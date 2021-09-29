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Artezio
Артезио


29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
17.09.2021 Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц 1
11.03.2020 Как коронавирус повлияет на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
08.11.2019 Artezio открыла центр разработки в Санкт-Петербурге 1
12.04.2019 В России аннулировали права Google на его бренд 1
27.11.2018 Россияне вычислили 8 самых безопасных мессенджеров в мире. Telegram не лучше всех 7
26.07.2018 Директором по разработке ПО в «Ланите» стал главный по госпорталам 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
12.02.2018 Artezio представила мобильное приложение для хранения секретной информации 1
05.12.2017 Artezio работает над мобильной технологией распознавания эмоций 4
19.05.2017 Artezio и Facebook ведут переговоры о долгосрочном партнерстве в сфере ИТ 1
26.04.2017 Artezio разработала приложение для спасения потерявшихся и бездомных животных 3
20.12.2016 Приложение для защищенной передачи файлов SendFile включено в Реестр отечественного ПО 4
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
24.10.2016 Artezio и B2W разработали новые модули платформы ONE для автоматизации в строительной сфере 5
26.09.2016 Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность 1
31.05.2016 CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает 2
01.06.2015 Российский рынок ПО: влияние кризиса и импортозамещения 1
27.05.2015 Отечественному рынку поможет импортозамещение 1
26.05.2015 Круглый стол: ИТ-рынок восстановится через 4 года, основной спрос – на облака 3
30.09.2014 По данным о перемещениях можно установить личность 1
30.05.2014 Рынок ПО ориентируется на «быстрые победы» 1
29.05.2014 Кризис стимулирует развитие аутсорсинга 1
24.12.2013 ИТ-экспорт из России впервые перешагнул $5 млрд, но компании уходят на внутренний рынок 1
19.12.2013 Шесть российских компаний названы лучшими в мире ИТ-аутсорсерами 1
25.09.2013 Artezio разработала приложение для слайд-шоу фотографий из Instagram 2
05.06.2013 «Руссофт» и «Тим Форс» помогут разработчикам ПО перераспределять доступные трудовые ресурсы 1
03.06.2013 Опрос CNews Analytics: внедрение бизнес-приложений сократилось 1
31.05.2013 Вышла новая версия облачного графического редактора iVizart 2
11.04.2013 CIO в поисках стратегической пользы Big Data 1
26.11.2012 Artezio создает департамент банковских технологий 1
02.08.2012 Artezio открывает новый производственный центр в Харькове 4
22.06.2011 В России снова не хватает ИТ-специалистов, пора требовать увеличения зарплаты 2
19.05.2011 Auriga вошла в топ-100 мирового рейтинга аутсорсеров 1
24.03.2011 Объем экспорта ПО из России перерос $3 млрд 1
13.04.2007 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался 1

Публикаций - 36, упоминаний - 63

Artezio упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1165 13
Крок 1223 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
Ланит - Норбит - Norbit 205 4
Google LLC 7210 3
SAP SE 3230 2
Microsoft Corporation 11253 2
Амтел-Сервис 34 2
Инфосистемы Джет 678 2
InfoShell - ИнфоШелл 12 2
Ланит Терком 22 2
АйТи 755 2
CleverDATA 54 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
Columbus - Колумбус 128 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Микротест 179 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
SimbirSoft.Mobile 5 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
UseTech - Юзтех Интеграция 5 1
Agima.Mobile 6 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
65apps - 65 Гигабайт 1 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Optima Services 18 1
Ramax - Рамакс 62 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Twitter 2204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Facebook 3769 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Telegram Group 702 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
РТЛабс 145 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 56 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Почта России ПАО 1580 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
Русфинанс Банк 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ФИПС - Палата по патентным спорам 1 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Google Android 10752 4
Apple iOS 5742 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 2
Rakuten Viber 429 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google Allo - Мессенджер 8 1
Apple iTunes Store 588 1
Java - Язык программирования 1186 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Apple iMessage - Мессенджер 116 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Apple WatchOS 45 1
Microsoft Windows 10 Mobile 79 1
Apple iCloud 200 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple macOS 936 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Google Chrome OS 306 1
Linux OS 4296 1
Бобровников Борис 86 4
Адылин Павел 16 3
Львов Владимир 9 2
Никифоров Николай 1126 2
Клешнин Дмитрий 4 1
Кругляков Станислав 3 1
Исаев Дмитрий 11 1
Горянский Павел 15 1
Никитин Валерий 15 1
Specht Erich - Спехт Эрик 1 1
Разумовский Лев 1 1
Терехов Андрей 28 1
Farish Robert - Фариш Роберт 22 1
Лазовская Анна 4 1
Есипович Игорь 3 1
Дьяченко Ирина 1 1
Жихарев Евгений 3 1
Путин Владимир 1831 1
Белов Александр 69 1
Крайнов Владислав 5 1
Терехов Александр 13 1
Егоров Александр 48 1
Арлазаров Владимир 118 1
Кузнецов Александр 76 1
Сечкин Алексей 15 1
Морлок Александр 15 1
Макин Алексей 10 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Генс Филипп 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Беларусь - Белоруссия 2107 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 3
Украина 3431 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Европа Западная 621 2
Индия - Республика 2188 2
Беларусь - Витебск 19 1
Беларусь - Могилев 15 1
Европа 3804 1
Восточная Европа 1701 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Япония 2832 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Беларусь - Минск 330 1
Россия - Саратов 414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
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