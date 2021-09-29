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РКК Энергия
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО


29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве 4
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 1
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
25.09.2020 Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM 1
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 1
02.09.2019 «Энергия» внедрила «Скан-архив» 5
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
04.03.2019 «Росэлектроника» разрабатывает систему связи нового поколения для МКС 4
13.07.2018 В России создали «уникальную» систему управления спутниками через интернет 2
21.02.2018 «Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия» 8
14.06.2017 Оптические наконечники «Росэлектроники» будут использованы в космических аппаратах 1
15.08.2016 Новая российская видеосистема для выхода в открытый космос будет испытана в 2017 г. 2
28.09.2015 «Энергия-Телеком» предоставит «Ростелекому» спутниковый ресурс для оказания услуг связи в Ка-диапазоне 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 2
05.03.2015 Суд обязал объединить спутниковую и 4G-сети в одном диапазоне 1
30.01.2015 Суд создает в России нового 4G-оператора 1
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности 2
14.07.2014 «Астерос» подтвердила компетенции по СУБД Oracle Database 12c 1
09.10.2013 «Астерос Консалтинг» расширил функционал КСЭД РКК «Энергия» 8
01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США 1
29.01.2013 Россияне создали лазер для связи с космосом 1
15.08.2012 Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 2
28.06.2012 Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать 1
28.06.2012 Завод РКК «Энергия» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
20.03.2012 «РКК «Энергия» переводит электронные закупки на Fabrikant.ru 3
18.01.2012 PM Expert отчиталась за 2011 г. 1
05.12.2011 РВК и Rover вложились в производство «умных столов» 1
21.10.2011 Голландцы открыли в Петербурге ЦОД 1
01.06.2011 МТС установила более 1 тыс. устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для мониторинга системы энергоснабжения 1
23.05.2011 Прокуратура возбудила уголовное дело из-за утопленных спутников ГЛОНАСС 1
12.04.2011 Вышла новая версия платформы «1С-Битрикс: Корпоративный портал 10.0» 1
11.04.2011 Oracle предлагает полный интегрированный набор бизнес-приложений в рамках стратегии «Software. Hardware. Complete» 1
06.04.2011 Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М» 1
10.03.2011 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» внедряет ITSM-процессы с помощью «Астерос» 5
30.12.2010 Медведев нашел виновных в потере спутников ГЛОНАСС 1
12.08.2010 «Синтерра» предоставила «РКК «Энергия» магистральный канал до Байконура 1

Публикаций - 48, упоминаний - 83

РКК Энергия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Антарес 25 2
Симбиотел 12 2
Компьюлинк УСП 69 2
Парус 204 2
Аскон - Ascon 177 2
Интеллект Телеком 35 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 2
АФК Система ПАО 998 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Транзит-Телеком 8 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Компьюлинк ГК - Compulink 214 2
МегаФон ПетерСтар 148 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Синтерра - Synterra 570 1
PM Expert 82 1
Астерос - Asteros 531 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Top Systems - Топ Системы 17 1
Rover Computers 77 1
Globalstar - Глобалстар 31 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 170 1
Xiaomi 904 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Microsoft Corporation 11168 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Quorum - Кворум 51 1
Ланит ГК 1160 1
РТКомм.ру 163 1
3779 1
Freshtel 49 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Вода Крыма ГУП РК 4 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 2
CyberPlat - КиберПлат 205 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Калашников ГК 8 1
Техномаш НПО 13 1
Роскосмосбанк АО 1 1
RuCom 4 1
РКС - Российские космические системы 100 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Вертолеты России 114 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 3
МКС - Международная космическая станция 99 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
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ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Симбиотел - EZTalk 10 2
Гэндальф - Скан-Архив 36 1
OpenText Documentum 191 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 45 1
HPE Service Manager 1 1
РКС ТНС - спутниковая платформа (наноспутник) 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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