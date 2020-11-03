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Columbus East
Columbus Russia
Columbus IT Partner
Колумбус Ай Ти Партнер



03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов 1
28.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Variti разработали комплексные решения защиты облачных сайтов и приложений 2
23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding» 4
06.12.2019 «Мегафон» открыл первый Experience store в Москве 1
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака 1
08.10.2018 Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud 3
02.08.2018 Columbus о том, на каких платформах будут расти облака 2
18.05.2018 Экс-глава производителя YotaPhone вложился в российский глобальный бесплатный интернет 1
14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор» 12
18.01.2018 Сolumbus занялась консалтинговой практикой решений «1С» 4
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP 2
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
06.07.2017 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1
30.06.2017 Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами 3
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ 2
30.05.2017 Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла 2
27.04.2017 Columbus увеличила прибыль в первом квартале 2017 г. на 13% 1
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin 1
22.03.2017 Columbus представила облачное решение для управления складом 1
21.02.2017 Экс-мэр Иннополиса возглавил ИТ-экспортера «Ростеха» 1
02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками 2
07.09.2016 Новое решение Columbus оптимизирует использование промышленного оборудования 2
29.08.2016 Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8% 1
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 3
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе 7
17.06.2015 Concept Group перешла на систему управления складом от Columbus 2
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 2
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
29.01.2015 Columbus развивает систему управления складом для «Харрис СНГ» 2
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos 1
11.11.2014 «Санг» внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 R3 с помощью Columbus 4
29.09.2014 «СПАР Ритейл» внедрила Columbus Food Retail 2
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках 1
01.08.2014 Mamagazin.ru внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 1
11.06.2014 Сеть обувных магазинов Obuv.com автоматизировала управление складом на базе Columbus WMS 1
11.06.2014 «Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus 1
30.05.2014 Рынок ПО ориентируется на «быстрые победы» 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
28.05.2014 Управленческое ПО расширяет границы 1

Публикаций - 241, упоминаний - 607

Columbus East упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 17337 62
Microsoft Business Solutions Division - MBS 189 32
SAP SE 4000 22
4674 18
Oracle Corporation 4855 12
Галактика - Корпорация 440 8
IBM 6379 7
Крок 1472 7
АйТи 959 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 6
Softline - Софтлайн 1644 6
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 102 6
HP Inc. 4410 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 473 5
Accenture - Аксенчер 698 5
Корус Консалтинг ГК 920 5
Intel Corporation 8060 4
GMCS 308 4
1С-Рарус 626 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1242 4
SAP CIS - САП СНГ 800 4
Компьюлинк ГК - Compulink 290 4
РДТЕХ 191 4
Yota - Скартел 625 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 3
Парус 308 3
СКБ Контур 426 3
Прогноз 212 3
Informatica 94 3
Армада - РБК софт 648 3
KPN 134 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 3
Микротест 266 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 173 3
Yota Devices - YD 94 2
Yandex - Яндекс 4378 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 413 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 291 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 2
Samsung Electronics 7997 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 263 9
X5 Group - Перекресток 238 7
Л’Этуаль - Торговая сеть 51 7
Дикси - Сеть магазинов 88 6
Caterpillar 61 5
Метрополис ТРК 29 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 32 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 3
Nestle - Нестле 83 3
Bank of America - Банк Америки 166 3
Walmart - Wal-Mart Stores 269 3
Auchan Holding - Ашан 163 3
Lexus 49 3
Свеза - Sveza 6 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 55 2
IKEA - ИКЕА 100 2
Бинбанк 185 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 210 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 38 2
Kari - Кари - Сеть магазинов 42 2
Dixis - Диксис 338 2
Утконос 100 2
X5 Group - Пятерочка 583 2
X5 Group 611 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
KupiVip - Приват Трэйд 76 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 12 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 63 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 13 1
Новосибирскэнергосбыт 6 1
Уралкалий ПАО 77 1
САНГ 3 1
Лента - Сеть розничной торговли 198 1
Новатэк 28 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 86 1
Деловые Линии ГК 37 1
Nike 112 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Nordea 28 1
Lamoda 84 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1044 3
МКС - Международная космическая станция 378 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 149 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 345 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 203 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1848 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
Президент Российской Федерации 1579 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1061 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 126 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 45 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 65 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 322 3
Руссофт - Russoft 329 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1971 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 35
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 258 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 895 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1519 12
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 10
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 161 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 691 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2297 4
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 47 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 152 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 651 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 146 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 262 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 134 2
e-Commerce - Электронная коммерция 331 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1082 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 369 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 998 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 532 2
Kubernetes 311 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 188 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 1
Автоматизация 50 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 73 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 736 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 110 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 117 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 57 1
BMS - Building Management System 41 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4037 1
ИТ-аутсорсинг 787 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 45 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 739 102
IBM Cognos BI 217 35
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 358 24
Microsoft Dynamics 239 16
Microsoft Office 2662 12
Microsoft Dynamics CRM 485 8
IBM Cognos TM1 36 8
Microsoft SQL Server 1030 6
Microsoft Windows 10 9180 4
SAP C/4HANA - SAP Hybris 61 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 420 3
Microsoft Excel 672 3
Scala - Язык программирования 100 2
Microsoft Dynamics CRM Online 37 2
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 34 2
Галактика ERP 86 2
Naumen DMS 21 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 2
Naumen Service Desk 123 2
Microsoft Outlook 996 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 884 2
SQL - Язык программирования 501 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 258 2
Apple iOS 5776 2
Microsoft Azure 1175 2
IBM SPSS Statistics 47 1
Microsoft Lync 272 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 18 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
SAP NetWeaver 105 1
SAP Sybase 190 1
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 10 1
Oracle PeopleSoft 301 1
Oracle JD Edwards 69 1
1С:Управление Холдингом 15 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Microsoft Windows Server 2003 342 1
Gemalto SafeNet eToken 178 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
Мартынов Владислав 97 17
Демин Владимир 19 7
Стороженко Денис 5 5
Зайцев Николай 29 5
Косенков Денис 6 5
Прянишников Николай 261 4
Пронин Алексей 9 3
Кочаров Армен 22 3
Степанова Надежда 5 3
Зенкин Денис 241 3
Комов Владимир 8 2
Заржецкий Александр 31 2
Вольпе Борис 76 2
Казак Максим 152 2
Черных Дмитрий 14 2
Сытин Дмитрий 50 2
Лазарев Алексей 5 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 2
Захаров Андрей 31 2
Зайцев Андрей 41 2
Попова Мария 119 2
Путин Владимир 2134 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 2
Никифоров Николай 1129 2
Рудаков Денис 31 2
Свердлов Денис 167 2
Андреев Максим 31 2
Греф Герман 327 1
Летунов Илья 48 1
Ганин Егор 50 1
Ковнир Евгений 71 1
Белоусов Сергей 223 1
Соколов Алексей 125 1
Дуров Павел 216 1
Сыкулев Андрей 60 1
Дягилев Василий 83 1
Яппаров Тагир 76 1
Eich Brendan - Айк Брендан 5 1
Шалманов Сергей 184 1
Семенов Александр 85 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 135
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 25
Украина 4903 19
Казахстан - Республика 3598 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1633 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 9
Дания - Королевство 640 9
Россия - СФО - Новосибирск 2667 9
Европа Восточная 2503 8
Германия - Федеративная Республика 5762 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 6
Ближний Восток 2131 6
Европа 5771 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 6
Беларусь - Белоруссия 2803 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 5
Польша - Республика 1174 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 4
Канада 1969 4
Украина - Киев 785 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 802 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 3
Прибалтика - Балтия 1044 3
Европа Западная 1080 3
США - Вашингтон - Редмонд 156 3
Испания - Королевство 1887 3
Африка - Африканский регион 2152 3
Италия - Итальянская Республика 2106 3
Америка 746 3
Франция - Французская Республика 3329 3
Россия - ПФО - Казань 1793 3
Япония 5476 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1100 2
Австралия - Австралийский Союз 1725 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1494 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 595 2
Россия - Сибирь 1184 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1330 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 350 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 150 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 57 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 324 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 2
Русский язык 1326 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 100 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 59 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
ИТ-аналитика 17 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 345 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 498 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 115 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 101 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 503 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 599 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 5
TAdviser - Центр выбора технологий 220 3
CNews TV 472 2
Прайм - Агентство экономической информации 638 1
Радио Свобода - радиостанция 33 1
IDC - International Data Corporation 3912 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 6
Gartner 2837 6
Fortune 100 73 2
Fortune Global 500 220 1
Forrester Research 620 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 208 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 173 1
РАН - Российская академия наук 559 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 179 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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