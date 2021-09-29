Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Artezio
Артезио
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 63
Artezio упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
|Русфинанс Банк 34 1
|Бобровников Борис 86 4
|Адылин Павел 16 3
|Львов Владимир 9 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Клешнин Дмитрий 4 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Горянский Павел 15 1
|Никитин Валерий 15 1
|Specht Erich - Спехт Эрик 1 1
|Разумовский Лев 1 1
|Терехов Андрей 28 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 22 1
|Лазовская Анна 4 1
|Есипович Игорь 3 1
|Дьяченко Ирина 1 1
|Жихарев Евгений 3 1
|Путин Владимир 1831 1
|Белов Александр 69 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Терехов Александр 13 1
|Егоров Александр 48 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Морлок Александр 15 1
|Макин Алексей 10 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Генс Филипп 29 1
|CNews Analytics 1996 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
|CNews Mobile - рейтинг 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru