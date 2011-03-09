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Рекордер магнитофон видеомагнитофон



09.03.2011 Xtreamer представит видеомагнитофон под управлением Android OS
05.03.2008 «Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон»
26.04.2007 Видеомагнитофон DVD VR350: еще одна новинка от Samsung
31.01.2003 Kalatel DSR-1000eZ - новый цифровой видеомагнитофон для систем видеонаблюдения
02.10.2002 Сетевой видеомагнитофон AXIS 2460 - видеонаблюдение по цифровым сетям
02.07.2002 "АРМО-Системы" анонсировали новый цифровой видеомагнитофон-мультиплексор
22.04.2002 Matsushita Electric выпустила VHS-видеомагнитофон со встроенным жестким диском
06.10.2000 Sony и Pioneer продемонстрировали лазерный оптический видеомагнитофон
24.01.2000 Sony разработала бытовой видеомагнитофон с встроенным принтером
27.07.1999 Самсунг представляет новый Hi-Fi видеомагнитофон SVR-623

Публикаций - 246, упоминаний - 252

Рекордер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6486 26
Samsung Electronics 9768 15
Philips 2054 14
Intel Corporation 11692 13
Microsoft Corporation 23576 11
JVC Kenwood 412 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 8
Toshiba Corporation 2890 7
Dell EMC 4927 6
IBM - International Business Machines Corp 9213 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 6
Canon 1379 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 6
Apple Inc 11253 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 5
HP - Hewlett-Packard 3600 5
Dell Technologies - Dell Computer 2016 5
Pioneer Corporation 421 5
АРМО ГК - АРМО-Системы 230 5
D-Link 338 4
Fujitsu 2044 4
Netris - Нетрис 50 4
Hitachi - Хитачи 1456 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 3
Mitsubishi Electric 356 3
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 559 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 123 3
AT&T Inc 1662 3
Siemens AG - Siemens Group 2547 3
Формоза - Formoza 175 3
HP Inc. 5567 3
Rover - RoverComputers 414 3
BCC - Бизнес Компьютер Центр 160 3
Lenovo Motorola 3505 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
АРМО ГК 99 3
Logitech 409 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 439 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 3
Россети Ленэнерго 2359 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 2
101Hotels.com 707 2
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
Honda Motor Company 230 2
Sony Music Entertainment 156 2
Лента - Сеть розничной торговли 1721 2
GM - General Motors 448 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Формоза Альтаир НПКЦ 13 1
Новый век 26 1
UPS 181 1
Grundig 29 1
Muse Group 28 1
CME Group 20 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
Walt Disney Company 574 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Walmart - Wal-Mart Stores 367 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 50 1
Porsche - Порше Руссланд 96 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
Совкомбанк Совесть 267 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 305 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 245 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 59 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 55 1
Судебная власть - Judicial power 2111 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 395 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 74 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 190 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2580 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 74
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 63
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6660 62
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9156 58
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 49
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15138 30
Видеокамера - Camcorder 2126 29
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3977 29
Аналоговые технологии 2667 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12707 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12654 23
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3117 23
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6147 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19310 22
Домашний кинотеатр - Home cinema 927 21
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11884 20
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 141 20
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1852 19
Контрастность 2668 19
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4512 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9372 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 17
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5457 16
ТВ-тюнер - TV tuner 482 16
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3063 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 16
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1524 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6517 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22110 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22409 15
Оцифровка - Digitization 3883 15
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9873 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13297 14
Аудиоустройства - Audio devices - акустика - акустические устройства 1771 14
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3877 13
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1838 13
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 609 13
Microsoft Windows 2000 12709 15
Microsoft Windows XP 2365 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1886 10
Microsoft Windows 14509 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 6
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 6
Linux OS 8326 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 355 4
Xperi TiVo 82 4
Apple iPhone 6 6201 4
Intel Celeron - Серия процессоров 946 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 3
ВГТРК Смотрим 521 3
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 166 3
Apple iPod 1531 3
Dolby Pro Logic 95 3
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 22 3
Microsoft Windows Media Center 125 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 774 2
Pioneer DVR 8 2
Adobe Photoshop 694 2
Apple Mac mini - неттоп 171 2
Intel Itanium 614 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 2
Google Android 12648 2
Samsung SV-DVD - видеомагнитофон со встроенным DVD-проигрывателем 4 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 2
Gotview PCI DVD Deluxe - ТВ-тюнер 4 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 102 2
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 2
Sinclair ZX Spectrum 25 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 2
Microsoft Windows 98 347 2
Microsoft DirectX 696 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 142 2
Oracle Java - язык программирования 2783 2
Речменский Игорь 20 4
Наумов Максим 97 3
Овсянников Денис 23 3
Ширшов Павел 76 3
Сергеев Иван 74 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 2
Алтуев Мурат 6 2
Иванов Кирилл 17 2
Солонин Виталий 89 2
Бугай Алексей 10 2
Эфендиев Мурад 14 2
Алексина Елена 2 1
Малов Дмитрий 12 1
Потапкин Никита 17 1
Полевой Василий 14 1
Андреев Андрей 31 1
Киселев Константин 12 1
Виноградов Андрей 6 1
Малис Александр 157 1
Васильев Вадим 5 1
Артамонов Дмитрий 4 1
Невская Екатерина 18 1
Сурьенков Сергей 1 1
Бовыкин Сергей 3 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Леванков Дмитрий 1 1
Hywel Jones - Хайвэл Джонс 1 1
Levitas Danielle - Левитас Даниэлл 1 1
Неверов Максим 4 1
Черкасов Эдуард 1 1
Вергун Борис 3 1
Кусков Денис 218 1
Шаров Владимир 32 1
Казакова Анастасия 8 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Кадейшвили Алексей 14 1
Дианов Алексей 14 1
Назаров Сергей 57 1
Губин Александр 3 1
Овчинников Борис 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 123902 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 34
Япония 12956 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 15
Европа 21356 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 6
Германия - Федеративная Республика 12083 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 4
США - Лос-Анджелес - Голливуд 491 4
Южная Корея - Республика 6305 4
Азия - Азиатский регион 4997 4
Китай - Тайвань 3767 3
Португалия - Порту 623 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 3
США - Колорадо - Денвер 120 2
Казахстан - Республика 4876 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1403 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2524 2
Россия - СФО - Новосибирск 3740 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2035 2
Украина 7304 2
США - Флорида 745 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1548 2
Америка Северная 3025 2
США - Калифорния 4675 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1151 2
США - Орегон 243 2
Канада 4717 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1823 2
Земля - планета Солнечной системы 9718 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
Финляндия - Финляндская Республика 3480 2
Швеция - Королевство 3499 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4724 23
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2285 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10009 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3547 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3683 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6143 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 6
Ergonomics - Эргономика 1499 6
Английский язык 6185 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4219 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4870 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3938 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4132 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5272 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3063 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1196 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 4
Абонентская база - Абонентская плата 5313 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2104 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2598 4
Психология - психологическая поддержка - психоанализ 1049 3
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3433 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5764 3
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4590 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2604 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4030 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1380 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3101 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4285 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1883 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4450 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3930 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4144 2
Thomson Reuters - Рейтер 5778 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 3
The Verge - Издание 505 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Silicon.com 364 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Discovery Channel 33 1
News Corp 186 1
Newsbytes News Network 379 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Bloomberg Businessweek 123 1
Los Angeles Times 69 1
CNET Networks - CNET News 1639 1
Discovery Science 14 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ 19 1
9to5Mac 149 1
Муз-ТВ - телеканал 39 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 1
EE Times 158 1
Известия ИД 476 1
Рен ТВ - телеканал 63 1
IDG - International Data Group 99 1
9to5Google 85 1
CNews - ZOOM.CNews 1758 1
The Washington Post 309 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
NYT - The New York Times 1003 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 9
IDC - International Data Corporation 4854 3
IBM Research 107 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
NPD DisplaySearch 282 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 667 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 5
Intel Developer Forum - IDF 274 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
CeBIT 461 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2090 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
Siemens Westinghouse 6 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
CEATEC 49 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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