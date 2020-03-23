Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 73428
ИКТ 6847
Организации 4804
Ведомства 1364
Ассоциации 542
Технологии 2646
Системы 15430
Персоны 24886
География 1324
Статьи 897
Пресса 762
ИАА 541
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1084
Мероприятия 763

Odyssey Consulting Group Columbus East Columbus Russia Columbus IT Partner Колумбус Ай Ти Партнер

Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер


23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding»
08.10.2018 Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud
02.08.2018 Columbus о том, на каких платформах будут расти облака
14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор»
18.01.2018 Сolumbus занялась консалтинговой практикой решений «1С»
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP
30.06.2017 Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ
30.05.2017 Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла
27.04.2017 Columbus увеличила прибыль в первом квартале 2017 г. на 13%
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin
22.03.2017 Columbus представила облачное решение для управления складом
02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками
07.09.2016 Новое решение Columbus оптимизирует использование промышленного оборудования
29.08.2016 Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8%
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе
17.06.2015 Concept Group перешла на систему управления складом от Columbus
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
29.01.2015 Columbus развивает систему управления складом для «Харрис СНГ»
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos
11.11.2014 «Санг» внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 R3 с помощью Columbus
29.09.2014 «СПАР Ритейл» внедрила Columbus Food Retail
01.08.2014 Mamagazin.ru внедряет Microsoft Dynamics AX 2012
11.06.2014 Сеть обувных магазинов Obuv.com автоматизировала управление складом на базе Columbus WMS
11.06.2014 «Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus
21.05.2014 «Добринский сахарный завод» переходит на Microsoft Dynamics AX 2012
15.04.2014 Бывший глава российского офиса Columbus назначен генеральным директором «Корус Консалтинг»
11.04.2014 Елена Сергеева назначена ВРИО генерального директора Columbus в России
24.03.2014 Розничная сеть Savage обновит систему управления складом вместе с Columbus
19.03.2014 «Уралкалий» автоматизирует финансовое управление вместе с Columbus
25.11.2013 Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике»
18.11.2013 Columbus поможет «Триколор ТВ» запустить систему бизнес-аналитики и оперативной отчетности
31.10.2013 «Старбор» заменил систему управления складом на Columbus WMS
20.08.2013 Yota Devices запустила облачную CRM-систему вместе с Columbus
20.06.2013 Сеть магазинов KARI управляет магазинами с помощью Microsoft Dynamics AX for Retail
13.06.2013 «КДВ Групп» внедряет систему управления складом на базе Microsoft Dynamics AX 2012
16.05.2013 «Старбор»автоматизирует новый складской комплекс на базе Columbus WMS
24.04.2013 «Зетта» построит CRM-систему с помощью Columbus
22.04.2013 «БалтКам» автоматизирует управление товародвижением на базе Microsoft Dynamics AX 2012
16.04.2013 «Восточная Техника» оптимизировала продажи и обслуживание клиентов на базе Microsoft Dynamics AX

Публикаций - 310, упоминаний - 799

Odyssey Consulting Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22414 128
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 46
SAP SE 4553 29
1С-ИжТиСи 5303 20
5910 20
1С-Битрикс - Bitrix 433 20
Oracle Corporation 5997 19
Программный продукт ГК 3902 15
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 514 13
Корус Консалтинг ГК 1012 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1455 9
Accenture - Аксенчер 805 9
Крок - Croc 1612 8
IBM - International Business Machines Corp 8904 8
Галактика - Корпорация 1065 8
АйТи 1155 7
Армада - РБК софт 702 7
Pivotal Software 73 7
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 113 6
HP Inc. 5295 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 6
Softline - Софтлайн 1858 6
SAS Institute 843 5
Айтеко - iTeco 906 5
Intel Corporation 11224 5
Парус Корпорация 434 5
1С-Рарус 732 5
Компьюлинк ГК - Compulink 387 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 764 4
GMCS 341 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 4
Импакт-Софт 30 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8378 4
SAP CIS - САП СНГ 820 4
РДТЕХ 216 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 477 4
VerticalSoft 4 4
Yahoo! 3599 4
Прогноз 880 4
Восход ФГБУ НИИ 524 3
Л’Этуаль - Торговая сеть 79 12
X5 Group - Перекрёсток 332 9
Toyota Motor - Тойота Мотор 397 9
Danone - Юнимилк 37 9
Дикси - Сеть магазинов 104 8
Caterpillar 83 5
Walmart - Wal-Mart Stores 361 5
Метрополис ТРК 37 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 35 4
Auchan Holding - Ашан 180 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 243 3
Nestle - Нестле 100 3
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
Bank of America - Банк Америки 218 3
Седьмой Континент 58 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5155 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 360 3
Lexus 61 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 909 3
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 3
Arthur Andersen 57 3
Kari - Кари - Сеть магазинов 56 2
Miele - Миле 119 2
Свеза - Sveza 8 2
Boeing 955 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1824 2
Открытие ФК 2521 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 26 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 45 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 134 2
Евросеть Техмаркет 76 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 2
X5 Group 699 2
ЕКА Топливная компания 137 2
Утконос 120 2
Unilever - Юнилевер Русь 107 2
IKEA - ИКЕА 123 2
BASF 43 2
Техносила - СервисТрейд 238 2
МКС - Международная космическая станция 1422 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3298 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1953 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 172 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1044 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 68 1
Министерство иностранных дел Финляндии 4 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 220 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 1
Федеральное казначейство России 1287 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 1
Президент Российской Федерации 3541 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 588 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 466 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2507 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Руссофт - Russoft 372 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3150 91
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26441 42
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3008 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1808 19
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 498 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7995 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41879 12
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1090 12
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 276 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6584 10
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1213 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 584 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18190 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 866 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10179 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4965 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11137 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5309 4
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 310 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 624 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 228 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2300 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 57 3
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 72 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10409 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 207 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1168 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 743 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3757 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 2368 2
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 2020 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1277 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3283 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10462 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 264 2
ИТ-аутсорсинг 881 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 601 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 399 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1849 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 646 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 898 145
Microsoft Dynamics 836 56
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 275 45
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 532 39
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 20
Microsoft Office 3230 13
Microsoft Dynamics CRM 524 10
Microsoft Windows 10 11450 10
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 132 9
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 51 8
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 53 7
Microsoft SQL Server 1414 7
Huawei Harmony OS - Harmonica 117 5
Oracle Hyperion 160 4
Linux OS 7630 4
Apple iOS 6381 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 647 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 3
Microsoft Outlook 1239 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 517 3
Microsoft Windows XP 2386 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 82 3
Microsoft Office Excel 795 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 82 3
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 71 3
Новые облачные технологии - МойОфис 371 3
Scala - Язык программирования 117 3
Google Android 11912 3
Prognoz Platform 81 3
ГКС SiTex 21 3
Oracle PeopleSoft 372 2
Microsoft Exchange 1205 2
Галактика ERP 101 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 639 2
Infor ERP LN 178 2
Microsoft Azure 1271 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1239 2
Naumen DMS 21 2
Naumen Contact Center - Naumen Phone 112 2
Мартынов Владислав 111 21
Демин Владимир 26 17
Торгов Игорь 25 10
Карпуничев Сергей 9 9
Гурова Наталья 12 7
Кочаров Армен 23 6
Пученков Владимир 6 6
Паленов Олег 20 6
Свердлов Денис 170 5
Косенков Денис 6 5
Зайцев Николай 29 5
Стороженко Денис 5 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 4
Пантелеев Илья 24 4
Прянишников Николай 285 4
Петренко Федор 4 4
Попова Мария 139 4
Кухарев Сергей 8 3
Пронин Алексей 9 3
Вайнберг Олег 17 3
Ершова Элеонора 64 3
Черепащук Михаил 4 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Толкачева Екатерина 43 3
Усаковский Константин 7 3
Зенкин Денис 262 3
Зейбель Эдуард 6 3
Кругляков Роман 43 3
Пырков Георгий 8 3
Худяков Игорь 3 3
Степанова Надежда 5 3
Иванов Денис 11 2
Геклер Алена 28 2
Коротков Андрей 82 2
Лазарев Алексей 5 2
Никифоров Николай 1160 2
Зайцев Андрей 42 2
Маленченко Юрий 55 2
Яковлева Майя 3 2
Македонский Сергей 46 2
Россия - Российская федерация - РФ 106789 198
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33394 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45485 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 27
Украина 6107 26
Казахстан - Республика 4443 18
Европа 11576 18
Дания - Королевство 900 17
Европа Восточная 2908 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13429 15
Германия - Федеративная Республика 8679 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2009 11
Россия - СФО - Новосибирск 3244 9
Беларусь - Белоруссия 3484 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3031 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5359 7
США - Флорида 733 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11581 7
Франция - Французская Республика 5570 7
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 245 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2836 7
Ближний Восток 2544 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2155 5
Земля - планета Солнечной системы 7271 5
Италия - Итальянская Республика 3244 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1270 5
Польша - Республика 1545 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1328 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1713 4
Канада 3232 4
Европа Западная 1327 4
Америка 1995 4
США - Вашингтон - Редмонд 193 4
Япония 9890 4
Африка - Африканский регион 2808 3
Россия - Сибирь 1523 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 917 3
Россия - ПФО - Казань 2044 3
Испания - Королевство 2866 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10922 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3887 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6680 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3136 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1755 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3883 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1625 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1363 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 912 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 703 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1777 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3862 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1544 3
Русский язык 4786 2
Человеческий фактор 1005 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2260 2
Сельское хозяйство 215 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 213 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1168 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 564 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 74 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 633 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1782 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 455 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2199 1
Инвестиции венчурные 627 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 777 1
ISDEX интернет-индекс 196 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1302 1
Информационное общество - Государственная программа 1217 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1212 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1092 1
Экономический эффект 680 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1084 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 1
Английский язык 730 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 566 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 15
TAdviser - Центр выбора технологий 241 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 3
CNET - Издание 1578 2
CNews TV 521 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2253 1
Прайм - Агентство экономической информации 692 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
CNews Северо-Запад 24 1
Intelligent Enterprise 27 1
Associated Press 1975 1
InformationWeek 231 1
IDC - International Data Corporation 4650 14
Gartner 3300 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3312 6
Gartner Dataquest 340 3
Internet Stock Report 992 3
Forrester Research 808 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 730 2
Fortune Global 100 138 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Gartner - AMR Research 48 2
Fortune Global 500 280 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 227 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 239 1
РАН - Российская академия наук 1367 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 359 1
Рождество Христово 57 1
Чёрная пятница (распродажи) 88 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022