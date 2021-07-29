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РосКомСвобода


29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
09.06.2021 Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
25.11.2020 Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1
24.08.2020 Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 2
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных 3
25.06.2020 В России запретили Crunchbase, знаменитый сайт о стартапах и венчурных инвестициях 1
29.01.2020 В России заблокировали сверхзащищенную «почту для параноиков» 1
18.12.2019 Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно 1
03.12.2019 В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock 1
27.11.2019 Власти Москвы потратят 50 миллионов на мониторинг поведения пользователей в интернете 1
15.11.2019 В Москве строят систему цифрового контроля 2
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
30.09.2019 Роскомнадзор поймали на нарушении закона о закупках. Ведомство покупало систему оценки своих чиновников 1
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 3
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил 3
21.06.2019 Россиянин отсудил у Роскомнадзора сотни тысяч за разделегирование домена 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
17.05.2019 В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент 1
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 1
30.08.2018 «Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими» 1
28.08.2018 Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора 2
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
29.06.2018 Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок 1
28.05.2018 Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 1
17.04.2018 Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google 2
12.04.2018 В России массовая блокировка IP-адресов Google 1
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер 1
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 1
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 1
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1
26.10.2017 В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 1

Публикаций - 75, упоминаний - 87

РосКомСвобода упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 14
Google LLC 7158 13
Telegram Group 702 8
Rambler Group - Рамблер ГК 485 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
Zello 20 6
Facebook 3766 6
Amazon Inc - Amazon.com 1471 6
VK - Mail.ru Group 2484 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Apple Inc - Эппл Рус 7713 4
Twitter 2204 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Cloudflare 50 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Proton Technologies 17 1
Теле.ру 2 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Comodo 25 1
DigitalOcean 16 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Руформ 4 1
inCloak Network Ltd 1 1
DipHost 2 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Microsoft Corporation 11110 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Samsung Electronics 5686 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
Yahoo! 1098 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
1С-Битрикс 348 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 5
Флибуста 27 3
Эксмо-АСТ - издательство 50 3
LinkedIn 520 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Аудиокнига 4 1
Синема Галэкси 1 1
Коловрат 5 1
DeviantArt 5 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Таганский районный суд города Москвы 44 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ Управление К 38 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 425 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
Родительский контроль 156 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Website - Вебсайт 117 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 48 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
AWS - Amazon Web Services 568 12
Google Android 10751 7
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 5
Apple iOS 5742 4
Rakuten Viber 429 4
Microsoft Azure 1171 4
Google YouTube - Видеохостинг 1723 3
HideMy.name - VPN-сервис 4 3
Joomla CMS 73 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
Apple - App Store 2198 3
Kaspersky Secure Connection 13 2
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 2
Hideme.ru - VPN-сервис 6 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Linux OS 4265 2
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Hola VPN 5 1
Threema - Мессенджер 12 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Яндекс.Новости 29 1
Telegram - Мессенджер 80 1
IPVAnish - VPN-сервис 5 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
StartMail - почтовый сервис 3 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
ExpressVPN 11 1
VPN Unlimited 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VypryVPN 4 1
Google Compute Engine 12 1
TorGuard 5 1
Яндекс.Видео 32 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Hide my Ass - VPN-сервис 4 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Жаров Александр 165 9
Козлюк Артем 39 8
Ющенко Александр 25 7
Кулин Филипп 39 7
Дарбинян Саркис 35 6
Дуров Павел 216 5
Волин Алексей 113 3
Климарев Михаил 46 3
Бырдин Алексей 21 3
Иванов Олег 124 2
Мишустин Михаил 302 2
Никифоров Николай 1126 2
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
Путин Владимир 1826 2
Яровая Ирина 63 2
Бортников Александр 19 2
Баутин Михаил 1 1
Глуховский Дмитрий 19 1
Кобзев Владимир 2 1
Хомак Дмитрий 2 1
Абашина Екатерина 1 1
Колесников Олег 13 1
Ходорковский Михаил 7 1
Литреев Александр 4 1
Ситников Сергей 51 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Волк Ирина 10 1
Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
Захарова Мария 5 1
Мирзаян Арсен 1 1
Донцова Дарья 7 1
Yen Andy - Йен Энди 4 1
Арсеньев Андрей 1 1
Бронецкий Андрей 12 1
Маринин Александр 4 1
Захаров Александр 5 1
Казарян Карен 31 1
Рейман Леонид 412 1
Лугов Андрей 32 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - Йошкар-Ола 108 2
США - Сан-Франциско 696 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Россия - Республика Марий Эл 203 2
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - Костромская область 229 1
Латвия - Рига 64 1
Россия - Уфа 645 1
США - Калифорния 974 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Иннополис 292 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Пиратство - Авторское право 209 16
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Антитеррор 62 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
РосПравосудие 10 2
За Телеком - telegram-канал 37 2
Wikipedia - Википедия 277 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
PornHub 23 1
Медуза - Meduza 18 1
CrunchBase 62 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
The Bell - Издание 34 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
TED Talks 9 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
Библиотека конгресса США - The Library of Congress 4 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
MeYou 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
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