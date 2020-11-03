Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Columbus East
Columbus Russia
Columbus IT Partner
Колумбус Ай Ти Партнер
Публикаций - 241, упоминаний - 607
Columbus East упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 322 3
|Руссофт - Russoft 329 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
|Мартынов Владислав 97 17
|Демин Владимир 19 7
|Стороженко Денис 5 5
|Зайцев Николай 29 5
|Косенков Денис 6 5
|Прянишников Николай 261 4
|Пронин Алексей 9 3
|Кочаров Армен 22 3
|Степанова Надежда 5 3
|Зенкин Денис 241 3
|Комов Владимир 8 2
|Заржецкий Александр 31 2
|Вольпе Борис 76 2
|Казак Максим 152 2
|Черных Дмитрий 14 2
|Сытин Дмитрий 50 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 2
|Захаров Андрей 31 2
|Зайцев Андрей 41 2
|Попова Мария 119 2
|Путин Владимир 2134 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 172 2
|Никифоров Николай 1129 2
|Рудаков Денис 31 2
|Свердлов Денис 167 2
|Андреев Максим 31 2
|Греф Герман 327 1
|Летунов Илья 48 1
|Ганин Егор 50 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Белоусов Сергей 223 1
|Соколов Алексей 125 1
|Дуров Павел 216 1
|Сыкулев Андрей 60 1
|Дягилев Василий 83 1
|Яппаров Тагир 76 1
|Eich Brendan - Айк Брендан 5 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Семенов Александр 85 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 220 3
|CNews TV 472 2
|Прайм - Агентство экономической информации 638 1
|Радио Свобода - радиостанция 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru