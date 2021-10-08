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Академгородок Новосибирск



08.10.2021 Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов 1
17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei 2
16.04.2021 Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei 2
22.12.2020 4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
15.02.2019 В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM 1
16.10.2018 «Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске 1
24.09.2018 «Аурига» открывает новый центр разработки в России 2
29.08.2018 «Билайн» и «Академпарк» вместе займутся технологиями больших данных 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
08.08.2016 МТС разогнала LTE-сети в столице Сибири до 150 Мбит/с 1
18.03.2016 «МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Новосибирске 1
03.02.2016 Schneider Electric построила первую очередь ЦОДа новосибирского технопарка 1
20.01.2015 Более 62 тыс. жителей Новосибирска и Бердска получили доступ к «домашним» телеком-услугам МТС 1
17.12.2014 «Билайн» запустил 4G в Новосибирске на земле и под землей 1
24.12.2013 ТТК предоставил услуги связи на территории технопарка новосибирского Академгородка 1
16.09.2013 Сенатор Гаттаров предлагает обновить ИТ-команду Минздрава 1
03.06.2013 Еще два российских стартапа получили гранты от Microsoft 1
29.03.2013 2,7 млрд рублей на технопарки поделят заново 1
25.10.2012 «Сбербанк» собрал гигантскую команду специалистов по ЦФТ 1
07.08.2012 Медведев придумает, как не «душить» стартапы 2
03.07.2012 Центр разработки Entensys разместился в технопарке Академгородка 1
24.04.2012 «Дочка» AT Consulting стала резидентом новосибирского технопарка 1
26.01.2012 В Новосибирском технопарке открылся Центр информационных технологий 1
26.01.2012 «Ростелеком» создаст дата-центр для технопарка новосибирского Академгородка 1
07.12.2009 «Лаборатория Касперского» подписала соглашение с Новосибирской областью 1
26.12.2007 На строительство Новосибирского технопарка выделят 1,3 млрд. руб. 1
20.08.2007 Технопарк в Новосибирске: новые детали проекта 1
16.07.2007 Экстремистов выживают из Рунета 1
16.07.2007 Новосибирск: 130 тыс. руб. за экстремизм в интернете 1
10.08.2006 Строительство технопарка в Новосибирске обойдется в 17 млрд. рублей 1
20.06.2006 В Сибири открыт канал для общения с Богом по IP 1
23.05.2006 Сибирский хайтек: уголь лучше, дешевле и перспективнее нефти 1
23.05.2006 В Новосибирске разработано ПО для хлеборобов 1
17.04.2006 Питерский технопарк начали строить 2

Публикаций - 37, упоминаний - 42

Академгородок Новосибирск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6983 4
IBM 4162 3
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 63 3
Samsung Electronics 6442 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7039 3
Yandex - Яндекс 4232 2
Microsoft Corporation 13191 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5058 2
Intel Corporation 4919 2
4275 2
McKinsey & Company 124 2
Крок 1297 2
Digital Guardian 7 1
Аурига - Auriga 19 1
Actility 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
KPMG - КПМГ 154 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 56 1
Акадо Екатеринбург 23 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1651 1
Ситроникс - Sitronics 667 1
Broadvision 7 1
Kribrum - Крибрум 16 1
МегаФон Сибирский филиал 21 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
Tableau Software 42 1
HP - Hewlett-Packard 1116 1
Siemens AG - Сименс Россия 860 1
SAP CIS - САП СНГ 766 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 304 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 792 1
Telegram Group 704 1
Ericsson 979 1
VK - Mail.ru Group 2620 1
SafeNet 86 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 588 1
InfoWatch - Инфовотч 767 1
LG Electronics 2187 1
SAP SE 3464 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4404 2
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 6 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 40 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
Распадская угольная компания 5 1
Dräger Medical 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 6 1
БКС Премьер 2 1
Barclays 53 1
БКС Брокер 9 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 42 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 270 1
Nestle - Нестле 72 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 193 1
Tesla Motors 242 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 221 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6123 3
Правительство РФ 2273 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1453 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1097 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1285 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 794 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3993 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7977 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 3
Big Data - Большие данные 1138 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10847 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2237 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 532 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 494 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 10 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 167 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 613 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 62 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5277 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 212 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 260 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1572 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1742 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 58 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 169 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
3G - Стандарт мобильной связи 4017 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1214 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 181 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1714 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 341 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1650 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
Microsoft Azure 1171 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Экологический паспорт 2 1
МОД Народный контроль 29 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
БКС Премьер - FinTube 1 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
Электронный дневник 26 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1045 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
Boomstarter Network 11 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Speedtest by Ookla 32 1
Ericsson Radio System - ERS 44 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 488 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Microsoft Skype 1649 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 324 1
Натрусов Артем 122 1
Кузяев Андрей 59 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Ванюлин Вячеслав 9 1
Пузырев Максим 2 1
Каруля Максим 1 1
Никонов Владимир 1 1
Логачев Павел 1 1
Шишканов Денис 1 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 63367 16
Россия - СФО - Новосибирск 2212 13
Россия - СФО - Новосибирская область 887 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19616 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8511 6
Россия - Сибирь 988 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2282 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16865 3
Россия - ПФО - Пензенская область 375 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1632 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1738 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1241 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 824 2
Испания - Барселона 578 2
Россия - ПФО - Казань 1630 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 809 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1287 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 672 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 864 2
Азия - Азиатский регион 1737 2
Россия - ЦФО - Брянская область 94 1
Великобритания - Лондон 1008 1
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 93 1
США - Бостон 134 1
Москва - Марьино - Умный квартал 10 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 522 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 171 1
Россия - Усолье-Сибирское 23 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 271 1
Москва - Марьино 37 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 232 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 321 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 213 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1480 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 926 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 976 1
США - Калифорния 1195 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 130 1
Россия - ЦФО - Тульская область 788 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 693 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 476 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4326 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 138 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 26 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 15 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 71 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 29 1
Закон Мура - Moore's law 84 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 444 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 22 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 182 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 726 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Gartner 2355 1
BCG - Boston Consulting Group 44 1
RAEX - Эксперт РА 52 1
TelecomDaily ИАА 112 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 154 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 62 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 426 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 444 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 260 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 16 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Технопром - форум технологического развития 6 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 335 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 57 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853158, в очереди разбора - 756349.
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