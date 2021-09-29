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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РКК Энергия
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО
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Публикаций - 48, упоминаний - 83
РКК Энергия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Никифоров Николай 1126 3
|Карпачев Александр 5 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Спиридонов Александр 35 2
|Данилюк Юрий 2 2
|Лящ Михаил 33 2
|Прохоров Юрий 44 1
|Тимохов Александр 1 1
|Роговой Александр 9 1
|Андриченко Андрей 1 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Катьянов Юрий 1 1
|Геронимус Юрий 1 1
|Куценко Ольга 1 1
|Панцырный Олег 1 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Абызов Михаил 64 1
|Евтушенко Олег 125 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru