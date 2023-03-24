Индексная книга CNews*
ISC DHCPD ISC DHCP daemon Dynamic Host Configuration Protocol Протокол динамической настройки узла OMAPI Object Management Application Programming Interface
Публикаций - 183, упоминаний - 205
ISC DHCPD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шубин Сергей 25 3
|Танюхин Дмитрий 24 2
|Осипенко Владимир 5 1
|Мельников Игорь 3 1
|Юнусов Тимур 6 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Штефан Илья 7 1
|Бучин Сергей 7 1
|Касьянова Любовь 8 1
|Воронков Константин 13 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Суров Никита 10 1
|Разумов Илья 13 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Воронина Елена 20 1
|Александрова Анна 20 1
|Скоробогатов Виктор 7 1
|Маланин Василий 13 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Ананчев Дмитрий 1 1
|Самопал Андрей 1 1
|Харечко Илона 1 1
|Егоров Илья 1 1
|Чернышов Юрий 2 1
|Голиков Константин 1 1
|Коньков Григорий 1 1
|Шумилин Алексей 5 1
|Давудов Виталий 1 1
|Кондратьев Сергей 7 1
|Цибин Валерий 1 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Хайретдинов Рустэм 66 1
|Ляпунов Игорь 93 1
|Радалов Андрей 1 1
|Завизион Евгений 6 1
|Трипольская Ирина 1 1
|Бережной Алексей 3 1
|Закурдаев Сергей 3 1
|Марьюшкин Павел 2 1
|Дугаев Павел 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11040 2
|CNews - ZOOM.CNews 1763 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 235 2
|The Register 1442 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 1
|DarkReading.com 91 1
|The Globe and Mail 71 1
|Trouw 2 1
|IDC - International Data Corporation 4870 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7580 5
|Juniper Research 509 4
|Gartner - Гартнер 3497 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
|Fortune Global 500 283 1
|Tolly Group 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239950, в очереди разбора - 851409.
Создано именных указателей - 121923.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239950, в очереди разбора - 851409.
Создано именных указателей - 121923.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.