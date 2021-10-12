ФНС РФ ГНИВЦ Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России Главный научно-исследовательский вычислительный центр
АО «ГНИВЦ» является ключевым разработчиком автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог 3»).
ФНС РФ ГНИВЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богатырев Олег 6 5
|Баранов Александр 11 5
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Путин Владимир 2542 3
|Соловьев Игорь 48 3
|Попов Алексей 329 3
|Мацоцкий Сергей 173 3
|Легезо Денис 32 3
|Железняков Вячеслав 11 2
|Лейпи Игорь 8 2
|Курило Андрей 37 2
|Серова Елена 317 2
|Еременко Максим 6 2
|Сторчак Борис 2 2
|Овчаров Евгений 11 2
|Луцкий Алексей 3 2
|Поихало Владимир 20 2
|Борисов Александр 33 2
|Оберемок Андрей 17 2
|Лаут Артур 2 2
|Земков Сергей 156 2
|Солдатов Алексей 85 2
|Постников Роман 10 2
|Климов Евгений 16 2
|Агамирзян Игорь 68 2
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
|Раевский Алексей 74 2
|Волков Алексей 36 2
|Столбов Андрей 20 2
|Шклярук Мария 15 2
|Устюжанин Дмитрий 49 2
|Кузякин Дмитрий 23 2
|Еремин Дмитрий 6 2
|Буров Василий 6 2
|Бегтин Иван 50 2
|Урнышев Роман 18 2
|Кузнецов Александр 85 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Собянин Сергей 222 1
|Костин Андрей 51 1
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