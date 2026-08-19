Компания «Кворум» разработала решение для подтверждения выдачи денежных средств через СМЭВ

С 1 марта 2026 года вступили в силу ключевые положения Федерального закона № 234-ФЗ от 08.08.2024. Документ вводит прямую обязанность нотариусов проверять достоверность банковских документов, подтверждающих фактическую выдачу заемных средств.

Реформа затронула два института нотариального действия, имеющих прямое отношение к кредитным обязательствам — медиативные соглашения и исполнительные надписи.

Медиативное соглашение — это результат внесудебного урегулирования спора с участием независимого посредника (медиатора). Стороны фиксируют достигнутый компромисс в письменной форме. Если документ удостоверен нотариусом, он приобретает силу исполнительного листа. Это позволяет стороне, чьи права нарушены, обратиться напрямую к судебным приставам — без прохождения судебных инстанций, что существенно сокращает временные и финансовые затраты.

Исполнительная надпись нотариуса — это отметка, проставляемая нотариусом на договоре займа, которая наделяет кредитора правом внесудебного взыскания задолженности. Данный механизм выступает альтернативой судебному исполнительному листу и широко используется как инструмент оперативного урегулирования просроченной задолженности.

Оба инструмента востребованы в практике урегулирования кредитных споров, в том числе при реструктуризации обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, когда банк заинтересован в сохранении платежеспособности заемщика и избегании процедуры банкротства.

Как строилось взаимодействие до вступления закона в силу

Ранее в законодательстве отсутствовал регламентированный механизм оперативной проверки факта перечисления средств. Нотариусы принимали бумажные выписки и платежные поручения от заявителей без возможности быстро валидировать их в эмитировавшем банке. Это создавало риски использования нотариальных институтов в схемах легализации доходов, полученных преступным путем, и фальсификации задолженностей.

Новый порядок информационного обмена

Закон № 234-ФЗ переводит взаимодействие банков и нотариата в обязательный цифровой формат с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Маршрутизация запросов: Запросы от нотариусов направляются через инфраструктуру Федеральной нотариальной палаты (ФНП) в адресованную кредитную организацию.

Сроки и обязательность: Банки обязаны обрабатывать поступающие запросы и предоставлять юридически значимый ответ в установленные регламентом Минюста и Банка России сроки.

Безопасность: Весь электронный документооборот защищен с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Для обеспечения участия кредитных организаций в информационном обмене компания «Кворум» разработала специализированный адаптер «ФНП. Запросы в кредитную организацию о подтверждении выдачи денежных средств».

Адаптер предназначен для обработки запросов нотариусов, направляемых через Федеральную нотариальную палату (ФНП) по каналу СМЭВ. Решение поддерживает два режима обработки входящих запросов:

Ручной режим: бизнес-пользователь в интерфейсе адаптера просматривает поступивший запрос, содержащий сведения о нотариусе и скан-образ документа банка в формате PDF, проверяет его достоверность в учетной системе и формирует ответ с решением «подтверждаю» или «не подтверждаю» с фиксацией должности и ФИО пользователя.

Автоматический режим: адаптер самостоятельно перенаправляет запрос во внутреннюю систему банка, ожидает ответ и транслирует его обратно в ФНП через СМЭВ без участия оператора.

Для оперативного информирования профильных подразделений в адаптере реализована функция отправки email-уведомлений по заданному списку адресов при получении каждого нового запроса.

Адаптер «ФНП. Запросы в кредитную организацию о подтверждении выдачи денежных средств» реализован на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор». Он корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими — «Яндекс Браузер» и «Атом». Решение работает на операционных системах семейства Windows Server и ОС Astra Linux, поддерживаются СУБД PostgreSQL, Postgres Pro, Oracle, MS SQL.

Адаптер в составе платформы «СМЭВ-Интегратор» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 9033.