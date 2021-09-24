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ФИПС
Федеральный институт промышленной собственности


24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
02.04.2021 Российские ИТ-компании хотят освободить от налога на прибыль. Частично 3
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 6
07.09.2020 «Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник» 1
04.08.2020 Ростех переведет в «цифру» документы Роспатента 3
29.07.2020 Концерн «Автоматика» получил патенты на промышленные образцы систем противодействия дронам 1
16.07.2020 Разработка «Росэлектроники» позволит сократить затраты на модернизацию бортовых радиостанций 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
07.10.2019 «Офисные технологии» и «Ред софт» представили решение для медучреждений 1
24.04.2019 Роспатент и МГТС начинают сотрудничество в сфере ИТ 4
06.03.2019 Система «Цифровой алфавит» включена в Единый реестр российского ПО 1
05.03.2019 «Яндекс» запустил умный поисковик по базе российских патентов за последние 95 лет 2
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
20.07.2018 «Программный продукт» обеспечивает работу системы регистрации российских товарных знаков 3
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 3
22.08.2016 Партнер братьев Ротенбергов создает в России единый платный реестр лекарств 1
21.07.2016 Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС 2
12.07.2016 Технологии искусственного интеллекта в работе патентной службы 16
24.03.2016 Платформа wiSLA обеспечивает контроль качества веб-сервисов портала ФИПС 6
10.02.2016 PROMT в честь своего 25-летия предложила 25%-скидку на PROMT Professional 11. Промокод внутри 1
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
25.12.2014 «Ай-Теко» модернизирует вычислительные ресурсы Роспатента 3
22.05.2014 «Инталев» зарегистрировала товарный знак «Целевая воронка» 1
25.10.2013 В России изобретают SIM-карты нового типа 1
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 2
26.07.2013 Координационный центр доменов RU/РФ зарегистрировал собственный товарный знак 2
30.11.2012 Война криптографов: «Русь-Телеком» и «Лисси – Крипто» обвинили друг друга в пиратстве 2
25.04.2008 ФИПС требуется онлайн-доступ к базам данных STN International 4
08.04.2008 ФИПС заказывает модернизацию сервера баз данных 3
07.04.2008 ФИПС ищет ИТ-подрядчика 1
14.03.2008 ФИПС заказывает внедрение АС «Электронный Государственный Реестр» 3
03.03.2008 ФИПС выбирает ИТ-подрядчика 3
28.02.2008 ФИПС ищет ИТ-поставщика 3
21.01.2008 ФИПС выбирает ИТ-подрядчиков 1
18.01.2008 ФИПС объявил конкурс на создание интернет-портала 1
05.02.2007 Институт промышленной собственности объявил ИТ-тендер 1
24.01.2007 ФИПС выбирает ИТ-подрядчика 2
18.01.2007 Роспатент автоматизировал регистрацию товарных знаков 2

Публикаций - 38, упоминаний - 94

ФИПС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

iTeco - Ай-Теко 721 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Microsoft Corporation 11226 2
Компьюлинк ГК - Compulink 215 1
Инфосистемы Джет 677 1
ANSYS 35 1
Ланит ГК 1164 1
Ланит Урал 18 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Конфидент 56 1
Ростех Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
ОФТ - Офисные технологии 1 1
Wellink - Веллинк 17 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 155 1
Инталев 170 1
АйТи 754 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Крок 1223 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
TripAdvisor 33 2
Почта России ПАО 1580 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство РФ 2209 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Правительство Забайкальского края - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 1 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Пензенской области 16 1
Правительство Иркутской области - Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области 1 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности Рязанской области 1 1
Правительство Ставропольского края - Министерство здравоохранения Ставропольского края 2 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Правительство Московской области - Министерство строительного комплекса Московской области 1 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
Правительство Новгородской области - Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 2 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Арбитражный суд города Москвы 340 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1443 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Администрация Президента РФ 271 1
Правительство Москвы 653 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Администрация Смоленской области 19 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
Microsoft Windows приложения 106 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Безопасный город 348 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Windows 10 6691 3
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4288 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Symbian OS 782 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 1
Symantec NetBackup 50 1
Автоматика Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Яндекс.Патенты 1 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Ростелеком - Спутник (поисковик) 6 1
Витте Консалтинг Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 1
Samsung Electronics Bada 171 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Обращения граждан 37 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Brocade SAN Fabric 7 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Ред ОС 239 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Exchange 685 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Национальные Технологии - СХД Купол 32 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Козлов Михаил 153 1
Решетков Александр 5 1
Фоменко Алексей 2 1
Комяков Алексей 3 1
Серебряков Александр 5 1
Токарева Мария 1 1
Черепов Илья 2 1
Соболева Наталья 5 1
Матвеев Дмитрий 2 1
Курьянов Сергей 147 1
Неретин Олег 1 1
Тумарев Владимир 3 1
Конохов Николай 1 1
Рустамов Рустам 169 1
Кондаков Александр 14 1
Веригин Илья 28 1
Гузев Иван 12 1
Палюх Юрий 15 1
Путин Владимир 1831 1
Лебедев Антон 28 1
Кузнецов Павел 13 1
Аитов Тимур 47 1
Кабанов Владимир 174 1
Осеевский Михаил 221 1
Горбатько Александр 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 22
Франция - Французская Республика 2150 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - Смоленская область 232 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Казахстан - Республика 2661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Япония 2827 1
Россия - Санкт-Петербург Южный - Город-спутник 1 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Кировск - Кировская область 306 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Пензенская область 350 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Омская область 387 1
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - Ставропольский край 464 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Испания - Мадрид 64 1
Россия - Свердловская область 811 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Великая Отечественная война 124 1
Региональное законодательство 45 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
CNews Analytics 1992 1
Gartner 2200 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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