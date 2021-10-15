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UEFI
The Unified Extensible Firmware Interface
Интерфейс между операционной системой и микропрограммами
Развитие BIOS


15.10.2021 Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 6
07.10.2021 Microsoft объяснила, как установить Windows 11 в обход ее собственных ограничений. Есть шанс угробить ПК 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 2
15.03.2021 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M 1
24.02.2021 Подтверждена совместимость РЕД ОС и вычислительных платформ СИЛА серий СР1 и СР2 1
30.10.2020 В новом классификаторе отечественного ПО произошли радикальные изменения. Исчезли разделы ОС и BI 1
05.10.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для заражения компьютера на низком уровне 2
31.07.2020 Найден способ взломать любую ОС Linux 1
15.07.2020 Astra Linux выпустила масштабное обновление системы виртуализации «Брест» 1
13.07.2020 Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft 1
14.05.2020 Неисправимые «дыры» в Thunderbolt позволяют красть данные из Windows, Linux и MacOS 1
03.02.2020 Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС 1
21.01.2020 Подтверждена совместимость Astra Linux с панелью оператора MT-104V1 на базе одноплатного ПК Seco 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 2
23.10.2019 Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя 5
03.06.2019 Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit 1
25.03.2019 «Касперский»: проблема в ПО Asus угрожает миллиону пользователей его ПК 1
17.01.2019 Android переделали в «убийцу» Windows. Видео 1
10.01.2019 Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков 4
09.01.2019 Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства 1
26.12.2018 Экстренный патч к Internet Explorer «ломает» ноутбуки Lenovo 1
21.12.2018 Удаленная атака превращает серверы в «кирпичи» за четыре простых шага. Видео 1
21.12.2018 Microsoft выпустила Open Source систему для создания UEFI 6
06.11.2018 На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux 3
24.10.2018 Eset выпустила новую версию антивируса NOD32 2
09.10.2018 Group-IB представила отчет о киберпреступности и призвала рынок перейти в атаку 2
04.10.2018 Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI 3
18.09.2018 Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом 7
31.08.2018 Найдены два способа взламывать чипы повышенной защищенности 2
20.08.2018 Eset представила в России новое поколение корпоративных продуктов 1
22.05.2018 «Чипокалипсис» продолжается: Найден способ воровать данные с помощью защищенного режима процессора 2
18.04.2018 Через дыру в процессорах Intel можно подменить BIOS 4
10.01.2018 СДЗ Dallas Lock успешно прошло сертификационные испытания МО РФ 2
21.12.2017 Новая Linux Ubuntu ломает BIOS в ноутбуках 1
20.11.2017 Объявлена дата окончательных «похорон» BIOS 4
10.10.2017 В материнских платах множества производителей есть «дыры», позволяющие взламывать Windows 10 1
18.04.2017 Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров 1
31.03.2017 Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии 3
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника 1
10.01.2017 Digital Security представила прогноз ключевых тенденций и угроз в области ИБ на 2017 год 1

Публикаций - 91, упоминаний - 191

UEFI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 26
Intel Corporation 4180 9
SEC Consult Services 930 9
ESET 989 6
Lenovo Group 1637 4
Eclypsium 7 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 4
Конфидент 56 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
Nvidia Corp 2024 2
Paragon Software Group - PSG 173 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
AMD - Advanced Micro Devices 1672 2
Dell EMC 2405 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 2
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Google LLC 7154 1
VMware 1829 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
FIN7 - Хакерская группировка 6 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Hacking Team 12 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
Seco 1 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
APT10 - Хакерская группировка 3 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 3 1
Gigabyte Technology 133 1
Qualcomm Technologies 1003 1
X5 Group 599 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 19
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
UEFI Secure Boot - протокол 23 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 5
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 12 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 263 1
Родительский контроль 156 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 4 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 1
Microsoft Windows 10 6645 29
Linux OS 4260 17
Microsoft Windows 8 1228 12
Microsoft Windows 7 1662 10
Intel x86 - Архитектура процессора 992 6
Google Android 10751 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Nvidia GeForce GTX 2067 4
Microsoft Edge - Браузер 980 4
Java - Язык программирования 1177 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 853 3
Apple macOS 926 3
Intel Celeron - Серия процессоров 255 2
QEMU 22 2
Microsoft Windows Live 119 2
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 2
Microsoft Windows Sandbox 7 2
Microsoft DirectX 327 2
Microsoft Project Mu 2 2
Absolute Software LoJack 3 2
Microsoft Metro UI 23 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Apple Mac 1458 2
Apple Boot Camp Assistant 20 2
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Chromium - Браузер 166 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 130 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 76 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 70 1
Microsoft Secured-core PC 4 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Галушкин Олег 168 3
Гинятуллин Роман 61 2
Волков Дмитрий 39 2
Сивцев Илья 13 1
Стуров Дмитрий 25 1
Лосев Сергей 43 1
Субботин Александр 2 1
Ермолов Александр 2 1
Рыбаков Алексей 1 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Malcho Juraj - Малко Юрай 4 1
Ruytenberg Björn - Ройтенберг Бьорн 1 1
Булыгин Юрий 1 1
Водясов Алексей 97 1
Зайцев Михаил 145 1
Мельникова Анастасия 166 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Франция - Французская Республика 2126 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Таиланд - Королевство 361 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
Япония 2788 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Чили - Республика 121 1
Коста-Рика - Республика 31 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Мальта - Республика 69 1
Кения - Республика 61 1
Гана - Республика 35 1
Болгария - Республика 306 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Индия - Республика 2173 1
Сингапур - Республика 808 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Латинская Америка 724 1
Россия - Смоленск 235 1
Украина 3372 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Восточная Европа 1679 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Linux Code Of Conflict - Кодекс разрешения конфликтов 2 1
BleepingComputer - Издание 120 2
ZDnet 381 1
Ars Technica 227 1
Phoronix 15 1
Windowslatest 12 1
MS Power User 3 1
Golem.de 3 1
CNews Analytics 1990 1
Forrester Research 386 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
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