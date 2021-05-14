Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МОЭК
Московская объединенная энергетическая компания ПАО
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Публикаций - 79, упоминаний - 119
МОЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
|Родионов Александр 30 3
|Чехонин Антон 60 2
|Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
|Дубинский Андрей 1 1
|Романов Дмитрий 53 1
|Черноус Дмитрий 1 1
|Передеряева Ольга 1 1
|Ефаров Юрий 5 1
|Голубцов Сергей 2 1
|Рябинков Артем 17 1
|Артюх Геннадий 1 1
|Скопа Александр 2 1
|Мельников Алмаз 3 1
|Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
|Ильин Александр 10 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Голицын Лев 9 1
|Трофименко Владимир 7 1
|Бикташев Ильдар 10 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Валиуллин Адель 8 1
|Пермяков Артем 6 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Соколовский Александр 36 1
|Сирота Юрий 38 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Попов Сергей 72 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|CNews Analytics 1991 11
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763713, в очереди разбора - 667400.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763713, в очереди разбора - 667400.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru