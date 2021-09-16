Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Розничная сеть
РТК
Русская Телефонная Компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 123
МТС Розничная сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
|Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 4
|Чернышов Михаил 32 4
|Кузьменко Валерия 58 3
|Чернов Григорий 17 2
|Коротин Павел 29 2
|Цариковский Андрей 21 2
|Дорохина Юлия 42 1
|Точилов Мария 9 1
|Молчанов Алексей 1 1
|Бобиков Дмитрий 14 1
|Семенов Максим 20 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Тенишев Андрей 12 1
|Попов Андрей 72 1
|Федорова Олеся 60 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Фролов Алексей 11 1
|Лящ Михаил 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761371, в очереди разбора - 665060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761371, в очереди разбора - 665060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru