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Google Analytics


22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
17.09.2021 Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq 1
23.07.2021 «Перфоманс лаб» повысила производительность сайта ритейлера по продаже обуви Birkenstock перед сезоном распродаж более чем в два раза. 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
15.10.2020 Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
02.03.2020 Как привлечь и удержать ценного ИТ-специалиста 1
29.07.2019 «Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте» 1
11.07.2019 CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора 1
28.06.2019 В Excel обнаружена зияющая «дыра». Microsoft знала о ней годами 1
03.04.2019 Вредоносы, которым не придавали значения, приносят хозяевам сотни тысяч долларов ежемесячно 1
26.11.2018 «СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс» 1
11.10.2018 «Тинькофф Бизнес» запустил конструктор сайтов для предпринимателей 1
19.09.2018 Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем 2
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных 1
22.11.2017 Яндекс запустил «Турбо-страницы» в поиске 1
07.09.2017 У «Манго телеком» двукратно выросла прибыль 1
29.06.2017 Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой» 1
05.06.2017 В коллтрекинге Mango Office появились встроенные отчеты 1
30.05.2017 «Яндекс» начал лечить людей через интернет за деньги. Видео 1
24.05.2017 Google представила технологии машинного обучения для рекламы и аналитики 1
29.03.2017 Ringier Axel Springer Media AG покупает оператора рекрутинговых сайтов CV Keskus OÜ у HeadHunter 1
27.03.2017 «Амтел-Сервис» обеспечит защиту ПДн на веб-ресурсах организаций бесплатно 1
02.02.2017 ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса 1
01.02.2017 Google вступила в войну с россиянином из-за буквы G 3
26.12.2016 Google обвинили в обмане властей и создании «супер-профилей» пользователей 1
25.11.2016 Заработал сервис для полного удаления человека из интернета 1
21.11.2016 Система автоматизации Atlas интегрирована с сервисами интернет-маркетинга 1
17.10.2016 Atlas Software создала систему для автоматического анализа управленческих решений 1
06.07.2016 «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка 1
09.06.2016 «Битрикс24» обзавелся онлайн-чатом и омниканальной CRM 1
18.05.2016 Navicon займется внедрением решений на базе продуктов Tableau Software 1
11.03.2016 Ученые придумали, как на треть ускорить интернет, не меняя «железо» 1
27.10.2015 ФСТЭК признает: На сайтах госорганов персональные данные граждан в опасности 1
16.10.2015 «1С-Рарус» запускает направление заказной разработки мобильных приложений 1
14.05.2015 SocialKey Ads поможет оценить финансовую отдачу от вложений в интернет-рекламу 1
24.10.2014 LiveTex запустил сервис X-widget 1
14.08.2014 Доля мобильного трафика в России превысила 20% 2
05.08.2014 «Телфин» увеличил число подключений виртуальной АТС «Телфин.Офис» на 45% 1

Публикаций - 70, упоминаний - 84

Google Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7158 10
Yandex - Яндекс 4101 9
Microsoft Corporation 11110 7
VK - Mail.ru Group 2484 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ланит ГК 1158 2
1С-Рарус 538 2
1С-Битрикс 348 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Facebook 3766 2
Atlas Software 10 2
SAP SE 3216 2
Samsung Electronics 5686 1
Datadvance - Датадванс 17 1
АйТи 752 1
Navicon - Навикон 198 1
Xiaomi 904 1
Dynatrace 46 1
НТВ-Плюс 174 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Shopify 14 1
Flashpoint 8 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 1
Stripe 18 1
Mimecast Services Ltd 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
Монитор безопасности 69 1
DSL - Digital Society Laboratory 3 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Twitter 2204 1
HP Inc. 2920 1
3753 1
Oracle Corporation 3355 1
Крок 1221 1
Аэрофлот 493 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
FILA 3 1
СвиссФарм 1 1
Ticketmaster 5 1
Планета Суши 9 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
ВТБ24 583 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Банк 1126 1
Газпром ПАО 523 1
British Airways - British Midland International 39 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Coursera 40 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство РФ 2206 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Конституционный суд РФ 48 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Правительство Москвы 653 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 1
DDE - Dynamic Data Exchange - Механизм взаимодействия приложений 4 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
Сквозная аналитика - Метод анализа эффективности маркетинговых инвестиций (ROMI) 3 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 8 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
Flash 476 1
ImageID - JavaScript-сниффер 1 1
Webrank - JavaScript-сниффер 2 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Kubernetes 307 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
DevOps - Development и Operations 297 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Google Android 10751 4
Яндекс.Метрика 81 4
JavaScript - Язык программирования 631 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
Java - Язык программирования 1178 3
SQL - Язык программирования 434 3
Google Picasa Web Albums 119 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google AdSense 62 2
Apple macOS 927 2
Microsoft Office 1942 2
DSL SocialKey Ads 3 1
ВТБ Бизнес Онлайн 9 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 853 1
Microsoft Excel 436 1
Яндекс.Турбо-страницы 4 1
IBM SPSS Statistics 37 1
IBM Big Insights 1 1
IBM InfoSphere Data Stage 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Google Translate 39 1
JQuery 31 1
IBM Informix 3 1
Microsoft Office 2007 98 1
Microsoft Equation Editor 3 1
Microsoft Power Platform 14 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
OpenCart 10 1
Google Maps - Карты Google 400 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
PHP - Язык программирования 305 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Вихарев Сергей 12 2
Гордин Константин 1 1
Лосев Сергей 43 1
Залецкий Алексей 3 1
Ильина Екатерина 1 1
Maggioncalda Jeff - Маджионкальда Джефф 2 1
Черкасенко Никита 3 1
Бухарев Василий 2 1
Карелина Инна 2 1
Шишкевич Злата 1 1
Гурьянова Елизавета 2 1
Нагорнов Иван 6 1
Андреева Екатерина 40 1
Ильяхов Максим 1 1
Устинов Никита 2 1
Стыскин Андрей 9 1
Кирьянова Александра 42 1
Плужников Александр 2 1
Сергиенко Александр 8 1
Муллахметова Гузель 9 1
Корнеев Сергей 75 1
Мондолло Вероника 2 1
Путин Владимир 1826 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Леонов Алексей 15 1
Хомков Игорь 40 1
Ананьева Татьяна 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Европа 3766 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Испания - Барселона 536 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Казахстан - Республика 2637 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Wikipedia - Википедия 277 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
ZDnet 381 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 1
Тинькофф Журнал 4 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2193 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
RiskIQ 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews Баттл 34 1
Perform Moscow 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764781, в очереди разбора - 668468.
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