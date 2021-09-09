Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aladdin JaCarta
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 147, упоминаний - 311
Aladdin JaCarta упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Груздев Сергей 26 8
|Рустамов Рустам 169 3
|Ставринов Яков 6 3
|Скрипкин Дмитрий 3 2
|Левенков Олег 2 2
|Александров Алексей 7 2
|Шалимов Сергей 2 2
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Сабанов Алексей 16 2
|Киреев Александр 12 1
|Аносов Сергей 11 1
|Рубцов Иван 12 1
|Коновалов Борис 8 1
|Конусов Андрей 73 1
|Илия Димитров 7 1
|Паткин Иван 16 1
|Анищенко Владимир 2 1
|Притула Павел 31 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Абольник Алексей 1 1
|Немошкалов Александр 11 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Климов Антон 2 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Мылицын Роман 79 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Румянцев Антон 46 1
|Болышев Максим 15 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Мельникова Алиса 29 1
|Кудинов Дмитрий 5 1
|Алексеев Вячеслав 12 1
|Санин Александр 13 1
|Сидоров Александр 10 1
|Буравцов Александр 9 1
|Колесников Алексей 13 1
|Гантимуров Андрей 6 1
|CNews Analytics 1988 3
|IDC - International Data Corporation 2713 2
|Juniper Research 278 2
|Gartner 2190 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760073, в очереди разбора - 663763.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760073, в очереди разбора - 663763.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru