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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ланит Treolan
Треолан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 95, упоминаний - 184
Ланит Treolan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванников Дмитрий 31 6
|Мухортов Александр 4 4
|Никифоров Андрей 6 4
|Генс Георгий 62 3
|Генс Филипп 29 3
|Орехов Алексей 4 3
|Казьмин Алексей 7 2
|Щербаков Борис 20 2
|Пенязь Дмитрий 8 2
|Кукин Александр 4 1
|Кореш Виктор 71 1
|Ларионов Василий 1 1
|Хазиев Марат 2 1
|Гогичаты Мераб 4 1
|Ивентьев Игорь 1 1
|Синицин Артур 5 1
|Chong Cao - Чун Цао 10 1
|Коваленко Мария 1 1
|Козьмин Алексей 1 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Максимов Андрей 9 1
|Конник Татьяна 1 1
|Козырева Татьяна 4 1
|Федоров Иван 13 1
|Макаревич Сергей 2 1
|Дмитриев Сергей 16 1
|Карпенко Владимир 4 1
|Кувыкин Алексей 1 1
|Максимов Алексей 8 1
|Грибов Владимир 25 1
|Евтушенко Алексей 28 1
|Танюхин Дмитрий 21 1
|Сяо Хайцзюнь 27 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
|IDC - International Data Corporation 2718 2
|CNews Analytics 1988 1
|Research and Markets 17 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|VDC Research 6 1
|University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 3
|University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761336, в очереди разбора - 665025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761336, в очереди разбора - 665025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru