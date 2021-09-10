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УАЗ
Ульяновский автомобильный завод


10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
08.09.2021 Начались продажи электромобиля на базе уазика 2
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
16.04.2021 Глава Минцифры: Против всех крупных ИТ-компаний России заведены уголовные дела 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers 1
14.07.2020 «Росэлектроника» разработала мобильный комплекс высокой проходимости «Атака-Трофи» для противодействия гражданским дронам 1
27.04.2020 Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
28.11.2019 Методику оценки цифровой зрелости протестируют в лидирующих российских промышленных компаниях 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 2
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот» 4
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 3
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 4
24.04.2019 УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей 6
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 4
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
16.11.2018 «Росэлектроника» начинает поставки суперконденсаторов для автомобилей УАЗ 1
31.10.2018 УАЗ внедрил MES-систему для учета хода производства 6
27.09.2018 УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0 1
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1
12.03.2018 «Первый БИТ» и LavkaLavka обеспечат автоматический учет в блокчейне на платформе «1С» 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
21.12.2017 В России впервые запускается программа лояльности с раздачей криптовалюты населению 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
31.08.2017 УАЗ начал продавать свои автомобили за криптовалюту 7
27.04.2017 Carmart начал онлайн-продажи новых автомобилей Lifan 1

Публикаций - 68, упоминаний - 114

УАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 7
3761 6
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 5
Diasoft - Диасофт 354 4
Oracle Corporation 3356 4
Программный продукт ГК 92 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Rimini Street 38 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
КСК Технологии 27 2
Custis 73 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Ланит Урал 18 2
Siemens AG - Сименс Россия 665 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Микрон - Micron 365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Maykor - Мэйкор 259 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Микротест 177 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Парус 204 1
Magento Inc 26 1
АИС Город 2 1
Smart Way 8 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
РЖД Технологии 4 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Vintage Wines SA 4 1
Google LLC 7161 1
Shopify 14 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
OTP Group - ОТП Банк 125 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Открытие ФК 538 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
X5 Group 599 6
Азия Цемент 10 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Уралсиб Банк 390 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Газпром нефть 382 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
Мотовилихинские заводы 10 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Почта России ПАО 1574 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Соллерс - Sollers 17 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Газпром ПАО 524 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Global CIO 28 2
Вертолеты России 114 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 2
AliExpress 275 2
Северсталь ПАО 204 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Росводоканал 44 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Mazda Motor Corporation 31 1
Lego 84 1
БЕРГ - BERG 5 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
PwC Россия 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 2
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 2
Альянстрансатом 6 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 2
Администрация города Твери 5 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Президент Российской Федерации 1441 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Счётная палата РФ 460 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Руссофт - Russoft 251 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
DevOps - Development и Operations 297 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
Умные платформы 499 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 6 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 361 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
in-house разработка в компаниях 18 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Diasoft Flextera 45 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Siemens Teamcenter 42 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
АН-124 Руслан 1 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Simtech CS-Cart 13 1
PTC ThingWorx 22 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 11 1
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
1С:Корпорация 10 1
Titan Engine Start 1 1
Ростех Росэлектроника Атака-Трофи 1 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
Аэрофлот Бонус 21 1
SAP CRM Loyalty Management 5 1
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 2 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 10 6659 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Microsoft Teams 214 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Дворкович Аркадий 169 10
Ступин Евгений 18 9
Сологуб Денис 16 9
Бижан Михаил 10 9
Лагунов Андрей 10 9
Казанцев Сергей 11 9
Марова Юлия 10 9
Емельченков Сергей 83 9
Слуцкий Александр 7 5
Успенский Александр 7 5
Мотренко Андрей 10 5
Кузьмин Павел 14 5
Пушкин Василий 11 4
Натрусов Артем 121 4
Михайлов Евгений 13 4
Марковский Роман 16 4
Дьяченко Валерий 66 4
Белоусов Максим 59 4
Путин Владимир 1828 4
Нестеров Алексей 79 3
Аксаков Анатолий 98 3
Заренин Андрей 10 3
Путятинский Сергей 53 3
Турчак Евгений 23 3
Аитов Тимур 47 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 3
Масберг Георгий 6 3
Трояновский Владимир 40 3
Глазков Александр 57 3
Матвеева Татьяна 83 3
Понькин Александр 26 3
Артамохов Павел 6 2
Михалев Максим 10 2
Соколов Алексей 121 2
Гоцуцов Сергей 9 2
Израйлев Иван 9 2
Макаренков Константин 32 2
Путин Сергей 36 2
Иванов Георгий 18 2
Копаев Геннадий 16 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Украина 3378 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - Республика Крым 626 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Казахстан - Республика 2641 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Челябинская область 659 2
Израиль 722 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Сибирь 878 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - Грозный 95 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Пенза 255 1
Россия - Южно-Сахалинск 159 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Симбирск 2 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
Россия - Димитровград 29 1
Россия - Комсомольск-на-Амуре 56 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Европа 3774 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Дания - Королевство 371 1
Индия - Республика 2175 1
Восточная Европа 1682 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Образование в России 341 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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