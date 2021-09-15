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Quorum
Кворум


15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 2
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 3
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС) 2
30.04.2021 Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк» 1
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала 2
03.03.2021 Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России 1
18.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО 1
17.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» в реестр российского ПО 1
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
20.10.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ 1
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart 1
27.05.2020 Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ 2
26.02.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России 2
12.09.2019 Адаптер «ФНС. 2-НДФЛ» от компании «Кворум»: информация о заемщиках через СМЭВ на новом уровне 1
29.07.2019 Компания «Кворум» предложила комплексное решение для работы с АРМ-КБР-Н и АРМ СПФС 1
05.06.2019 При переходе на новый АРМ КБР-Н теперь доступна российская СУБД Postgres Pro 1
14.03.2019 «Кворум» представил новые функции и сервисы в новой версии EDSmart 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
22.08.2018 Компания «Кворум». Крупнейшие банки провели испытания Адаптера «Биометрия» (482-ФЗ) 4
12.07.2018 «Адаптер ФНС. 2-НДФЛ» – новый инструмент создания качественного кредитного портфеля 2
02.07.2018 Компания «Кворум» выпустила новый продукт для работы банка с ЕБС и ЕСИА 4
23.05.2017 Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов 1
19.04.2017 «Кворум» переводит «СМЭВ-Интегратор» на PostgreSQL 2
16.04.2015 Создан более быстрый и безопасный аналог Bitcoin 1
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку 1
08.04.2014 Банк «Агропромкредит» внедрит электронный архив на базе решения «Кворум» 1
21.03.2014 «МСП Банк» оценил экономическую эффективность от использования «Quorum. Электронный архив» 2
05.03.2014 «Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП 1
19.02.2014 «Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП 1
13.12.2013 «Лето Банк» выбрал платформу «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для автоматизации взаимодействия с федеральными ведомствами 2
08.10.2013 «Банк Хоум Кредит» оптимизировал расходы с помощью «Quorum. Электронного архива» 2
27.08.2013 «Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков 1
15.07.2013 Система «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для подключения к СМЭВ согласно 210-ФЗ получила очередное обновление 2
20.05.2013 «МСП Банк» подключается к ГИС ГМП через «Quorum. СМЭВ-Интегратор» 1
04.04.2013 «Кворум» внедрил «Quorum. Электронный архив» в «Липецккомбанке» 2
16.02.2012 «Внешэкономбанк» стал акционером «Компьюлинка» 1
17.03.2010 «Компьюлинк» сдулся 1

Публикаций - 51, упоминаний - 75

Quorum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3363 6
Компьюлинк ГК - Compulink 214 2
Ростелеком Связьинвест 706 2
SAP SE 3220 1
Facebook 3768 1
Twitter 2204 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Philips 744 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 6
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Microsoft SQL Server 798 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 6
Quorum EDSmart - Система защищенного обмена документами - ЭДО 8 4
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
SQL - Язык программирования 436 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Quorum Адаптер ФНС. 2-НДФЛ 2 2
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 2
Quorum Брокер сообщений 3 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
IBM MQ 7 1
GZIP - GNU Zip 8 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Виноградов Игорь 12 4
Глазьев Руслан 1 1
Аузан Александр 9 1
Глазьев Сергей 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Украина 3398 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Кибернетика 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
CNews Analytics 1991 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769164, в очереди разбора - 672848.
Создано именных указателей - 46354.
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