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Sollers УАЗ
Ульяновский автомобильный завод
Ульяновский автомобильный завод основан в ноябре 1941 г. Предприятие специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года коллективом Ульяновского автомобильного завода выпущено более 5 млн автомобилей. C 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна Sollers. Ульяновский автомобильный завод является обладателем двух орденов Трудового Красного Знамени, международного приза «Золотой глобус», европейского приза «Золотой Меркурий». УАЗ производит более 10 модификаций автомобилей. Производственная мощность – 50 тыс. автомобилей в год.
Sollers УАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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