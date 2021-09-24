Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФИПС
Федеральный институт промышленной собственности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 94
ФИПС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
|TripAdvisor 33 2
|Почта России ПАО 1580 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
|Козлов Михаил 153 1
|Решетков Александр 5 1
|Фоменко Алексей 2 1
|Комяков Алексей 3 1
|Серебряков Александр 5 1
|Токарева Мария 1 1
|Черепов Илья 2 1
|Соболева Наталья 5 1
|Матвеев Дмитрий 2 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Неретин Олег 1 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Конохов Николай 1 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Кондаков Александр 14 1
|Веригин Илья 28 1
|Гузев Иван 12 1
|Палюх Юрий 15 1
|Путин Владимир 1831 1
|Лебедев Антон 28 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Аитов Тимур 47 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Горбатько Александр 90 1
|CNews Analytics 1992 1
|Gartner 2200 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771670, в очереди разбора - 675352.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771670, в очереди разбора - 675352.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru