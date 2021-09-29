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РКК Энергия
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО
ОКБ-1

РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1


29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве
02.09.2019 «Энергия» внедрила «Скан-архив»
27.05.2018 РКК «Энергия» тестирует систему контроля работы космонавтов
21.02.2018 «Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия»
07.02.2017 РКК «Энергия» готовится запускать малые спутники на грузовых кораблях
15.11.2016 РКК «Энергия» займется созданием космического робота-андроида
19.09.2016 РКК «Энергия» отрабатывает действия космонавтов на Луне
07.09.2016 РКК «Энергия» создает новый грузовой космический корабль
01.12.2015 Российские ученые создают систему беспроводной передачи энергии в космосе
28.09.2015 «Энергия-Телеком» предоставит «Ростелекому» спутниковый ресурс для оказания услуг связи в Ка-диапазоне
09.10.2013 «Астерос Консалтинг» расширил функционал КСЭД РКК «Энергия»
28.06.2012 Завод РКК «Энергия» под защитой «Лаборатории Касперского»
20.03.2012 «РКК «Энергия» переводит электронные закупки на Fabrikant.ru
10.03.2011 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» внедряет ITSM-процессы с помощью «Астерос»
12.08.2010 «Синтерра» предоставила «РКК «Энергия» магистральный канал до Байконура
12.03.2010 14 марта 2010 года: 80 лет главному конструктору РН "Энергия"
12.12.2008 Завод экспериментального машиностроения (ЗЭМ) отмечает свое 90-летие
27.11.2008 Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор»
31.07.2007 Избран новый президент РКК "Энергия"
06.07.2007 РКК "Энергия" продала НАСА туалет за $19 млн.
25.06.2007 В РКК "Энергия" инициирован процесс смены руководства
23.05.2007 Прибыль РКК "Энергия" в 2006 году составила 509 млн. руб.
17.05.2007 Российский ученый награжден медалью К.Э.Циолковского
23.01.2007 "Прогресс" и "Энергия" будут строить корабль-лабораторию для МКС
22.01.2007 Роскосмос поставил "Энергии" диагноз "лунатизм"
21.11.2006 В РКК "Энергия" разрабатывается многоцелевой лабораторный модуль для МКС
21.11.2006 В РКК "Энергия" разрабатывается многоцелевой лабораторный модуль для МКС
31.10.2006 РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе
31.10.2006 РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе
25.08.2006 РКК "Энергия" им. С.П.Королева: 60 лет Корпорации
25.08.2006 РКК "Энергия" им. С.П.Королева: 60 лет Корпорации
30.11.2005 Казахстан создает космическую группировку спутников
18.08.2005 "Энергия" и "Газком" запустят два спутника связи "Ямал-300" в конце 2007 г.
26.07.2005 Роскосмос делает ставку на лунные круизы
26.07.2005 Роскосмос делает ставку на лунные круизы
22.07.2005 Чистый убыток Ракетно-космической корпорации "Энергия" в 2004 г. увеличился на 40,1%
21.10.2003 МКС не выжить без денег правительства
21.10.2003 МКС не выжить без денег правительства
13.10.2003 РКК "Энергия" предлагает создать в Казахстане СП по производству спутников
13.08.2003 50 лет назад была испытана водородная бомба

Публикаций - 239, упоминаний - 357

РКК Энергия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 7
Марс ФГУП НПО 1026 7
Космическая связь ФГУП ГПКС 381 7
Ростех - Ростехнологии 2398 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 5
Microsoft Corporation 21279 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 131 4
Астерос - Asteros 602 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7559 4
Антарес 31 3
Globalstar - Глобалстар 155 3
Inmarsat - Инмарсат 95 3
Scanex - Сканэкс 238 2
NEC 1701 2
Oracle Corporation 5827 2
Интеграл НПП 36 2
SES 57 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 2
Симбиотел 12 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 141 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 2
Компьюлинк УСП 143 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
Компьюлинк ГК - Compulink 323 2
DigitalGlobe 124 2
Интеллект Телеком 36 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7875 2
Cisco Systems 4651 2
Транзит-Телеком 8 2
АФК Система ПАО 1633 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 79 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 16 2
Telenor - Теленор 718 2
Аскон - Ascon 274 2
Парус Корпорация 390 2
Apple Inc 10225 2
Sanyo Electric 329 2
Google - Keyhole 31 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 28
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 477 16
Boeing 931 14
Lockheed Martin 692 13
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 11
Газпром ПАО 845 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 8
Arianespace 83 8
ГПБ - Газпромбанк 806 6
Банк Зенит 195 6
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 6
EADS Astrium 143 5
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 5
Туполев ПАО 22 5
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 4
РТС - Фондовая биржа 326 4
Восточный Банк 137 4
ЕКА Топливная компания 137 3
Альфа-Банк 1328 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 3
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 26 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
Airbus Defence and Space - EADS 124 2
Вода Крыма ГУП РК 4 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 18 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 123 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 181 2
Звезда НПП им. Г. И. Северина 9 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 202 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 144 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
Qiwi 835 2
Аэрофлот 619 2
Техномаш НПО 14 1
Роскосмосбанк АО 1 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 8 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
МКС - Международная космическая станция 1383 86
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 72
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3245 20
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1765 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1493 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 532 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 3
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1210 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 446 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2049 2
Президент Российской Федерации 2140 2
Рособоронэкспорт 66 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 58 2
Правительство Московской области 62 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2850 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 65 2
ФАС РФ - Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 2
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 611 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3696 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2447 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 613 1
Роскартография АО 53 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 52 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 16 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2034 1
ГИС-Ассоциация 231 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 192 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1830 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4185 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 164 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12420 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3737 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18040 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3704 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6343 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 67 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3125 2
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ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 986 2
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PUE - Power usage effectiveness 57 1
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RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 457 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 44 1
USB Power Delivery 33 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 928 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35856 37
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Луна 1159 24
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Казахстан - Республика 4175 18
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1728 14
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Европа 7759 13
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 10
Тихий океан 487 10
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 10
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1048 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4332 9
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Россия - УФО - Екатеринбург 2908 6
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Индия - Республика 4111 5
Ближний Восток 2505 5
Израиль 1689 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 4
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 238 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 3
Южная Корея - Республика 3425 3
Бельгия - Брюссель 186 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9914 3
Канада 3063 3
Германия - Федеративная Республика 7863 3
Европа Восточная 2839 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1857 3
Иран - Исламская Республика Иран 924 3
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ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 799 3
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5094 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1360 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 47 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 163 1
Аутсорсинг 394 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 536 1
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КПД - Коэффициент полезного действия 126 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1529 1
Великая Отечественная война 199 1
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Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 476 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 115 1
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