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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Академгородок Новосибирск
Публикаций - 37, упоминаний - 42
Академгородок Новосибирск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 122 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Ванюлин Вячеслав 9 1
|Пузырев Максим 2 1
|Каруля Максим 1 1
|Никонов Владимир 1 1
|Логачев Павел 1 1
|Шишканов Денис 1 1
|Goodenough John - Гуденаф Джон 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853158, в очереди разбора - 756349.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 853158, в очереди разбора - 756349.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru