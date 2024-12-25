ELMA 365 CRM
ELMA 365 CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 7 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Ильина Мария 8 4
|Песковацков Сергей 1 1
|Калмыков Павел 1 1
|Давыдов Александр 49 1
|Алвердиев Керим 1 1
|Егорова Ольга 13 1
|Николаева Ольга 1 1
|Калашников Дмитрий 4 1
|Королев Юрий 5 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Смирнов Вячеслав 41 1
|Козырев Алексей 321 1
|Урусов Виктор 127 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Анпилов Антон 17 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Семенов Михаил 22 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Глухов Иван 27 1
|Давиденко Алексей 15 1
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