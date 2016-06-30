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KDDI Corporation KDDI Kabushiki Gaisha

KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha


30.06.2016 Японский филиал KDDI выбрал решение для подключения автомобилей к интернету вещей от компании Gemalto

одписками LinqUs On-Demand Connectivity (ODC) и встроенными SIM-картами (eSIMs), чтобы сделать возможным безопасное подключение машин к приложениям интернета вещей по всему миру. В результате, теперь KDDI может обеспечивать функционирование оператора с любым запрашиваемым профилем на подключенных автомобилях, оснащенных предварительно встроенными еSIM, что позволит автопроизводителям и пост
02.10.2012 KDDI учит смартфоны признавать ладонь хозяина

Японский оператор сотовой связи KDDI представил технологию авторизации смартфонов по снимку ладони владельца. По мнению разработчиков, современные смартфоны обладают фотокамерами такого качества, что снимки с них вполне могут
08.06.2011 «Ростелеком» и KDDI расширят пропускную способность подводной кабельной системы между Россией и Японией

Российская национальная телекоммуникационная компания «Ростелеком» и японская телекоммуникационная компания KDDI подписали соглашение о масштабном расширении пропускной способности подводной кабельной системы RJCN (Russia Japan Cable Network), являющейся частью системы «Транзит Европа – Азия» (ТЕА).

19.05.2011 «Ростелеком» и японская KDDI расширят емкость скоростного канала связи, проложенного по дну Японского моря

«Ростелеком» и японская компания KDDI подписали соглашение об усовершенствовании скоростного канала связи между Россией и Японией, который проложен по дну Японского моря между Находкой и городом Дзиоэцу в префектуре Ниигата, п
19.10.2010 Skype предоставит свои услуги клиентам японского оператора KDDI

Японский оператор сотовой связи KDDI вчера, 18 октября, объявил о том, что заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с популярным VoIP-сервисом Skype. В рамках соглашения, мобильный оператор запустит для своих польз
29.07.2008 «Ростелеком» и KDDI завершили строительство кабельной системы Россия-Япония

"Ростелеком" и японская компания KDDI завершили прокладку кабеля подводной волоконно-оптической системы связи по дну Японского
22.02.2008 Японские телеком-гиганты NTT и KDDI приходят в Россию

Японские телекоммуникационные компании NTT Communications («дочка» корпорации NTT) и KDDI вскоре выйдут на российский рынок связи, где планируют оказывать услуги по высокоскоростной магистральной передаче данных для корпоративных клиентов. Об этом без ссылки на конкретные источ
24.04.2007 Чистая прибыль KDDI снизилась на 2%

Чистая прибыль второго по величине оператора мобильной связи в Японии KDDI в 2006–2007 финансовом году, завершившемся 31 марта 2007 г., снизилась на 2% — до 186,75 млрд. иен ($1,57 млрд.) по сравнению со 158,01 млрд. иен ($1,6 млрд.), полученными за ана
09.04.2007 Японская KDDI выйдет на рынок США

Японская компания KDDI намерена предоставлять услуги сотовой связи на рынке США, используя сеть оператора Sprin
14.06.2006 KDDI извинился за утечку клиентской базы

Второй по величине оператор сотовой связи Японии, KDDI, признался в утечке персональной информации из базы данных почти о четырех миллионах абонентов интернет-сервиса Dion. Полиция арестовала двоих вымогателей, которые пытались обменять краден
18.05.2006 KDDI договорилась с Google

Японская телеком-компания KDDI, занимающая второе место на рынке Японии, сообщила о том, что ей удалось договориться с компанией Google о запуске сервиса, позволяющего пользователям осуществлять поиск с помощью поисково
28.03.2006 KDDI намерен запустить трехмерный GPS-сервис для поиска магазинов

Японский оператор мобильной связи KDDI озвучил планы по реализации услуги, которая позволит пользователям с помощью трехмерной картинки, отображающейся на экранах мобильных телефонов, находить магазины и рестораны. Услуга, выхо
23.12.2005 KDDI и Qualcomm создадут сотовое телевидение в Японии

Второй крупнейший оператор сотовой связи Японии, KDDI, сообщил об альянсе с компанией Qualcomm в создании сети телевещания на мобильные телефоны. Совместное предприятие будет создано 27 декабря при 80% участия KDDI и 20% - японского по
21.11.2005 KDDI тестирует подачу цифрового видео в автомобили

Японский оператор сотовой связи KDDI объявил о расширении тестирования сети стандарта Wi-MAX на скоростных шоссе города Осака. Как сообщает Nihon Keizai Shimbun, сеть позволит смотреть качественное видео на скорости до 80 км/
26.10.2005 KDDI выпустил телефоны с поддержкой цифрового телевидения

юдей посредством голоса наподобие системы walkie-talkie (воки-токи, переносная рация), на базе технологии push-to-talk, популяризованной американским оператором Nextel Communications. Особое внимание KDDI уделяет элементам чатинга новой услуги, подчеркивая, что она отличается от технологии push-to-talk, хотя и используется данный принцип. Компания отметила, что модели телефонов от Sanyo Ele
21.10.2005 Чистая прибыль японской компании KDDI в 1 полугодии выросла на 30,3%

Чистая прибыль KDDI, второго по величине телекоммуникационного оператора Японии, за 1 полугодие 2005-2006 финансового года (апрель-сентябрь 2205 г.) выросла на 30,3% - до 101,4 млрд иен ($876 млн.) по сравнен
18.10.2004 NEC и KDDI анонсировали первую 3D навигационную систему для мобильников

Японские компании NEC и KDDI объявили о выпуске первой 3D навигационной системы, специализированной для использования в мобильниках, сообщает JCN. Устройство основано на беспроводной Bluetooth технологии, спроектирова
12.07.2004 KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками

Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с
12.07.2004 KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками

Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с
18.05.2004 KDDI представил мобильник с цифровым телевизором

Японский оператор сотовой связи KDDI подготовился заблаговременно к началу цифрового наземного телевещания в 2005 году. В понедельник он представил прототип мобильного телефона с цифровым телевизором. Аппарат был разработан с
28.04.2004 Чистая годовая прибыль KDDI выросла вдвое

Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Японии KDDI по итогам 2003-2004 финансового года выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим финансовым годом - до 117 млрд. йен ($1,07 млрд.) с 57,4 млрд. йен ($524,9 млн.) в 2002-2003 финан
09.03.2004 KDDI представил самую тонкую "раскладушку"

Японская компания Tu Ka, подразделение оператора мобильной связи KDDI, анонсировала выпуск мобильного телефона в форме "раскладушки", толщиноа которого составит 18,8 мм. На данный момент это самый тонкий телефон такого форм-фактора из присутствующих в продаж
30.10.2003 Чистая прибыль KDDI выросла в 4 раза

Чистая прибыль японского провайдера услуг мобильной связи KDDI по итогам первых шести месяцев текущего финансового года составила $795 млн., что более чем в 4 раза превышает прибыль по итогам первого полугодия 2001-2002 г., закончившегося 30 сентября,
23.10.2003 KDDI запускает сеть CDMA2000 1x EV-DO

Японская корпорация сотовой связи KDDI анонсировала открытие сети CDMA2000 1x EV-DO с 28 ноября и ввод безлимитного тарифного плана для скоростного доступа в интернет с мобильных телефонов за $38 в месяц. С открытием сети Япони
04.08.2003 KDDI получит лицензии на использование двухрежимных 3G-телефонов

Японская корпорация сотовой связи KDDI, входящая в тройку крупнейших национальных операторов, со дня на день получит от Министерства связи пользовательские лицензии на двухрежимные 3G-телефоны стандартов CDMA2000 1X и CDMA2000

02.04.2003 KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G

Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес
02.04.2003 KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G

Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес
29.01.2003 KDDI открыл услугу загрузки BREW-приложений

Японский сотовый оператор KDDI объявил об открытии в своей сети услуги загрузки приложений для телефонов с поддержкой BREW - платформы запуска исполняемого кода на мобильных устройствах, разработанной Qualcomm. Пользова
17.01.2003 KDDI разработала браузер с поддержкой векторной графики для мобильных телефонов

Исследовательская лаборатория японского сотового оператора KDDI разработала браузер для мобильных телефонов, поддерживающий формат масштабируемой векторной графики (SVG). Браузер совместим со спецификацией SVG, стандартизованной WWW-консорциумом W3C, и
10.01.2003 KDDI: число абонентов 3G-связи растёт за счет отказа от 2G-услуг

Японский оператор мобильной связи KDDI Corp. сообщил о том, что рост абонентской базы услуг связи 3G на основе стандарта CDMA20
10.12.2002 KDDI: число абонентов услуг связи 3G достигло 4 млн. человек

Второй по величине японский оператор мобильной связи KDDI Corp сообщил вчера, что число обслуживаемых им абонентов услуг связи 3G стандарта CDMA20
12.11.2002 Доход KDDI за полугодие утроился

Второй по величине телекоммуникационный оператор Японии KDDI сообщил, что по итогам первых шести месяцев текущего года доход компании составил 20,5 млрд. иен, что на 205% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Подобный успех компани
06.11.2002 Reuters: Финансовые показатели KDDI улучшились за счет доходов от 3G-связи

Второй по величине оператор мобильной связи в Японии KDDI Corp на этой неделе в пятницу должен сообщить финансовые итоги прошедшего полугодия, ожи
24.10.2002 3G-связью японского оператора KDDI пользуются 2,65 млн. абонентов

Японский оператор сотовой связи KDDI сообщил об успехе своей сети 3-го поколения стандарта CDMA 2000 1x. В сентябре на услуги под брэндом "au" подписались более полумиллиона человек, a общее число абонентов выросло до 2562400
17.10.2002 KDDI выбрала VDSL-решение ZyXEL для предоставления услуг высокоскоростного доступа в интернет в Японии

ZyXEL Communications Corporation, ведущий мировой поставщик решений широкополосного доступа, сообщил, что второй по величине телекоммуникационный оператор Японии, компания KDDI, выбрала VDSL-решения ZyXEL для построения сети под торговой маркой DION "F", предназначенной для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет в многоквартирных домах, соединенн
28.08.2002 KDDI представила четыре телефона со встроенной камерой

Японский сотовый оператор KDDI и Okinawa Cellular Telephone Co. представили четыре новых модели 3G-телефонов стандарта CDMA2000 1x со встроенной камерой. Одна из моделей - от Toshiba - позволяет записывать видеоролики с
25.07.2002 KDDI откроет систему отслеживания GPS-телефонов через веб-сайт

Японский сотовый оператор KDDI с 1 октября введет услугу отслеживания перемещения GPS-телефонов стандарта cdma2000 1x. "GPS MAP" предназначен для компаний, интересующихся перемещением своих автомобилей или сотрудников.

25.06.2002 KDDI превысил отметку в 1 млн. абонентов в 3G-сети

Японский оператор мобильной связи KDDI и компания Okinawa Cellular Telephone объявили о том, что общее количество абонентов, использующих сервис мобильных телефонов в 3G-сети KDDI стандарта CDMA2000 1x превысило отметку

10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06

анная услуга, которая предоставляется японской Nippon Information Technology Consulting Co., Ltd. (NTC) пока только в тестовом режиме, доступна как через i-mode, так и через 3G-услуги от NTT DoCoMo и KDDI. Каждый желающий за неимением телефона может взять аппарат напрокат в отеле. Тестирование продлится до 10 июля, и в случае успеха NTC запустит свой портал на полную мощность, предлагая усл
28.05.2002 Alcatel провела тестирование OIF-UNI протоколов в оптических сетях KDDI

Alcatel сообщила об успешном тестировании совместимости протокола OIF-UNI (пользовательский интерфейс сети) с его более новой версией GMPLS в сети японского оператора связи KDDI. Новый протокол обеспечивает "интеллектуальность" оптических IP-сетей. Совместимость, по заявлению Alcatel, позволит сократить операционные расходы на четверть. Протокол позволяет оператор

Публикаций - 234, упоминаний - 234

KDDI Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1058 110
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8842 44
J-Phone 95 40
Vodafone Group 1271 29
Toshiba Corporation 2856 25
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 25
Lenovo Motorola 3506 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 22
Samsung Electronics 9877 20
Sharp Corporation 1016 20
Sony 6428 20
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1181 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 17
Qualcomm Technologies 1721 17
LG Electronics 3518 16
Fujitsu 1909 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1127 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 14
Google LLC 11114 13
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 295 13
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 287 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8126 12
Hitachi - Хитачи 1423 11
Microsoft Corporation 23874 11
Verizon Communications - Bell Atlanitic 980 11
Casio 315 10
Telia Company - TeliaSonera 1001 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2964 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7401 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10074 9
Telefonica - Telefónica, S.A. 549 9
China Telecom - Чайна Телеком 252 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 421 8
China Mobile 377 8
Intel Corporation 11756 8
Siemens AG - Siemens Group 2506 8
Singapore Telecommunications - Singtel 110 7
Motorola Inc 137 7
SoftBank Telecom - Japan Telecom 74 7
SoftBank Group 235 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6394 8
Россети Ленэнерго 68 6
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 0 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 3
Apax Partners 20 2
Asahi Glass 12 2
Mobil - Мобил 52 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 2
Seiko Instruments Inc - SII 14 2
Yamaha - Ямаха 102 2
Walt Disney Company 440 2
JCB International 139 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 2
Permira 17 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 2
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 14 2
Prudential Financial 52 1
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 5 1
Hayakawa Fudosan 2 1
Dixis - Диксис 120 1
Toyota Motor - Denso Corporation 31 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 152 1
Ford Motor 122 1
Sumitomo Group 44 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 1
Meta Group 55 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 3 1
Orbital Recovery 4 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 7 1
Менатеп - Menatep 24 1
Harley-Davidson 0 1
Меркури - Mercury 232 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 234 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 110 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 891 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 65 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 4 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 6 1
Федеральное казначейство России 1592 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 52 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 2 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 12 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 85 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 244 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
Правительство Москвы 1872 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 26 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 18
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 129 3
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 1 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 25 1
Bitcoin Foundation 8 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 6 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 17 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 530 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 131
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7845 95
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 57
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5486 45
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11480 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11530 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20382 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4629 23
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9032 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10253 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3441 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13706 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10179 17
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 16
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10549 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9336 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3700 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 14
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 254 13
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 2108 13
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 13
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 11
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2083 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6523 11
Microsoft Windows 2000 940 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 25
Oracle Java - язык программирования 2643 15
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 84 13
Microsoft Windows 14711 11
Google Android 13007 10
Apple iPhone 6 597 9
Linux OS 8531 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 6
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 6
Mozilla Firefox - браузер 1798 6
Mozilla Firefox OS 82 5
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Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 17 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 0 4
Nokia 7650 63 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 244 3
Age of Kings 3459 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 346 3
Intel Celeron - Серия процессоров 921 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 379 3
Microsoft Skype 1975 3
NCR Mobile Cash Withdrawal 1 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 8 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 16 3
Google Play - Google Store - Android Market 2601 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 136 3
Apple iPod 1424 2
Toshiba Tecra 1 2
Microsoft Outlook 1253 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 95 2
Apple iTunes Store 1000 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 327 2
Sharp Aquos 5 2
Nokia Symbian OS 1274 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 13 2
Солонин Виталий 89 3
Beard Chris - Крис Берд 13 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 2
Лубнин Кирилл 29 1
Сударева Галина 7 1
Рожной Антон 6 1
Хотин Аркадий 8 1
Зенкин Денис 262 1
Кравчук Николай 4 1
Зима Иван 16 1
Баранов Алексей 17 1
Репин Николай 18 1
Ерохин Дмитрий 20 1
Горобец Наталья 5 1
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Ким Иван 5 1
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Петкевич Андрей 13 1
Калиниченко Михаил 19 1
Татарчук Владимир 5 1
Аммосов Юрий 46 1
Носаков Василий 12 1
Закрепин Евгений 56 1
Красовский Александр 29 1
Иногамбаев Фарход 1 1
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Свиридов Олег 1 1
Kambara Hideo - Камбаре Хидео 1 1
Лебедева Юлия 4 1
Yoshioka Tokujin - Есиока Токудзин 1 1
Вронский Кирилл 3 1
Тайнов Олег 20 1
Загнетко Александр 24 1
Семечкин Олег 6 1
Карпов Алексей 24 1
Афанасьев Вячеслав 4 1
Кузьмин Андрей 10 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Novak Bosco - Новак Боско 2 1
Япония 10469 229
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50103 58
Россия - РФ - Российская федерация 127173 44
Европа 11993 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 32
Южная Корея - Республика 4473 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15470 25
Азия - Азиатский регион 4269 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8577 18
Германия - Федеративная Республика 8772 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39463 13
Япония - Токио 926 13
Финляндия - Финляндская Республика 1621 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 12
Китай - Тайвань 1756 10
Швеция - Королевство 2191 9
Америка 2008 9
Франция - Французская Республика 5485 9
Сингапур - Республика 1635 9
Индия - Bharat 4474 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13418 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14114 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 8
Америка Северная 2631 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1026 7
Италия - Итальянская Республика 3006 7
Норвегия - Королевство 924 7
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 6
Испания - Королевство 2868 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6262 6
Земля - планета Солнечной системы 8368 5
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 4 5
Канада 3014 4
Великобритания - Лондон 2146 4
Португалия - Португальская Республика 775 4
Ближний Восток 2717 4
Африка - Африканский регион 3034 4
Европа Восточная 3027 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 4
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1410 15
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9004 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2962 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4922 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6590 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 10
Йена - денежная единица Японии 495 9
Английский язык 3946 8
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