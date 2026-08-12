Создано решение «Кворум» для интеграции банков с ГИС «Антифрод» через СМЭВ

В России с 1 марта 2026 года вступил в силу пакет мер по противодействию киберпреступлениям, ключевым элементом которого стала государственная информационная система (ГИС) «Антифрод». Оператором системы выступает Минцифры России.

ГИС «Антифрод» создана в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Система представляет собой единую платформу для оперативного взаимодействия государственных органов, операторов связи, банков и других участников рынка. Она позволит участникам обмениваться информацией о признаках противоправных действий для принятия мер по защите своих пользователей. В ближайшее время на портале госуслуг появится «красная кнопка», с помощью которой пользователи смогут сообщать о мошенничестве и защищать доступ к своим ресурсам.

Для обеспечения участия банков в информационном обмене компания «Кворум» разработала специализированный адаптер для интеграции с ГИС «Антифрод». Решение поддерживает два основных типа взаимодействия: прием и обработку входящих сигналов от системы, а также инициативную передачу исходящих сигналов, инициируемых банком.

Прием сигналов от ГИС осуществляется через встроенный REST API адаптера. В свою очередь, для отправки исходящих сигналов и сообщений-реакций используется интеграция с системой СМЭВ4 через агента ПОДД. Все передаваемые данные структурированы в едином формате JSON.

Ключевой особенностью адаптера является возможность настройки логики обработки сигналов:

•ПО автоматически распределяет входящие сигналы по пачкам в зависимости от типа сценария и направляет их в соответствующие информационно-сервисные компоненты внутренней системы банка.

•Адаптер позволяет настроить маршруты так, чтобы один сигнал мог быть одновременно передан в несколько систем, а также контролировать получение ответов от каждой из них.

•Для снижения нагрузки на внутреннюю систему банка адаптер может самостоятельно проверять наличие номера телефона или ИНН из сигнала по внутренней базе банка. Если клиент не найден, система автоматически сформирует ответную реакцию, не передавая запрос на обработку.

В зависимости от сценария, состав бизнес-атрибутов в передаваемых сигналах может меняться. Для контроля корректности данных в адаптере реализованы пополняемые справочники сценариев и бизнес-атрибутов. Добавление нового сценария или расширение состава атрибутов выполняется посредством настроек адаптера без необходимости изменения программного кода.

Адаптер «Минцифры. ГИС Антифрод» реализован на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор». Адаптер корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс Браузер, Атом. Решение работает на операционных системах семейства Windows Server и ОС Astra Linux, поддерживаются СУБД PostgreSQL, Postgres Pro (включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), Oracle, MS SQL.

Адаптер «Минцифры. ГИС Антифрод» в составе платформы «СМЭВ-Интегратор» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033