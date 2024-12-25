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ELMA 365 CRM



25.12.2024 Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.10.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024 1
06.09.2024 «Хатбер-М» автоматизировала продажи и маркетинг с помощью Elma365 CRM 2
02.08.2024 «Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365 2
17.06.2024 «Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365 1
02.05.2024 Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса 1
22.08.2023 Рейтинг CRM-систем 2023. Карта рынка 1
22.08.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2023 1
22.06.2023 Как продавать в B2B: эволюция технологий продаж и тенденции на 2025 г. 1
17.01.2023 Вебинар «CRM наоборот»: как объединить закупки и продажи в одной системе ELMA365 CRM 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

ELMA 365 CRM и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 5
8213 5
SAP SE 5277 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Pyrus - Пайрус 22 2
Salesforce.com 427 1
RetailCRM 31 1
Мегаплан 76 1
VK - YClients - УайКлаентс 39 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
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Nobilis Group 9 1
Oracle Corporation 6688 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 1
1С-Рарус 887 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Ростелеком 9701 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Selectel - Селектел 385 1
Yandex - Яндекс 7340 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ТрансЛом ГК 5 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Хатбер-М 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Кофемания 51 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 7 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 11
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 281 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 76 1
Предпроектное обследование 76 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 9
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
1С:CRM 68 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Qsoft amoCRM 107 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 23 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Microsoft Access 60 1
ELMA 365 Store 5 1
ELMA 365 Fintech 1 1
ELMA BPM 34 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 40 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Hawk House - Amber CRM 21 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Протек - Здравсити 26 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Ильина Мария 8 4
Песковацков Сергей 1 1
Калмыков Павел 1 1
Давыдов Александр 49 1
Алвердиев Керим 1 1
Егорова Ольга 13 1
Николаева Ольга 1 1
Калашников Дмитрий 4 1
Королев Юрий 5 1
Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Шадаев Максут 1008 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Смирнов Вячеслав 41 1
Козырев Алексей 321 1
Урусов Виктор 127 1
Геллерман Михаил 34 1
Анпилов Антон 17 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Семенов Михаил 22 1
Ермаков Валерий 124 1
Кирьянова Александра 135 1
Глухов Иван 27 1
Давиденко Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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