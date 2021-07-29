Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РосКомСвобода
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 87
РосКомСвобода упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 9
|Козлюк Артем 39 8
|Ющенко Александр 25 7
|Кулин Филипп 39 7
|Дарбинян Саркис 35 6
|Дуров Павел 216 5
|Волин Алексей 113 3
|Климарев Михаил 46 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Иванов Олег 124 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
|Путин Владимир 1826 2
|Яровая Ирина 63 2
|Бортников Александр 19 2
|Баутин Михаил 1 1
|Глуховский Дмитрий 19 1
|Кобзев Владимир 2 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Абашина Екатерина 1 1
|Колесников Олег 13 1
|Ходорковский Михаил 7 1
|Литреев Александр 4 1
|Ситников Сергей 51 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Волк Ирина 10 1
|Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
|Захарова Мария 5 1
|Мирзаян Арсен 1 1
|Донцова Дарья 7 1
|Yen Andy - Йен Энди 4 1
|Арсеньев Андрей 1 1
|Бронецкий Андрей 12 1
|Маринин Александр 4 1
|Захаров Александр 5 1
|Казарян Карен 31 1
|Рейман Леонид 412 1
|Лугов Андрей 32 1
|Щеголев Игорь 676 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru