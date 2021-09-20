Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Космическая связь
Экспресс-АМ
российский спутник связи на геостационарной орбите
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 159
Космическая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пехтерев Сергей 40 4
|Духовницкий Олег 91 3
|Карпов Алексей 21 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Прохоров Юрий 44 2
|Жаров Александр 165 1
|Степанов Александр 15 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Величко Алексей 1 1
|Холодов Алексей 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765783, в очереди разбора - 669469.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765783, в очереди разбора - 669469.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru