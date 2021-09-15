Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Quorum
Кворум
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 75
Quorum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Виноградов Игорь 12 4
|Глазьев Руслан 1 1
|Аузан Александр 9 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769164, в очереди разбора - 672848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769164, в очереди разбора - 672848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru