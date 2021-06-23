Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НП ГЛОНАСС
Содействие развитию и использованию навигационных технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 116, упоминаний - 177
НП ГЛОНАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гурко Александр 129 28
|Путин Владимир 1824 9
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Комиссаров Алексей 17 3
|Сапельников Сергей 100 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Смятских Алексей 47 1
|Куканов Александр 15 1
|Заикин Алексей 1 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Малкин Роман 3 1
|Семенов Вадим 51 1
|Белянко Евгений 4 1
|Левенков Олег 2 1
|Сорокин Антон 4 1
|Елистратов Николай 90 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Беляков Алексей 14 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Левашов Александр 88 1
|Сурков Владислав 59 1
|Милашевский Игорь 16 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Иванов Сергей 170 1
|Бадалов Андрей 23 1
|Егоров Александр 48 1
|Мантуров Денис 56 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Известия ИД 59 1
|CNews Analytics 1988 8
|Автостат 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru