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НП ГЛОНАСС
Содействие развитию и использованию навигационных технологий


23.06.2021 Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата» 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
02.07.2020 НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата» 1
28.11.2019 «Маджента» приссоединилась к консорциуму «Автодата.рус» 1
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» 1
02.08.2019 В России появится биржа для торговли данными автомобилей и их владельцев 2
17.06.2019 «Аладдин Р.Д.» разработала концепцию информационной безопасности для платформы «Автодата» 1
31.01.2019 В НТИ «Автонет» предложили решать проблемы с уличными пробками при помощи ИИ 1
25.12.2018 Молодые инноваторы российских ВУЗов получат от государства по полмиллиона рублей 1
06.08.2018 Россия закрепит беспилотные автомобили в международном законодательстве 2
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
09.04.2018 «Большие данные» начнут собирать с автомобилей 1
25.12.2017 Инноваторы российских вузов получат от государства по 0,5 млн рублей 1
08.12.2017 «Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей 1
30.06.2017 Путина просят создать ИТ-систему слежки за мобильными объектами на объемной карте Земли 1
21.06.2017 В России легализуют связь между беспилотными автомобилями 1
08.11.2016 Российской ассоциации интернета вещей не нужны бюджетные деньги 1
31.08.2016 НП «ГЛОНАСС» стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем 2
10.08.2016 НП «ГЛОНАСС» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве 6
11.07.2016 Телематический терминал «Гранит-навигатор-6.18 ЭРА» сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза 2
20.05.2016 НП «ГЛОНАСС» и НАМИ будут развивать отрасль автомобилей с интеллектуальными системами 3
31.03.2016 «НИИМА «Прогресс» присоединился к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС» 2
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
26.01.2016 «Р-Телематика» и НП «ГЛОНАСС» будут развивать сервисы для страховых компаний и автопроизводителей 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 6
23.12.2015 КАМАЗ стал членом Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 2
23.12.2015 НП «ГЛОНАСС» приступает к реализации новой стратегии развития 3
27.11.2015 «Сколково» профинансирует ИТ-стартапы под конкретные требования бизнес-заказчиков 1
17.11.2015 Компании «ГЛОНАСС» и «Группа Т1» вошли в состав федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС» 2
06.11.2015 Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам 1
13.10.2015 НП «ГЛОНАСС» предлагает китайским партнерам разместить совместный центр разработки в Сколково 1
05.10.2015 Развитие технологий на транспорте в России обсудили на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
02.10.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Все эвакуаторы России» подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2015 Россия и Китай будут сотрудничать в сфере применения навигационных систем BEIDOU и ГЛОНАСС при автоперевозках 1
02.09.2015 Система «Эра-ГЛОНАСС» успешно взаимодействует с УСПО-112 2
26.08.2015 Научно-исследовательский институт радио будет проводить испытания терминалов «Эра-ГЛОНАСС» 1
28.07.2015 Утверждены приоритетные направления деятельности компании «ГЛОНАСС» 1
27.07.2015 РКСС вошла в состав НП «ГЛОНАСС» 1
20.07.2015 Операторы сотовой связи сами выберут схему взаимодействия с «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
17.07.2015 НП «ГЛОНАСС» готово оказать содействие для появления новых испытательных лабораторий 2

Публикаций - 116, упоминаний - 177

НП ГЛОНАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 16
ГЛОНАСС АО 82 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
М2М телематика 165 4
Yandex - Яндекс 4101 4
АФК Система ПАО 994 3
Рексофт - Reksoft 201 3
Microsoft Corporation 11077 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
SAP SE 3212 2
IBM 3539 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
Intervale - Интервейл 45 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
Cisco Systems 2040 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
РКС - Российские космические системы 100 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
Открытие ФК 538 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Соллерс - Sollers 17 1
Agora Freight 1 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Правительство Республики Казахстан 8 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - Комитет по внутреннему транспорту 1 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
Big Data - Большие данные 1136 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Безопасный город 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 71
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Aladdin JaCarta 147 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Fort Telecom FORT-112 EG - Телематический терминал вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС 7 1
Гурко Александр 129 28
Путин Владимир 1824 9
Медведев Дмитрий 1433 3
Комиссаров Алексей 17 3
Сапельников Сергей 100 2
Никифоров Николай 1126 2
Смятских Алексей 47 1
Куканов Александр 15 1
Заикин Алексей 1 1
Румянцева Ольга 45 1
Малкин Роман 3 1
Семенов Вадим 51 1
Белянко Евгений 4 1
Левенков Олег 2 1
Сорокин Антон 4 1
Елистратов Николай 90 1
Недосеков Андрей 23 1
Беляков Алексей 14 1
Цыденов Алексей 10 1
Левашов Александр 88 1
Сурков Владислав 59 1
Милашевский Игорь 16 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Иванов Сергей 170 1
Бадалов Андрей 23 1
Егоров Александр 48 1
Мантуров Денис 56 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
Россия - СФО - Новосибирск 1967 8
Беларусь - Белоруссия 2088 8
Индия - Республика 2169 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 7
Казахстан - Республика 2629 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Россия - ПФО - Казань 1515 5
Европа 3752 5
Россия - ПФО - Самара 1288 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Франция - Французская Республика 2122 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Япония 2780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 6
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Человеческий фактор 126 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 1
Известия ИД 59 1
CNews Analytics 1988 8
Автостат 9 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews AWARDS 291 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
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