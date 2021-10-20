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Segezha Group
Сегежа Групп


20.10.2021 Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности 5
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
15.07.2021 Segezha Group завершила цифровизацию склада готовой продукции Вятского фанерного комбината 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 3
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 4
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения 4
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 1
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
13.01.2021 МТС запустила направление облачных проектных решений для бизнеса 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 85, упоминаний - 135

Segezha Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 45
SAP SE 3216 25
АФК Система ПАО 996 24
Schneider Electric 409 14
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Rimini Street 38 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Такском - Taxcom 119 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
SAP CIS - САП СНГ 755 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 6
Veeam Software 250 5
Ланит ГК 1159 5
РТИ 122 4
Авантаж 48 4
Terrasoft - Террасофт 140 3
Dynatrace 46 3
BearingPoint - БерингПоинт 26 3
Naumen - Наумен 342 3
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Инфосистемы Джет 675 3
Microsoft Corporation 11127 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Diasoft - Диасофт 354 2
Ситроникс - Sitronics 563 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 21
Газпромбанк - ГПБ 693 20
Ингосстрах СПАО 210 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 18
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 18
Аэрофлот 493 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 18
Интер РАО ПАО 159 14
OKS Group 31 13
МТС банк 254 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
X5 Group 599 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Уралсиб Банк 390 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Траско - Trasko 27 13
Альфа-Банк 1127 11
Совкомбанк ПАО 147 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 7
Норникель - Норильский никель 178 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 18
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
Счётная палата РФ 460 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы 653 2
Роснано 456 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Администрация Президента РФ 269 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 27
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 14
Big Data - Большие данные 1136 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Data Lake - Озеро данных 82 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Проверка контрагентов 53 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 12
МТС Cloud - CloudMTS 125 9
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 4
SAP Ariba 71 3
CloudМТS 19 3
Ланит СКЗ Smart Timber 2 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Terrasoft Creatio 44 2
SAP S/4HANA Finance 15 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 2
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
Авантаж ЦОД 5 1
SAP Fiori 40 1
Microsoft Exchange Server 210 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
Cisco Webex 107 1
Schneider Electric Uniflair BREF 11 1
Газпромбанк Автолизинг Автомаркет 6 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
OSIsoft PI System 6 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft Office 1946 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Azure Stack 56 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP SuccessFactors 110 1
Containerum Managed Kubernetes 11 1
Microsoft SQL Server 797 1
Microsoft Azure 1171 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Вахнин Павел 51 32
Клепиков Алексей 77 19
Дьяченко Валерий 66 18
Абакумов Евгений 103 18
Халматов Максим 45 18
Богданов Кирилл 91 18
Чаркин Евгений 182 18
Урьяс Вадим 76 18
Ямщиков Владимир 32 18
Сотин Денис 102 14
Шадура Максим 17 13
Соловьев Алексей 60 13
Хасин Михаил 26 13
Бурилов Андрей 25 13
Нестеров Алексей 79 13
Шевченко Владимир 135 13
Васильев Владислав 39 13
Антонов Александр 73 13
Емелин Александр 25 13
Карпов Иван 41 13
Слышкин Василий 54 13
Лебедев Антон 28 13
Платонов Михаил 38 13
Прохорова Алла 45 13
Семенихин Игорь 37 13
Федечкин Сергей 19 13
Путятинский Сергей 53 13
Рубин Адар 28 13
Смык Виталий 27 13
Портной Михаил 23 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Сирота Юрий 38 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Сыкулев Андрей 57 13
Рыстенко Михаил 57 13
Мискевич Евгений 29 13
Генкина Екатерина 24 13
Егоров Владимир 52 13
Степченков Максим 36 13
Россия - Российская федерация - РФ 57544 45
Восточная Европа 1682 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 13
Украина 3378 9
Россия - Республика Карелия 303 6
Казахстан - Республика 2641 5
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 5
Беларусь - Белоруссия 2095 4
Грузия 692 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Россия - Киров 248 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Европа 3774 2
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Румыния 344 1
Россия - Красноярский край 667 1
Нидерланды 976 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Россия - Калужская область 574 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Ростовская область 864 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Израиль 722 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Свердловская область 807 1
Дания - Королевство 371 1
Армения - Республика 689 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 55 1
CNews Инновация года - награда 26 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
Allied Market Research 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 22
CNews AWARDS 291 13
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
CNews FORUM Кейсы 44 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
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