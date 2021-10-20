Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dell EMC VxRail ACE
Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine
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Публикаций - 44, упоминаний - 103
Dell EMC VxRail ACE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Uber Technologies 258 1
|Балтика - Пивоваренная компания 112 1
|CarPrice - Карпрайс 31 1
|Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
|SBI Bank 13 1
|OTP Group - ОТП Банк 125 1
|РесурсТранс 16 1
|Май - Российская торговая компания 49 1
|Castorama - Касторама 16 1
|Uber 257 1
|Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
|Белый Ветер 57 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 4
|Wikipedia - Википедия 279 1
|TorrentFreak (TF) 51 1
|IDC - International Data Corporation 2729 3
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|Forrester Research 388 1
|Check Point Research 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770429, в очереди разбора - 674111.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770429, в очереди разбора - 674111.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru