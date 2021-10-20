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Dell EMC VxRail ACE
Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine


20.10.2021 Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений 2
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
15.07.2020 Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео 3
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 1
22.08.2019 Кто есть кто на рынке гиперконвергенции 1
21.05.2019 Dell представила новые инфраструктурные решения для ИТ-среды 5
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки 2
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA 5
03.09.2018 Dell EMC наращивает облачные возможности платформ и инфраструктурных решений 3
18.01.2018 Dell EMC представила гиперконвергентные решения на основе серверов PowerEdge 2
13.07.2017 Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения 1
28.03.2017 Dell EMC примет участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
21.02.2017 Dell EMC представила гиперконвергентную инфраструктуру для упрощенного внедрения гибридного облака 2
19.12.2016 Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge 1
15.12.2016 PwC прибегла к угрозам, чтобы скрыть «дыры» в своей системе 6
26.08.2016 EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware 1
18.02.2016 EMC и VMware представили семейство гиперконвергентных устройств VCE VxRail 10
09.10.2015 TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений 1
08.07.2015 VMware представила своё видение будущего корпоративной мобильности 1
18.03.2015 Правительство Экваториальной Гвинеи заключило контракт с Huawei Marine на строительство подводной кабельной системы связи 1
18.02.2015 «ОТП банк» обеспечил доступность и безопасность онлайн-сервисов с помощью решения F5 Networks 2
25.06.2013 Хиты продаж: самые популярные смартфоны мая 2013 года 1
16.04.2013 Хиты продаж: смартфоны январь - февраль 2013 2
11.02.2013 Хиты продаж 2012 года. Смартфоны 2
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 3
09.07.2012 Смартфоны: хиты продаж начала лета 2012 6
15.11.2011 Red Hat предоставит облачные услуги Минобороны США 2
02.02.2011 Подведены итоги конкурса внедрений Windows 7 1
26.01.2011 Samsung представил четыре новых смартфона. ФОТО 1
26.01.2011 Samsung анонсировал четыре новых смартфона Galaxy 1
13.12.2010 Avaya представила новые возможности решения для интеграции коммуникаций в бизнес-процессы 1
25.10.2010 «Умная» теплица получила новые возможности после модернизации 1
12.06.2010 Apacer объявляет о выпуске одночипного флэш-накопителя SuperSpeed USB 3.0 1
25.06.2009 Nortel выпустила новые решения для интеграции бизнес-процессов и приложений 6
01.04.2009 Nortel предлагает новые решения для контакт-центров 2
11.11.2008 Nortel приняла участие в глобальных испытаниях на совместимость в рамках GMI 2008 8
19.09.2008 Cisco и VMware предлагают совместные решения для виртуализации ЦОД 1
26.06.2008 Cisco анонсирует новые продукты и услуги для виртуализации ЦОД 2
30.05.2008 WinRAR 3.80 beta 1: новая версия популярного архиватора 1

Публикаций - 44, упоминаний - 103

Dell EMC VxRail ACE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1830 8
Dell Technologies 133 8
Microsoft Corporation 11168 7
Dell EMC 2419 7
Samsung Electronics 5730 6
SAP SE 3220 4
Check Point Software Technologies 447 3
Oracle Corporation 3363 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Virtustream 12 2
Nvidia Corp 2038 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Huawei Marine Networks 11 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 1
Pivotal Software 45 1
Selectel - Селектел 137 1
SAP HANA Technology Innovation Network 2 1
Google LLC 7177 1
VMware Global Services 1 1
Dell EMC Services 7 1
Монитор безопасности 69 1
WorkDay 16 1
Eutelsat 66 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
IBM 3557 1
SEC Consult Services 931 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Nutanix 70 1
Cisco Systems 2056 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Huawei 2733 1
Lenovo Group 1641 1
Intel Corporation 4204 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Uber Technologies 258 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
SBI Bank 13 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
РесурсТранс 16 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Castorama - Касторама 16 1
Uber 257 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Белый Ветер 57 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 26 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 7
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 6
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 3
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
DevOps - Development и Operations 297 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Kubernetes 307 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 77 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
Умное ЖКХ 12 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
SigRed - Уязвимость 1 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 6
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 6
Samsung Galaxy Ace 14 6
Google Android 10751 6
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 6
AWS - Amazon Web Services 569 5
Apple iOS 5742 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
Samsung Galaxy 345 4
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 4
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 4
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 4
Microsoft Azure 1171 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Samsung Electronics TouchWiz 167 3
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Microsoft Windows 10 6676 3
Dell EMC VxRail 9 3
VMware NSX Intelligence 103 3
Microsoft Windows 7 1662 2
VMware Cloud on AWS 20 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
VMware HCX - VMware Hybrid Cloud Extension 4 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
HTC One - серия смартфонов 137 2
Microsoft SQL Server 798 2
VCE VxRack 10 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
VMware Skyline 3 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 2
VMware vCloud Air Network 34 2
VMware Elastic vSAN 2 2
VMware vRealize Suite 28 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 2
Samsung Electronics Bada 171 2
VMware vSphere 281 2
Рошаль Евгений 3 2
Карпинский Владислав 2 1
Серебряков Александр 5 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Вахов Алексей 2 1
Dhuwaraha Rama - Дуувараха Рама 1 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 10 1
Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Подуков Игорь 3 1
Ельчинский Сергей 2 1
Марков Сергей 2 1
Извеков Алексей 6 1
Галушкин Олег 168 1
Буйлов Юрий 13 1
Мольский Александр 11 1
Карнаух Павел 5 1
Кушнир Леонид 16 1
Лобанов Герман 2 1
Талдыкина Наталья 24 1
Главчев Владимир 17 1
Березин Максим 60 1
Михалев Евгений 40 1
Садовенко Илья 60 1
Починок Николай 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - Челябинск 777 2
Ирландия - Республика 365 1
Польша - Республика 834 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Нидерланды 981 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Европа 3788 1
США - Огайо 52 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 4
Wikipedia - Википедия 279 1
TorrentFreak (TF) 51 1
IDC - International Data Corporation 2729 3
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
Forrester Research 388 1
Check Point Research 47 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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