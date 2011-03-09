Индексная книга CNews*
Рекордер магнитофон видеомагнитофон
Публикаций - 246, упоминаний - 252
Рекордер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Речменский Игорь 20 4
|Наумов Максим 97 3
|Овсянников Денис 23 3
|Ширшов Павел 76 3
|Сергеев Иван 74 3
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 2
|Алтуев Мурат 6 2
|Иванов Кирилл 17 2
|Солонин Виталий 89 2
|Бугай Алексей 10 2
|Эфендиев Мурад 14 2
|Алексина Елена 2 1
|Малов Дмитрий 12 1
|Потапкин Никита 17 1
|Полевой Василий 14 1
|Андреев Андрей 31 1
|Киселев Константин 12 1
|Виноградов Андрей 6 1
|Малис Александр 157 1
|Васильев Вадим 5 1
|Артамонов Дмитрий 4 1
|Невская Екатерина 18 1
|Сурьенков Сергей 1 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|Леванков Дмитрий 1 1
|Hywel Jones - Хайвэл Джонс 1 1
|Levitas Danielle - Левитас Даниэлл 1 1
|Неверов Максим 4 1
|Черкасов Эдуард 1 1
|Вергун Борис 3 1
|Кусков Денис 218 1
|Шаров Владимир 32 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Кадейшвили Алексей 14 1
|Дианов Алексей 14 1
|Назаров Сергей 57 1
|Губин Александр 3 1
|Овчинников Борис 129 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 9
|IDC - International Data Corporation 4854 3
|IBM Research 107 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
|NPD DisplaySearch 282 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.