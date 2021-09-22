Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google Analytics
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 84
Google Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Wikipedia - Википедия 277 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|ZDnet 381 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2193 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|RiskIQ 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764781, в очереди разбора - 668468.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764781, в очереди разбора - 668468.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru