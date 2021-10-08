Академгородок Новосибирск

Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов 1

ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei 2

Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei 2

В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM 1

Schneider Electric построила первую очередь ЦОДа новосибирского технопарка 1

ТТК предоставил услуги связи на территории технопарка новосибирского Академгородка 1

Еще два российских стартапа получили гранты от Microsoft 1

Центр разработки Entensys разместился в технопарке Академгородка 1

В Новосибирском технопарке открылся Центр информационных технологий 1

Экстремистов выживают из Рунета 1

В Сибири открыт канал для общения с Богом по IP 1

В Новосибирске разработано ПО для хлеборобов 1