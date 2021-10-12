Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 94701
ИКТ 8292
Организации 6302
Ведомства 1321
Ассоциации 674
Технологии 2954
Системы 17942
Персоны 33671
География 1541
Статьи 1235
Пресса 889
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1555
Мероприятия 823

ФНС РФ ГНИВЦ Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России Главный научно-исследовательский вычислительный центр

ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр

АО «ГНИВЦ» является ключевым разработчиком автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог 3»).


12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей
27.06.2017 Бывший ГНИВЦ ФНС получил от Минфина миллиард, который наверняка раздаст субподрядчикам
02.10.2013 Big Data и мобильность — два вызова для информационной безопасности ФНС
26.10.2010 ГНИВЦ ФНС России приступил к использованию системы бизнес-моделирования Business Studio
15.04.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита
12.03.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает сопровождение программных средств
29.02.2008 ГНИВЦ ФТС России нуждается в сопровождении информационно-программных средств
27.02.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита
22.02.2008 ГНИВЦ ФТС России ищет поставщика ИТ-услуг
15.01.2008 ГНИВЦ ФТС России требуется обслуживание ЦВК ЕАИС
11.10.2007 ГНИВЦ ФТС России требуется ИТ-поставщик
11.09.2007 ГНИВЦ ФТС России внедряет АС «Авто-Транспорт»
28.08.2007 ГНИВЦ ФТС России выбирает ИТ-подрядчиков
31.07.2007 ГНИВЦ ФТС России модернизирует ИСС «Портал ФТС России»
26.04.2007 ГНИВЦ ФТС России выбирает ИТ-подрядчиков
06.04.2007 ГНИВЦ ФТС России ищет ИТ-подрядчика
12.02.2007 ГНИВЦ ФТС России ищет ИТ-подрядчика
29.01.2007 ГНИВЦ ФТС России понадобились ИТ-услуги
18.01.2007 ГНИВЦ ФТС России требуются ИТ-услуги
12.12.2006 РДТеХ разработает ПО для тестирования ЕАИС в ГНИВЦ ФТС России
21.11.2006 ГНИВЦ объявил тендер на оказание ИТ-услуг
05.06.2006 "АйТи" завершает создание системы электронного документооборота в ФНС
29.07.2005 ГНИВЦ МНС автоматизировал хоздеятельность
02.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ГНИВЦ Федеральной таможенной службы

Публикаций - 101, упоминаний - 150

ФНС РФ ГНИВЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 18
IBS - ИБС экспертиза 85 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Microsoft Corporation 22497 9
ОТР ГК 176 7
Элвис-Плюс - Элвис+ 129 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 6
Softline - Софтлайн 1870 5
Oracle Corporation 6035 5
Teradata 196 5
Восход ФГБУ НИИ 529 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
InfoWatch - Инфовотч 842 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 110 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 308 4
Барс груп 499 4
OKI - ОКИ Системс Рус 161 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 3
РДТЕХ 220 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 3
Крок - Croc 1616 3
Trend Micro 567 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 3
Ниеншанц 90 3
Citrix Systems 744 3
Xerox 1091 3
ГКС - Группа компаний Систематика 307 3
Компьюлинк ГК - Compulink 388 3
ФОРС - Центр разработки 390 3
Цифра ГК 948 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 7
AHConferences 53 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Societe Generale Group 68 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
Газпром ПАО 1008 3
Альфа-Банк 1476 2
Северсталь ПАО - Severstal 308 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 23 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
ФосАгро 81 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 2
eBay Inc 1576 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
DHL Express 112 2
Транснефть 232 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
РОСНО СК - Страховая компания 171 1
Тетра Пак - Tetra Pak 18 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Алроса АК 118 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 10 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 61 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
Газпром трансгаз 71 1
Держава АКБ 15 1
ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 58
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 36
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 16
Федеральное казначейство России 1345 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Президент Российской Федерации 3770 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 8
Счётная палата РФ 628 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 5
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 5
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 52 5
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 4
Таможня - Таможенная служба 421 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 8
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 587 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 214 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 2
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 28 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 2
Data monetization - Монетизация данных 550 2
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
Big Data - Большие данные 3520 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 108 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 11
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 33 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 5
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 4
HPE ArcSight 72 3
Apache Hadoop 356 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Microsoft Windows Server 2003 467 2
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - ФТС РФ ЦОД 59 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 114 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Kaspersky Total Space Security 43 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 2
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 2
Форсайт Prognoz Platform 81 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 2
АКСИОК.Net Бюджетное планирование ППО 2 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
OpenText Documentum 350 1
ФНС РФ ЦОД 25 1
КриптоПро JCP СКЗИ 10 1
1С:Розница 70 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 2 1
Apache NiFi 6 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 1
ФГИС Единый реестр проверок 12 1
Esri ArcGIS 127 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 9 1
СТУ Business Studio 14 1
ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 11 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 1
Oracle - Sun Solaris OS 156 1
Богатырев Олег 6 5
Баранов Александр 11 5
Медведев Дмитрий 1604 5
Путин Владимир 2542 3
Соловьев Игорь 48 3
Попов Алексей 329 3
Мацоцкий Сергей 173 3
Легезо Денис 32 3
Железняков Вячеслав 11 2
Лейпи Игорь 8 2
Курило Андрей 37 2
Серова Елена 317 2
Еременко Максим 6 2
Сторчак Борис 2 2
Овчаров Евгений 11 2
Луцкий Алексей 3 2
Поихало Владимир 20 2
Борисов Александр 33 2
Оберемок Андрей 17 2
Лаут Артур 2 2
Земков Сергей 156 2
Солдатов Алексей 85 2
Постников Роман 10 2
Климов Евгений 16 2
Агамирзян Игорь 68 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
Раевский Алексей 74 2
Волков Алексей 36 2
Столбов Андрей 20 2
Шклярук Мария 15 2
Устюжанин Дмитрий 49 2
Кузякин Дмитрий 23 2
Еремин Дмитрий 6 2
Буров Василий 6 2
Бегтин Иван 50 2
Урнышев Роман 18 2
Кузнецов Александр 85 1
Никифоров Николай 1161 1
Собянин Сергей 222 1
Костин Андрей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 22
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 51 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Россия - ЦФО - Калужская область 767 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 3
Европа 12319 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 412 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 243 2
Эстония - Эстонская Республика 695 2
Россия - УФО - Челябинская область 932 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 2
Россия - ДФО - Амурская область 502 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 654 2
Европа Восточная 2927 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 614 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 335 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 249 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 197 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 1
Ближний Восток 2549 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 23
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 7
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 5
Образование в России 460 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 2
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Дальневосточный гектар - Бесплатный гектар 3 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 29 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
РИА Новости 766 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Известия ИД 307 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Ведомости 375 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Госрасходы - портал 36 1
Россия-1 - телеканал 20 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 15
CNews Tenders 14 9
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 7
Gartner - Гартнер 3301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 4
Digital October - конференционное пространство 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Показать еще

Наука

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября