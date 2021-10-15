Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UEFI
The Unified Extensible Firmware Interface
Интерфейс между операционной системой и микропрограммами
Развитие BIOS
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Публикаций - 91, упоминаний - 191
UEFI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галушкин Олег 168 3
|Гинятуллин Роман 61 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Сивцев Илья 13 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Лосев Сергей 43 1
|Субботин Александр 2 1
|Ермолов Александр 2 1
|Рыбаков Алексей 1 1
|Ведешкина Татьяна 7 1
|Malcho Juraj - Малко Юрай 4 1
|Ruytenberg Björn - Ройтенберг Бьорн 1 1
|Булыгин Юрий 1 1
|Водясов Алексей 97 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|BleepingComputer - Издание 120 2
|ZDnet 381 1
|Ars Technica 227 1
|Phoronix 15 1
|Windowslatest 12 1
|MS Power User 3 1
|Golem.de 3 1
|CNews Analytics 1990 1
|Forrester Research 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru