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Ланит Treolan
Треолан


22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum 5
01.07.2021 Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд» 1
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 1
30.04.2021 Артур Синицин, Konica Minolta: Российский и европейский рынки печати очень похожи 6
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
01.04.2021 Irbis представила единую систему для умного дома из девяти устройств 1
30.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус» 1
23.03.2021 Treolan начинает поставки средств информационной безопасности «Рутокен» 5
09.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором биометрических решений ZKTeco 1
16.02.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором разработчика онлайн-платформы designs.ai 3
11.02.2021 Онлайн-встреча HPE Tech Talk состоится 18 февраля 1
12.01.2021 МКБ подписал соглашение по агентскому импортному факторингу с ГК «Ланит» на сумму 3 млрд рублей 3
22.12.2020 Treolan будет поставлять продукты и решения Konica Minolta в России 10
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
09.07.2020 МКБ предоставит ГК «Ланит» 2,75 млрд рублей по гарантиям и аккредитивам 2
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 11
30.04.2020 Когда компании пора переходить на новую СХД 1
11.02.2020 Asus начинает российские продажи бизнес-ноутбука ExpertBook B9 1
23.01.2020 Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell 1
28.10.2019 Treolan стал официальным дистрибьютором ПО Proget Mobile Device Management в России 2
26.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum 1
24.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum 1
03.06.2019 Irbis выпустил планшеты с защищенным дизайном и функцией поздарядки других устройств 1
07.03.2019 «Ланит» выпустила дешевый ноутбук российской сборки 2
07.03.2019 Irbis представила свой первый ноутбук, произведенный в России 1
11.02.2019 Продажи Zyxel в России и СНГ выросли за год на 34% 1
31.01.2019 «Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов 1
21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
05.12.2018 IRBIS представил новую серию бюджетных металлических ноутбуков 1
24.07.2018 HP запустила в Росcии веб-службу для бизнеса по подбору услуг Care Pack 3
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion 2
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 1
27.03.2018 Интернет в офисе: как настроить без участия админа 1
12.03.2018 IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure 2
12.10.2017 Сбербанк раздал 5,2 млрд на зарубежное «железо» и готов раздать еще больше 1
11.07.2017 Irbis представил металлический ноутбук-гибрид NB116 с углом разворота 360° 1
19.05.2017 Почему бизнес Huawei растет на 40% в год? 2
15.03.2017 Irbis выпустил смартфон в тонком прорезиненном корпусе 1
15.02.2017 Treolan внедрил Web Service Advisor HPE на портале B2B 2

Публикаций - 95, упоминаний - 184

Ланит Treolan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1156 29
Merlion - Мерлион 275 15
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 13
Microsoft Corporation 11077 10
Intel Corporation 4175 10
HP Inc. 2909 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 9
IBM 3539 6
Marvel - Марвел КТ 64 6
Oracle Corporation 3344 5
Dell EMC 2400 5
Hitachi 471 5
Huawei 2730 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Aquarius - Аквариус 209 4
Honeywell 138 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 3
Inventive Retail Group 63 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 3
CleverDATA 54 3
diHouse - Дихаус 39 3
Fibrum 7 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 3
SAP SE 3212 2
Lenovo Group 1636 2
Dell Technologies 133 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Konica Minolta 135 2
Крок 1219 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
Инфосистемы Джет 675 2
Samsung Electronics 5666 2
Comptek - Комптек 53 2
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
Zecurion - Зекурион 148 1
VMware 1829 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Facebook 3765 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
X5 Group 599 3
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 3
Почта России ПАО 1572 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Альфа-Банк 1123 1
Русагро Группа Компаний 139 1
РусГидро ПАО 129 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Газпром нефть 382 1
Транснефть 159 1
Yamaha 37 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 169 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 179 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 21 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Ланит Treolan Irbis 67 17
Microsoft Windows 10 6635 7
Google Android 10751 7
Intel Celeron - Серия процессоров 254 4
VMware vSphere 281 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 3
Microsoft Windows 853 3
Microsoft Office 1939 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 3
Ланит Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 5 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Office 365 769 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 2
Microsoft PowerPoint 400 2
HPE 3PAR 87 2
HPE Web Service Advisor 2 2
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 6 2
Microsoft Azure 1171 1
Intel Project Athena 15 1
Microsoft Cortana 141 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Microsoft Windows Hello 170 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 11 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
HPE InfoSight 18 1
Google Android 8 Oreo 139 1
Zecurion DLP 38 1
HPE Aruba Instant On 16 1
HPE Synergy 21 1
Amazon Alexa 138 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Иванников Дмитрий 31 6
Мухортов Александр 4 4
Никифоров Андрей 6 4
Генс Георгий 62 3
Генс Филипп 29 3
Орехов Алексей 4 3
Казьмин Алексей 7 2
Щербаков Борис 20 2
Пенязь Дмитрий 8 2
Кукин Александр 4 1
Кореш Виктор 71 1
Ларионов Василий 1 1
Хазиев Марат 2 1
Гогичаты Мераб 4 1
Ивентьев Игорь 1 1
Синицин Артур 5 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Коваленко Мария 1 1
Козьмин Алексей 1 1
Приданцев Сергей 82 1
Максимов Андрей 9 1
Конник Татьяна 1 1
Козырева Татьяна 4 1
Федоров Иван 13 1
Макаревич Сергей 2 1
Дмитриев Сергей 16 1
Карпенко Владимир 4 1
Кувыкин Алексей 1 1
Максимов Алексей 8 1
Грибов Владимир 25 1
Евтушенко Алексей 28 1
Танюхин Дмитрий 21 1
Сяо Хайцзюнь 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Казахстан - Республика 2629 1
Белиз 38 1
Армения - Республика 688 1
Польша - Республика 829 1
Ближний Восток 1473 1
Россия - Липецк 257 1
Южная Африка 159 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Индия - Республика 2169 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Арзамас 57 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - Белгород 240 1
Монголия 172 1
Россия - Хабаровск 622 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Калининград 664 1
Россия - Липецкая область 292 1
Грузия 691 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Венгрия 293 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
ESD - Electronic Software Distribution 10 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
CRN 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
IDC - International Data Corporation 2718 2
CNews Analytics 1988 1
Research and Markets 17 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
VDC Research 6 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761336, в очереди разбора - 665025.
Создано именных указателей - 46354.
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