Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод

Ульяновский автомобильный завод основан в ноябре 1941 г. Предприятие специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года коллективом Ульяновского автомобильного завода выпущено более 5 млн автомобилей. C 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна Sollers. Ульяновский автомобильный завод является обладателем двух орденов Трудового Красного Знамени, международного приза «Золотой глобус», европейского приза «Золотой Меркурий». УАЗ производит более 10 модификаций автомобилей. Производственная мощность – 50 тыс. автомобилей в год.