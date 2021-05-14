Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете 1

Как и кому помогает искусственный интеллект 1

МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture 2

Avaya и TTC Marconi представили решение для диспетчерских служб 1

DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве 1

Питерская семья в скоростном конкурсе завоевала право спроектировать ЦОД МОЭКа 5

Решения Mobile Device Management могут оказаться неоптимальным вариантом защиты 1

SAP планирует перевести установленные системы ERP на SAP Hana 1

МОЭК в 750 раз ускорила формирование отчетности с помощью SAP HANA 2

Замминистра энергетики выступит на круглом столе CNews об ИТ в ТЭК 1