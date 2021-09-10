Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УАЗ
Ульяновский автомобильный завод
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 114
УАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 251 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|Дворкович Аркадий 169 10
|Ступин Евгений 18 9
|Сологуб Денис 16 9
|Бижан Михаил 10 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Марова Юлия 10 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Слуцкий Александр 7 5
|Успенский Александр 7 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Кузьмин Павел 14 5
|Пушкин Василий 11 4
|Натрусов Артем 121 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Марковский Роман 16 4
|Дьяченко Валерий 66 4
|Белоусов Максим 59 4
|Путин Владимир 1828 4
|Нестеров Алексей 79 3
|Аксаков Анатолий 98 3
|Заренин Андрей 10 3
|Путятинский Сергей 53 3
|Турчак Евгений 23 3
|Аитов Тимур 47 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 3
|Масберг Георгий 6 3
|Трояновский Владимир 40 3
|Глазков Александр 57 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Понькин Александр 26 3
|Артамохов Павел 6 2
|Михалев Максим 10 2
|Соколов Алексей 121 2
|Гоцуцов Сергей 9 2
|Израйлев Иван 9 2
|Макаренков Константин 32 2
|Путин Сергей 36 2
|Иванов Георгий 18 2
|Копаев Геннадий 16 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766493, в очереди разбора - 670178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766493, в очереди разбора - 670178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru