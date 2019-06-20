Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SanDisk CompactFlash
формат карт флеш-памяти
Публикаций - 325, упоминаний - 378
SanDisk CompactFlash упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 310 18
|Трушкин Константин 43 2
|Ким Александр 32 2
|Демидов Михаил 132 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 522 2
|Наумов Максим 79 2
|Иванов Константин 24 1
|Зенкин Денис 234 1
|Беляков Антон 3 1
|Красников Геннадий 60 1
|Волков Леонид 12 1
|Поляков Виктор 4 1
|Федоров Сергей 10 1
|Семенов Сергей 26 1
|Потапенко Михаил 43 1
|Малафеев Андрей 50 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Виноградов Александр 36 1
|Чернов Александр 11 1
|Новикова Елена 54 1
|Тихонов Александр 64 1
|Семенов Александр 84 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 875 1
|РАН - Российская академия наук 538 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 171 1
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977543, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977543, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru