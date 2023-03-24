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ISC DHCPD ISC DHCP daemon Dynamic Host Configuration Protocol Протокол динамической настройки узла OMAPI Object Management Application Programming Interface



24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 1

13.03.2023 Softline разработала дорожную карту миграции на импортонезависимое ПО для Trouw Nutrition Russia 1

07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 2

13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1

08.07.2022 10 простых шагов: как мигрировать из иностранного в российское облако 2

31.05.2022 VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью 1

15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе 1

11.02.2022 Новая модель в серии коммутаторов доступа Qtech QSW-3420 1

26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420 1

09.12.2021 «ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4 1

11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава 2

11.03.2021 Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте 1

26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 1

04.08.2020 Ввести сеть в эксплуатацию за несколько минут. Спорим, такое возможно? 1

29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1

21.11.2019 Самые «дырявые» беспроводные роутеры: рейтинг по результатам тестов 1

23.09.2019 Estel построила сетевую инфраструктуру завода на продуктах Zyxel 1

02.08.2019 Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества 1

23.05.2019 Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil 1

22.03.2019 В Windows 10 закрыты две опасные уязвимости, найденные экспертом Positive Technologies 5

05.12.2018 Максим Филиппов -

В конечном счете наша цель – поймать хакера

 1

10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП 1

18.07.2018 Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред 1

25.06.2018 Cloud4Y представил новый сервис «Балансировщик нагрузки как услуга» 1

17.05.2018 Самый популярный Linux для бизнеса атакован через Twitter 4

10.04.2018 Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds 1

20.11.2017 «Тайгер Оптикс» предложит решения BlueCat Networks в России и СНГ 1

05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware» 1

23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 1

28.03.2017 Panasonic начала продажи малой IP-АТС KX-HTS824 1

23.03.2017 Oracle анонсировала облачный сервис Ravello для переноса виртуальных машин в публичное облако 1

10.01.2017 СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы» 1

06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 1

02.11.2016 ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов 1

19.05.2016 «Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС 1

23.12.2015 Netis Systems выпустила свой первый роутер с поддержкой оптоволоконной линии - netis WF2780F 1

05.08.2015 Qtech начал производство новой серии коммутаторов для сегментов Enterprise/SOHO 1

10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 1

15.01.2015 Обзор двух новинок от компании Huawei: роутеры WS319 и WS550 1

21.11.2014 Qtech анонсировал линейку телеком-оборудования для корпоративных пользователей и госструктур 1


Публикаций - 183, упоминаний - 205

ISC DHCPD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23773 24
Cisco Systems 4939 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6424 17
VMware 2188 13
ZyXEL Communications 288 13
D-Link 345 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4317 10
Intel Corporation 11756 9
Apple Inc 11396 9
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 8
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 8
Oracle Corporation 6398 8
Qtech - Кьютэк 141 7
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 18 7
IBM - International Business Machines Corp 9263 7
Google LLC 11137 6
HP Inc. 5588 5
Netgear 235 5
Red Hat 1249 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10325 5
Softline - Софтлайн 2197 5
Компьюлинк ГК - Compulink 418 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 760 4
Milestone 59 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 216 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 237 4
RAD Data Communications 127 4
Цифра ГК 2192 4
Pelco 67 4
Citrix Systems 789 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 161 3
Крок - Croc 1730 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8186 3
АйТи 1312 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 167 3
1С-ИЖТИСИ 31 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 3
Meta Platforms - Facebook 4354 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 3
РЖД - Российские железные дороги 1675 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6328 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6714 3
Лента - Сеть розничной торговли 1784 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 1
Россети Ленэнерго 2399 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 229 1
Родник 86 1
Верный - торговая сеть 264 1
Резонанс НПП 348 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 48 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 335 1
Estel - Unicosmetic - Юникосметик 1 1
Совкомбанк Совесть 269 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 16 1
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6123 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 398 1
Volvo Cars 250 1
ПСБ - Промсвязьбанк 751 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 1
СДМ-Банк 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2503 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 970 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 209 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 1
Nike 175 1
Интеко 16 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18499 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3073 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2526 6
Федеральное казначейство России 1605 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9617 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2555 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1227 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3887 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10651 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 242 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3070 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 192 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 145 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 43 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 15 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 715 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 25 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1354 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 26 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1629 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1932 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 97 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 1
Президент Российской Федерации 3827 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
8K Association - Ассоциация 8K 165 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
Электрокабель 8 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
4CIO 736 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26568 82
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3557 75
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4221 73
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6158 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55516 56
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17735 52
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3078 50
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3529 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11735 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22610 42
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9507 41
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12660 40
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9540 37
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1737 36
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 803 36
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11231 35
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3177 33
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2547 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20999 31
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 169 27
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4954 27
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 373 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41010 26
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 197 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26863 25
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 771 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7628 24
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11580 24
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11848 23
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 297 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10002 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12954 22
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 234 22
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2498 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9494 21
Web Interface - Веб-интерфейс 1496 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9789 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9435 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6409 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19541 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1111 24
Microsoft Windows 14701 21
Linux OS 8571 21
Microsoft Windows 2000 12843 13
Microsoft Windows Server 2003 568 10
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3534 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 561 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2888 9
Microsoft Windows Server 2008 444 8
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 760 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 529 7
Apple macOS X - Rhapsody 1508 6
VMware vSphere 514 6
Apple macOS 1786 6
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 59 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4835 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 274 5
Microsoft Exchange 1355 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 248 5
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 146 4
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 53 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1601 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 4
Microsoft Office 3515 4
Intel x86 - архитектура процессора 1654 4
Microsoft SQL Server 1500 4
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series 29 4
Microsoft Exchange Server 477 3
Google YouTube - Видеохостинг 2491 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 735 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 518 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 344 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 3
ФНС РФ ЦОД 26 3
Linux OpenWRT OS 16 3
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 241 3
Google Android 12899 3
Apple iOS 7021 3
Шубин Сергей 25 3
Танюхин Дмитрий 24 2
Осипенко Владимир 5 1
Мельников Игорь 3 1
Юнусов Тимур 6 1
Суконник Михаэль 8 1
Штефан Илья 7 1
Бучин Сергей 7 1
Касьянова Любовь 8 1
Воронков Константин 13 1
Синяченко Андрей 10 1
Суров Никита 10 1
Разумов Илья 13 1
Лепихин Владимир 2 1
Воронина Елена 20 1
Александрова Анна 20 1
Скоробогатов Виктор 7 1
Маланин Василий 13 1
Вайнберг Олег 18 1
Ананчев Дмитрий 1 1
Самопал Андрей 1 1
Харечко Илона 1 1
Егоров Илья 1 1
Чернышов Юрий 2 1
Голиков Константин 1 1
Коньков Григорий 1 1
Шумилин Алексей 5 1
Давудов Виталий 1 1
Кондратьев Сергей 7 1
Цибин Валерий 1 1
Момчилович Ирина 28 1
Хайретдинов Рустэм 66 1
Ляпунов Игорь 93 1
Радалов Андрей 1 1
Завизион Евгений 6 1
Трипольская Ирина 1 1
Бережной Алексей 3 1
Закурдаев Сергей 3 1
Марьюшкин Павел 2 1
Дугаев Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 126849 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40277 15
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13416 12
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Европа 21520 6
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Россия - ЮФО - Адыгея Республика 354 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область 647 1
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 206 1
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3558 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11210 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9583 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11110 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43241 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5102 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25097 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4602 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4809 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15670 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10193 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5667 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2801 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6302 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21316 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7203 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4785 5
Английский язык 6250 5
Аудит - аудиторский услуги 1994 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1961 5
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4685 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4236 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8608 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2088 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2673 4
Экспорт - Экспортные операции 2834 4
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2012 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 840 4
Металлы - Медь - Copper 757 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3096 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2503 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7148 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1800 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1622 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5875 3
Blacklist - Чёрный список 90 3
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РРЦ - Рекомендованные розничные цены 825 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11040 2
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Trouw 2 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 467 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 611 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
Информзащита Учебный центр 38 1
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Связь-Экспокомм 94 1
LinuxWorld 53 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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