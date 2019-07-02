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Sollers УАЗ
Ульяновский автомобильный завод

Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод

Ульяновский автомобильный завод основан в ноябре 1941 г. Предприятие специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года коллективом Ульяновского автомобильного завода выпущено более 5 млн автомобилей. C 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна Sollers. Ульяновский автомобильный завод является обладателем двух орденов Трудового Красного Знамени, международного приза «Золотой глобус», европейского приза «Золотой Меркурий». УАЗ производит более 10 модификаций автомобилей. Производственная мощность – 50 тыс. автомобилей в год.


02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»
24.04.2019 УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей
16.11.2018 «Росэлектроника» начинает поставки суперконденсаторов для автомобилей УАЗ
31.10.2018 УАЗ внедрил MES-систему для учета хода производства
27.09.2018 УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0
31.08.2017 УАЗ начал продавать свои автомобили за криптовалюту
05.04.2016 УАЗ и «Мотовилихинские заводы» внедряют «1С:ERP»
04.03.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4" в печати
22.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4". Демоверсия
19.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4": Видео и скриншоты
07.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4" в разработке
25.12.2007 Обзор «Полный привод 2: Hummer». Меняем УАЗ на иномарку
27.04.2007 "Уральский призыв" стартовал
17.04.2007 "Уральский призыв" начинается
20.12.2006 Чемпионат "Полный привод: УАЗ 4х4"
10.11.2006 "Полный привод: УАЗ 4Х4" в продаже
02.11.2006 Печатный цех компании 1С
31.05.2005 УАЗ внедряет систему MFG/PRO

Публикаций - 93, упоминаний - 143

Sollers УАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5022 32
Diasoft - Диасофт 500 13
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 35 7
Программный продукт ГК 106 7
SAP SE 4375 7
Oracle Corporation 5809 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 161 5
Veeam Software 266 4
Ростех - Ростехнологии 2305 4
Naumen - Наумен 439 3
Dynatrace 53 3
1С-Рарус 704 3
Rimini Street 41 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 3
Siemens AG - Сименс Россия 2222 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 3
Yandex - Яндекс 4566 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 560 2
Techland 82 2
Microsoft Corporation 21000 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1507 2
Ivanti - ранее LANDesk 70 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8525 2
Ланит - Норбит - Norbit 265 2
КСК Технологии 33 2
Custis 79 2
IBM 8681 2
Акадо Телеком - Комкор 771 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 5 2
Фабрикан - Fabrikant 31 2
Ростех - Швабе Холдинг 155 2
Ланит Урал 18 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3748 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7776 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 721 2
Микрон - Micron 573 2
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 77 15
Почта России ПАО 1777 13
Уралсиб Банк 426 13
РЖД - Российские железные дороги 1326 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 844 11
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 11
Фаберлик - Faberlic 67 9
МКБ - Московский кредитный банк 284 9
Открытие ФК 567 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 82 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 166 9
Тракторные заводы Концерн 25 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 9
OTP Group - ОТП Банк 134 9
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 299 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 9
AliExpress 292 8
GM - General Motors 419 7
СКБ-банк 92 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 298 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4835 6
Ford 351 6
Sollers - Соллерс 18 6
X5 Group 650 6
АвтоВАЗ 161 6
Segezha Group - Сегежа Групп 87 5
Газпром нефть 399 5
Магнит - Сеть магазинов 297 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 18 5
Азия Цемент 10 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 5
Утконос 110 5
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 13 4
Hyundai Motor 257 4
Северсталь ПАО 262 3
НСПК - Национальная система платежных карт 273 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 3
Вертолеты России 126 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7340 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2017 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 4
Федеральное казначейство России 864 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2348 3
Президент Российской Федерации 1723 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1163 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2317 3
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 2
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 27 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1244 2
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1969 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
Альянстрансатом 6 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 2
Администрация Твери 5 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Счётная палата РФ 555 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 19 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 1
Руссофт - Russoft 342 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12303 25
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