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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РКК Энергия
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО
ОКБ-1
Публикаций - 239, упоминаний - 357
РКК Энергия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Севастьянов Николай 11 9
|Перминов Анатолий 124 8
|Семенов Юрий 7 6
|Королев Сергей 38 5
|Коптев Юрий 27 4
|Андронов Алексей 25 4
|Тюрин Михаил 35 4
|Бударин Николай 6 4
|Никифоров Николай 1143 3
|Ройтман Евгений 41 3
|Гагарин Юрий 36 3
|Маленченко Юрий 55 3
|Лящ Михаил 40 2
|Иванов Сергей 356 2
|Фомичев Олег 109 2
|Горбунов Сергей 17 2
|Грибов Андрей 72 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Данилюк Юрий 3 2
|Медведев Дмитрий 1593 2
|Спиридонов Александр 35 2
|Карпачев Александр 23 2
|Медведев Александр 9 2
|Михайлов Михаил 8 2
|Миллер Сергей 43 2
|Михайлов Владимир 30 2
|Юрчихин Федор 36 2
|Корзун Валерий 17 2
|Мясникович Михаил 9 2
|Трещев Сергей 10 2
|Моисеев Николай 5 2
|John von Neumann - Джон фон Нейман 14 2
|Евтушенко Олег 125 1
|Абызов Михаил 66 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Путин Владимир 2452 1
|Орловский Виктор 281 1
|Чемезов Сергей 134 1
|Романенко Андрей 83 1
|Земков Сергей 156 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 615 2
|In-Stat/MDR 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru