ланит ГК 1164 1
Acronis - Акронис 366 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Twitter 2204 1
Прогноз 197 1
АФК Система ПАО 999 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
Антарес 25 1
Основа Телеком 55 1
Миранда-Медиа 20 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Скай Линк - Skylink 509 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Facebook 3768 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Yota - Скартел 623 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Почта России ПАО 1580 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Северсталь ПАО 204 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 4
Президент Российской Федерации 1443 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Счётная палата РФ 462 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Правительство Москвы 653 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство РФ 2209 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 13
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 3
3G - Стандарт мобильной связи 3757 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
Таксофон - телефон общего пользования 8 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 499 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 128 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 493 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
SafeData ЦОД 1 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
ГИС ЕБСПВР - Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли с различным пространственным разрешением 1 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Путин Владимир 1831 9
Никифоров Николай 1126 8
Осеевский Михаил 221 3
Дворкович Аркадий 169 3
Духовницкий Олег 91 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Киселев Владимир 1 1
Провоторов Александр 146 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Семенов Александр 69 1
Носков Михаил 21 1
Марголин Михаил 2 1
Ковальчук Михаил 10 1
Калугин Сергей 162 1
Галушина Ольга 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Щеголев Евгений 1 1
Айбашева Анна 91 1
Сивидов Алексей 31 1
Киселев Александр 61 1
Сердюков Анатолий 54 1
Шойгу Сергей 59 1
Березкин Григорий 28 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Яровая Ирина 63 1
Мордашов Алексей 29 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Дергунова Ольга 60 1
Эмдин Сергей 67 1
Носков Константин 202 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 425 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 3
Россия - Севастополь 420 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Москва - Марьино 30 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Владимирская область 370 1
Украина 3417 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 520 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 14
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 319 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 24 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Антитеррор 62 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
CNews Analytics 1992 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 303 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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