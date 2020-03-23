Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Odyssey Consulting Group Columbus East Columbus Russia Columbus IT Partner Колумбус Ай Ти Партнер
Публикаций - 310, упоминаний - 799
Odyssey Consulting Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мартынов Владислав 111 21
|Демин Владимир 26 17
|Торгов Игорь 25 10
|Карпуничев Сергей 9 9
|Гурова Наталья 12 7
|Кочаров Армен 23 6
|Пученков Владимир 6 6
|Паленов Олег 20 6
|Свердлов Денис 170 5
|Косенков Денис 6 5
|Зайцев Николай 29 5
|Стороженко Денис 5 5
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 4
|Пантелеев Илья 24 4
|Прянишников Николай 285 4
|Петренко Федор 4 4
|Попова Мария 139 4
|Кухарев Сергей 8 3
|Пронин Алексей 9 3
|Вайнберг Олег 17 3
|Ершова Элеонора 64 3
|Черепащук Михаил 4 3
|Лисоволик Ярослав 3 3
|Толкачева Екатерина 43 3
|Усаковский Константин 7 3
|Зенкин Денис 262 3
|Зейбель Эдуард 6 3
|Кругляков Роман 43 3
|Пырков Георгий 8 3
|Худяков Игорь 3 3
|Степанова Надежда 5 3
|Иванов Денис 11 2
|Геклер Алена 28 2
|Коротков Андрей 82 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Никифоров Николай 1160 2
|Зайцев Андрей 42 2
|Маленченко Юрий 55 2
|Яковлева Майя 3 2
|Македонский Сергей 46 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru