Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Aladdin JaCarta


09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 3
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1 5
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 2
19.04.2021 Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор» 1
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 3
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве 3
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 2
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 3
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta 3
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» 3
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 2
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 2
21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск» 2
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» 2
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 3
17.06.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.» 2
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 2
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 3
13.03.2020 Подтверждена совместимость смарт-карт ридеров JCR721 с ОС «Лотос» 1
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги 2
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» 1
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta 2
27.11.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5 1
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta 1
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость 4
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 2
22.08.2019 Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ» 2
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate 1
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость 1
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» 3
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов 2
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 1
20.06.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision 2
19.06.2019 «ИнфоТеКС» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.4 с поддержкой JaCarta-2 ГОСТ 2
18.06.2019 «Код безопасности» выпустил новую версию Secret Net LSP 2
17.06.2019 «Аладдин Р.Д.» разработала концепцию информационной безопасности для платформы «Автодата» 1
03.06.2019 НТЦ ИТ «Роса» и «Аладдин Р.Д.» подтвердили совместимость своего ПО 3

Публикаций - 147, упоминаний - 311

Aladdin JaCarta упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 130
Код Безопасности 365 13
Microsoft Corporation 11060 10
Infotecs - ИнфоТеКС 249 8
Крипто-ПРО 200 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 4
Check Point Software Technologies 446 4
Citrix Systems 571 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
3733 4
Ред Софт - Red Soft 246 4
Oracle Corporation 3342 4
InfoWatch - Инфовотч 607 4
Конфидент 56 3
VMware 1829 3
Directum - Директум 645 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
ЭОС - Электронные офисные системы 984 3
Cisco Systems 2038 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Базальт СПО 206 2
Red Hat 665 2
Эшелон НПО 56 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Avanpost - Аванпост 92 2
NXP Semiconductors 133 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
GitHub 412 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
DiState - ДиСтэйт 6 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
SafeNet 79 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
ВТБ24 583 2
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 2
Ак Барс Банк 173 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Сбербанк Казахстан 8 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Татфондбанк 69 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Таможенная карта 9 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Петрокоммерц 29 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Связь-банк 78 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Металлинвестбанк 39 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Газпром ПАО 520 1
СКБ-банк 86 1
Возрождение - Коммерческий банк 98 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Росгосстрах 182 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Открытие ФК 538 1
Visa International 1345 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
AliExpress 275 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Правительство Москвы 653 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 57
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 32
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 32
Flash 472 18
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 9
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 7
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 118 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 4
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 4
СЗИ - Средства защиты информации 140 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 2
UEFI Secure Boot - протокол 23 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
Webserver - Вебсервер 20 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 57 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 78
Aladdin JaCarta PKI 74 69
Microsoft Windows 10 6629 29
Linux OS 4253 27
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 27
Gemalto SafeNet eToken 119 24
Aladdin JaCarta LT 23 22
Aladdin JaCarta PRO 21 21
Microsoft Windows 852 19
Microsoft Windows 8 1228 14
Java - Язык программирования 1175 14
Microsoft Windows 7 1662 13
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 12
КриптоПро СКЗИ CSP 96 12
Aladdin eToken Management System 71 11
Aladdin JC-WebClient 15 9
Microsoft Windows Server 2012 147 9
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 6
Ред ОС 239 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 6
Apple macOS 922 6
Apple iPad 3263 5
Aladdin Secret Disk 33 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 776 5
Microsoft Windows Server 2003 144 5
Aladdin JaCarta WebPass 7 5
Microsoft Windows Server 2008 210 5
Apple macOS X 901 5
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 5
Aladdin JaCarta SecurLogon 5 4
iSimpleLab iSimpleBank 12 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 4
Microsoft Windows Server 2016 42 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 4
Google Chrome - браузер 1117 4
Microsoft Windows XP 886 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
Infotecs - ViPNet Client 53 3
Груздев Сергей 26 8
Рустамов Рустам 169 3
Ставринов Яков 6 3
Скрипкин Дмитрий 3 2
Левенков Олег 2 2
Александров Алексей 7 2
Шалимов Сергей 2 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Сабанов Алексей 16 2
Киреев Александр 12 1
Аносов Сергей 11 1
Рубцов Иван 12 1
Коновалов Борис 8 1
Конусов Андрей 73 1
Илия Димитров 7 1
Паткин Иван 16 1
Анищенко Владимир 2 1
Притула Павел 31 1
Краснопольский Алексей 12 1
Исаев Дмитрий 11 1
Абольник Алексей 1 1
Немошкалов Александр 11 1
Гришанова Ирина 25 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Климов Антон 2 1
Кравченко Георгий 9 1
Мылицын Роман 79 1
Прибочий Михаил 34 1
Смирнов Алексей 142 1
Румянцев Антон 46 1
Болышев Максим 15 1
Арефьев Андрей 22 1
Мельникова Алиса 29 1
Кудинов Дмитрий 5 1
Алексеев Вячеслав 12 1
Санин Александр 13 1
Сидоров Александр 10 1
Буравцов Александр 9 1
Колесников Алексей 13 1
Гантимуров Андрей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - Смоленск 234 3
Россия - Йошкар-Ола 108 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Польша - Республика 826 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Восточная Европа 1676 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 1
Россия - Кострома 138 1
Россия - Южно-Сахалинск 157 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Пенза 251 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Орёл 214 1
Таджикистан - Республика 434 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 1
Украина 3361 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Россия - Тюмень 496 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 15
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Федеральное законодательство 254 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2713 2
Juniper Research 278 2
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
БГУ - Белорусский государственный университет 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760073, в очереди разбора - 663763.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще