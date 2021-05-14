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МОЭК
Московская объединенная энергетическая компания ПАО


14.05.2021 Российский производитель компания «Арго технолоджи ИСТ» готова поддерживать критическую инфраструктуру Московского метрополитена 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
14.12.2020 Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете 1
12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs 1
03.07.2020 Минпромторг отобрал платформу «Оптимайзер» для организации эффективной и безопасной работы полевого персонала промышленных предприятий и инжиниринговых компаний в противоэпидемическом режиме 1
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
17.03.2020 «Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
26.12.2018 «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше 1
02.10.2018 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис МОЭК 7
28.08.2018 «Норбит» и «1С-Битрикс» стали стратегическими бизнес-партнерами 1
25.01.2018 МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture 2
23.11.2017 Avaya и TTC Marconi представили решение для диспетчерских служб 1
31.10.2017 DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве 1
12.07.2017 Создан промышленный микрокомпьютер на «Эльбрусах» для «Росатома», «Русгидро» и РЖД 1
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
14.12.2015 Питерская семья в скоростном конкурсе завоевала право спроектировать ЦОД МОЭКа 5
29.05.2014 Затраты на ИТ в энергетике России продолжают расти. ЦИФРЫ 2
24.04.2014 Решения Mobile Device Management могут оказаться неоптимальным вариантом защиты 1
19.03.2014 SAP планирует перевести установленные системы ERP на SAP Hana 1
12.12.2013 МОЭК в 750 раз ускорила формирование отчетности с помощью SAP HANA 2
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть 1
19.09.2013 Замминистра энергетики выступит на круглом столе CNews об ИТ в ТЭК 1
09.09.2013 ИТ-консалтинг уже невозможен без консультантов от бизнеса 2
09.09.2013 «Компьюлинк» модернизировал платформу базы данных SAP ERP в МОЭК 5
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
21.06.2013 МОЭК вновь продлила лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition 3
13.06.2013 Алексей Ромашкин: Клиенты всегда требуют «костюм на заказ» 1
03.09.2012 Как ИТ помогают ТЭК? 1
07.08.2012 Какие ИТ выбирает ТЭК? 1
24.07.2012 Максим Лесниченко: Меньше тратить не надо, надо тратить эффективнее 1
11.07.2012 Acronis Backup & Recovery обеспечивает непрерывность бизнес-процессов МОЭК 1
19.06.2012 Выручка «Техносерв» в 2011 г. превысила 40 млрд рублей 1
22.05.2012 Круглый стол CNews: «Рынок СХД: реалии и перспективы» 1
01.08.2011 «Акадо Телеком» и «Техносерв» создали систему мониторинга узлов учета потребления энергоресурсов для МОЭК 4
20.07.2011 “Систематика” завершила поглощение SAP-интегратора 1
10.06.2011 Конференция: Тенденции и перспективы рынка call-центров 1
24.05.2011 Конференция «Тенденции и перспективы рынка call-центров» 1

Публикаций - 79, упоминаний - 119

МОЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
Ланит ГК 1158 5
Microsoft Corporation 11110 5
Ростелеком Связьинвест 699 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 4
Software AG & IDS Scheer 109 3
ПМСофт 22 2
Синтерра - Synterra 565 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 2
Крок 1221 2
OpenText 160 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Abbyy 796 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Аплана Группа компаний 102 1
Oracle Corporation 3355 1
DataPro - ДатаПро 56 1
BDO - БДО 14 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Saprun - Сапран групп 38 1
3753 1
Nvidia Corp 2028 1
Camunda 2 1
Аплана Преферентум 8 1
Accenture - Аксенчер 532 1
ICL Services 51 1
Directum - Директум 646 1
Naumen - Наумен 342 1
АйТи 752 1
Газпром информ 23 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Код Безопасности 365 1
ТНК-ВР Холдинг 148 11
Газпромбанк - ГПБ 693 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
РусГидро ПАО 129 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Транснефть 159 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Газпром ПАО 523 2
Почта России ПАО 1574 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
Связь-банк 78 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ВТБ24 583 1
Аэрофлот 493 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
LinkedIn 520 1
Уралсиб Банк 390 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Россети ПАО 168 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Ланит LanDocs 41 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
OpenText Documentum 191 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Microsoft Windows 853 1
Alfresco 114 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
VMware AirWatch 40 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP Afaria 17 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 8 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Avaya Breeze 11 1
Avaya AES 5 1
Avaya Contact Recording Advanced - Avaya Contact Recorder 2 1
Код безопасности - Secret MDM 3 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
SAP HANA Big Data Intelligence 2 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
КриптоПро myDSS 17 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Ланит DocsHouse 3 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Google Android 10751 1
Microsoft Office 365 769 1
Родионов Александр 30 3
Чехонин Антон 60 2
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Дубинский Андрей 1 1
Романов Дмитрий 53 1
Черноус Дмитрий 1 1
Передеряева Ольга 1 1
Ефаров Юрий 5 1
Голубцов Сергей 2 1
Рябинков Артем 17 1
Артюх Геннадий 1 1
Скопа Александр 2 1
Мельников Алмаз 3 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Ильин Александр 10 1
Прозоровский Василий 40 1
Чимиричкина Мария 30 1
Валяева Елизавета 72 1
Храмцовская Наталья 38 1
Ананьин Алексей 60 1
Нуралиев Борис 205 1
Зверева Татьяна 9 1
Солдатов Алексей 77 1
Голицын Лев 9 1
Трофименко Владимир 7 1
Бикташев Ильдар 10 1
Аршавский Анджей 27 1
Валиуллин Адель 8 1
Пермяков Артем 6 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Соколовский Александр 36 1
Сирота Юрий 38 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Гонтарев Павел 69 1
Попов Сергей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Европа Западная 615 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3766 1
Украина 3374 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Япония 2792 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Белгород 243 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1991 11
IDC - International Data Corporation 2723 1
Gartner 2193 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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