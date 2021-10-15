Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 6

Подтверждена совместимость РЕД ОС и вычислительных платформ СИЛА серий СР1 и СР2 1

Найден способ взломать любую ОС Linux 1

Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit 1

Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства 1

Microsoft выпустила Open Source систему для создания UEFI 6

Eset выпустила новую версию антивируса NOD32 2

Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI 3

Найдены два способа взламывать чипы повышенной защищенности 2

Eset представила в России новое поколение корпоративных продуктов 1

Через дыру в процессорах Intel можно подменить BIOS 4

СДЗ Dallas Lock успешно прошло сертификационные испытания МО РФ 2

Новая Linux Ubuntu ломает BIOS в ноутбуках 1

Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии 3