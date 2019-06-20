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SanDisk CompactFlash
формат карт флеш-памяти



20.06.2019 Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim 1
06.12.2017 Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года 1
10.02.2017 Фотокамеры, которые не хочется выпускать из рук. Выбор ZOOM 1
09.01.2017 ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена 1
22.12.2016 Обзор новейшего MacBook Pro 15: ноутбук будущего 1
14.10.2016 Обзор фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV: очень зрелое решение 1
30.08.2016 Подарки на 1 сентября. Выбор ZOOM 1
04.12.2015 Выпущена крупнейшая партия ПК на базе процессора «Эльбрус» 1
25.12.2014 В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах 1
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 1
09.10.2014 Три главных новинки Photokina 2014: фотоаппараты со сменной оптикой 1
12.09.2014 Начались продажи самой вместительной в мире карты памяти 1
19.05.2014 Обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 3: тесты, сравнение с Intel 1
21.04.2014 Руководство по выбору полнокадровой фотокамеры, часть II 2
14.04.2014 Руководство по выбору полнокадровой цифровой фотокамеры, часть I 2
19.12.2013 Обзор Epson Expression Premium XP-800: убедительный профессионал цветной печати 1
18.07.2013 Лучшие зеркальные фотоаппараты лета 2013. Выбор ZOOM 1
08.07.2013 Первый взгляд на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D: революция под видом эволюции? 2
18.02.2013 Cadia Networks представили новую встраиваемую систему 1
14.01.2013 Выбираем фотоаппарат: советы ZOOM.CNews 2
17.12.2012 Обзор Leica S2: зеркальная камера Дмитрия Медведева за 1 000 000 рублей 1
04.07.2012 Лучшая репортажная камера года: обзор Nikon D4 1
11.04.2012 Камера года Nikon D800: первый тест в России 1
22.03.2012 Первый взгляд на Canon EOS 5D Mark III: большой сюрприз 1
15.11.2011 В ожидании сенсации: первый взгляд на фотокамеру Canon EOS 1Dx 2
25.08.2011 Обзор Samsung Galaxy Tab 10.1: с Android 3.1, теперь официально 1
22.08.2011 Phottix представила мультиформатный карт-ридер с поддержкой USB 3.0 1
23.05.2011 Sigma покажет флагманский 46-мегапиксельный зеркальный фотоаппарат 1
11.04.2011 Canon выпустила две видеокамеры с поддержкой 3D 1
25.01.2011 Silicon Power сделала флеш-карту для профессиональных фотографов 1
18.01.2011 SanDisk показала сверхскоростную карту памяти SDHC 1
07.01.2011 SanDisk представила самую быструю в мире карту памяти 1
02.12.2010 Sony представила новые видеокамеры SNC-RH124 и SNC-RH164 c разрешением 1280x720 1
30.11.2010 SanDisk, Sony и Nikon создадут новый формат карт памяти 3
20.09.2010 Nikon D300s: тест полупрофессиональной "зеркалки" с новыми объективами 1
30.08.2010 Первый взгляд на Canon EOS 60D: урезанная 7D с новой эргономикой 3
06.08.2010 Epson выпустила три новых МФУ 1
24.06.2010 Eurotech Group анонсировал новый энергоэффективный процессорный модуль CPU-1650 1
29.04.2010 Wibu-Systems представит новое средство защиты от пиратства для промышленности 1
15.04.2010 Sony A850: полнокадровая "зеркалка" для любителя и профессионала 1

Публикаций - 325, упоминаний - 378

SanDisk CompactFlash упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 4188 65
Canon 1014 42
Intel Corporation 6961 38
HP Inc. 4154 28
Nikon 435 28
Samsung Electronics 7679 26
Microsoft Corporation 16091 25
Olympus 357 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1814 19
SanDisk 236 18
Seiko Epson Corporation 591 18
Apple Inc - Эппл Рус 8968 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 869 15
Toshiba Corporation 1962 14
Eastman Kodak 307 12
Acer Group 1900 11
Ricoh Pentax 168 10
LG Electronics 2682 10
AMD - Advanced Micro Devices 2520 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1535 8
Dell EMC 3469 8
Nvidia Corp 2546 8
Leica Camera 196 8
Fujitsu 1074 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1161 7
HP - Hewlett-Packard 1721 7
Kingston Technology 123 6
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 451 6
Sharp Corporation 697 6
Seagate Technology 432 6
Brother 146 6
Lenovo Motorola 2070 6
Rover Computers 294 5
AMD Graphics Product Group - ATI 663 5
Konica Minolta 228 5
Casio 176 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 237 5
Fujifilm 197 5
NEC 955 5
Lexmark 149 4
Dixis - Диксис 333 5
Carl Zeiss 249 5
Белый Ветер 142 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1466 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 2
Ferrari NV 117 2
Техносила 212 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 483 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 205 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 13 1
Газпром ПАО 667 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 1
Сухой - Авиационный холдинг 84 1
Меркури - Mercury 53 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 4 1
UMG - Universal Music Group 168 1
WMG - Warner Music Group 147 1
Jaguar Cars 76 1
Porsche 43 1
Yamaha 59 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
Warner Bros. International Television Distribution 230 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 177 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 50 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 219 1
Роснано 457 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1869 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1724 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 709 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1045 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 614 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 209 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 256 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 44 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 173 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 137 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1330 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 39 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 33 2
Руссофт - Russoft 320 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 145 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 298 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 97 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7597 126
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4085 107
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8831 73
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5200 68
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2308 59
RAW - Формат цифровых файлов изображения 439 53
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 457 35
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1374 34
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2020 27
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2297 23
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 243 21
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1013 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2706 19
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 161 19
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 420 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 17
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 401 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 553 16
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 330 16
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 226 15
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 321 14
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 493 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 14
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 825 13
МФУ - Многофункциональное устройство 717 13
Принтер - Printer 190 13
Gigabit Ethernet 656 12
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 613 11
WMA - Windows Media Audio 820 11
DDR - Double data rate 1528 11
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 507 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 995 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1436 9
WAV - Waveform Audio File Format 393 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 837 8
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1139 8
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 64 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2520 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1248 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 383 7
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 240 66
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1588 27
Linux OS 5780 20
Microsoft Windows 10 8718 19
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 125 18
Microsoft Windows XP 1500 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 595 14
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 837 11
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 103 11
Palm OS 190 11
Intel Centrino 429 10
Apple iPod 1176 9
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 269 9
Intel Celeron - Серия процессоров 505 9
Nvidia GeForce GTX 2589 8
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 107 7
Canon EF - серия объективов 37 6
VK - Mail.ru Одноклассники 939 6
Microsoft Office 2558 6
Symbian OS 1104 5
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 94 5
Apple Mac 1783 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 198 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 500 5
Intel x86 - Архитектура процессора 1171 4
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 44 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 85 4
Google Android 10786 4
Canon PIXMA G - Цветной струйный принтер 15 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 438 3
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 163 3
Intel Core 2 Duo 432 3
Adobe Photoshop 514 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
Microsoft DirectX 516 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 210 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2949 3
Google Play - Google Store - Android Market 2517 2
Ксенин Алекс 310 18
Трушкин Константин 43 2
Ким Александр 32 2
Демидов Михаил 132 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 522 2
Наумов Максим 79 2
Иванов Константин 24 1
Зенкин Денис 234 1
Беляков Антон 3 1
Красников Геннадий 60 1
Волков Леонид 12 1
Поляков Виктор 4 1
Федоров Сергей 10 1
Семенов Сергей 26 1
Потапенко Михаил 43 1
Малафеев Андрей 50 1
Кожевников Алексей 61 1
Виноградов Александр 36 1
Чернов Александр 11 1
Новикова Елена 54 1
Тихонов Александр 64 1
Семенов Александр 84 1
Steve Jobs - Стив Джобс 875 1
Россия - Российская федерация - РФ 71595 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 24
Япония 4909 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22968 10
Европа 5372 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6280 7
Германия - Федеративная Республика 5265 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 7
Франция - Французская Республика 3110 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 167 4
Южная Корея - Республика 2294 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10070 3
Китай - Тайвань 927 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1028 2
Италия - Итальянская Республика 1962 2
Австралия - Австралийский Союз 1610 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7973 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1745 2
Европа Западная 988 2
Украина 4697 2
Испания - Королевство 1757 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 688 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 700 2
Казахстан - Республика 3460 2
Сингапур - Республика 1030 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 67 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 614 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 98 1
Таиланд - Королевство 495 1
США - Висконсин 32 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 556 1
Австрия - Австрийская Республика 717 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 432 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 82 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 8 1
Новая Зеландия 381 1
США - Северная Каролина 119 1
США - Калифорния - Купертино 216 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 81 1
Русский язык 1284 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1443 2
Ctrl 49 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 154 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 96 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 320 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 941 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 2
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Thomson Reuters - Рейтер 4782 1
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DailyTech 95 1
IDC - International Data Corporation 3694 4
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РАН - Российская академия наук 538 2
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НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 1
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 151 1
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