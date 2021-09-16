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МТС Розничная сеть
РТК
Русская Телефонная Компания


16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
31.05.2019 Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен 1
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты 1
09.11.2018 МТС предоставил водителям такси специальный комплект цифровых сервисов 1
25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир» 1
27.09.2018 Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву 1
21.06.2018 LG оштрафовали на 2,5 млн рублей за завышение цен на смартфоны 1
15.03.2018 Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны 1
01.03.2017 В розничной сети «Ростелекома» назначен новый генеральный директор 1
30.11.2016 МТС начала продажи персональных базовых станций в Екатеринбурге 1
21.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС в Мордовии 2
19.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС Ростовской области 1
18.10.2016 МТС подвел итоги продаж билетов в розничной сети МТС Пермского края 1
17.08.2016 МТС: Сибиряки за год вдвое увеличили спрос на 4G-гаджеты 1
09.08.2016 МТС и Huawei заключили долгосрочное соглашение о продаже смартфонов и других устройств 1
14.07.2016 В Самарской области спрос на моноподы вырос в 7 раз, а LTE-смартфоны стали лидерами продаж 1
08.07.2016 МТС: Ростовчане за год вдвое увеличили спрос на 4G-гаджеты 1
23.06.2016 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал Балтинвестбанк 1
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО 1
01.06.2016 Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 2
12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза 2
24.03.2016 МТС отмечает всплеск продаж LTE-гаджетов на Урале 1
24.02.2016 Спрос на 4G-гаджеты среди жителей Вятского края вырос втрое 1
15.02.2016 МТС открыла более 200 новых салонов в Поволжье 1
10.02.2016 МТС: Популярность 4G-гаджетов у жителей Алтайского края за год выросла вчетверо 4
05.02.2016 МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое 5
04.02.2016 Тывинские абоненты МТС стали самыми 4G-активными в Сибири 2
20.10.2015 Оплатить кредиты банков с отозванными лицензиями можно в инфраструктуре сервиса «Золотой Короны» 1
08.10.2015 Клиенты банка «Глобус» могут оплачивать кредиты в инфраструктуре сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
07.09.2015 К началу учебного года жители Сибири увеличили спрос на 4G-гаджеты в 2,2 раза 1
18.08.2015 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал АКБ «Экспресс-Волга» 1
17.08.2015 Розничная сеть МТС идет в районы Башкирии 1
03.08.2015 МТС выпустила бюджетный операторский LTE-смартфон с большим экраном 1
30.07.2015 Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка 2
23.07.2015 Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири 2
16.07.2015 МТС: Жители Хакасии стали в два раза чаще приобретать премиальные 4G-смартфоны 3
15.07.2015 МТС: Жители Урала удвоили спрос на дорогие модели 4G-гаджетов 1
14.07.2015 МТС: Дальневосточники стали чаще покупать дорогие смартфоны 2

Публикаций - 96, упоминаний - 123

МТС Розничная сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 95
Samsung Electronics 5666 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 17
Apple Inc - Эппл Рус 7701 11
Microsoft Corporation 11077 9
Sony 2362 9
Золотая Корона 280 9
Alcatel 229 7
LG Electronics 1847 5
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 4
Spirit DSP - Спирит Корп 246 4
Ситилинк - Citilink 190 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
HTC Corporation 1190 3
Nokia Corporation 2434 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Huawei 2730 3
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 2
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 2
Xiaomi 904 2
Oysters 17 2
Supra 23 2
Комстар Регионы 89 1
Highscreen 31 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
ZTE Corporation 550 1
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 1
NeXus 204 1
МегаФон Ритейл 55 1
Fly 123 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Micromax - Микромакс системс 39 1
Competera 7 1
Philips 711 1
SAP SE 3212 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Воентелеком 134 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Евросеть 885 11
Максимус 17 8
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 4
Связной ГК 878 4
Цифроград 53 4
Техносила 136 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 2
re:Store 106 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 2
Связной Логистика 11 1
Русский стандарт Банк 302 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Почта России ПАО 1572 1
Телефон.Ру 60 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Связьтранснефть 15 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Восточный Банк 108 1
Visa International 1345 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 25
LTE-смартфон 138 12
Smartphone - Смартфон 773 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Умные платформы 497 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Google Android 10751 13
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Apple iOS 5742 7
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 7
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 21 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
LG K - Серия смартфонов 13 4
LG Magna H - Серия смартфонов 7 4
Apple iPhone 6 547 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 2
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Apple macOS 925 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
LG Spirit H - серия смартфонов 1 1
Oracle Retail Regular Price Optimization 1 1
NVision Барьер 8 1
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 972 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Microsoft Azure 1171 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 4
Чернышов Михаил 32 4
Кузьменко Валерия 58 3
Чернов Григорий 17 2
Коротин Павел 29 2
Цариковский Андрей 21 2
Дорохина Юлия 42 1
Точилов Мария 9 1
Молчанов Алексей 1 1
Бобиков Дмитрий 14 1
Семенов Максим 20 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Сысоева Евгения 7 1
Соловенчук Александр 44 1
Тенишев Андрей 12 1
Попов Андрей 72 1
Федорова Олеся 60 1
Зятьков Юрий 6 1
Фролов Алексей 11 1
Лящ Михаил 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 7
Россия - Новосибирская область 815 6
Россия - СФО - Новосибирск 1967 6
Россия - Свердловская область 806 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - Кировск - Кировская область 304 3
Россия - Сибирь 876 3
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 3
Россия - Красноярский край 663 3
Россия - Республика Тыва 143 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - Ростовская область 862 2
Россия - Уфа 641 2
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
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Россия - Томская область 419 1
Россия - Салават 18 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
Россия - Хабаровский край 417 1
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Россия - Вятский край - Вятка 8 1
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 9
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 3
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РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
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