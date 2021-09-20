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Космическая связь
Экспресс-АМ
российский спутник связи на геостационарной орбите


20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности 1
01.07.2021 Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
23.09.2020 Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ 1
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 3
29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио 2
19.02.2018 Власти России не разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 3
29.12.2017 Власти разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 4
27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет 1
17.03.2017 Sensat: в России появилась новая марка спутникового интернета 2
15.03.2017 «Орион» обеспечил технический запуск нового телеканала Viacom в России 1
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. 1
08.09.2016 «РТКомм» обеспечил спутниковую связь в пострадавших от паводка районах Приморья 2
08.09.2016 «Триколор ТВ» и Eutelsat представили двусторонний спутниковый интернет-доступ 2
18.08.2016 Абонентская база «Триколор ТВ» достигла 12 млн 1
27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне 5
18.04.2016 «Триколор ТВ» показал рост на 32% в 1 квартале 2016 г. 1
04.04.2016 «Ростелеком» купил оператора у японцев 1
15.02.2016 «Триколор ТВ» запускает новый спортивный пакет «Матч! Футбол» 1
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1» 2
25.12.2015 Россия запустила тяжелый спутник для телевещания и доступа в интернет 7
18.12.2015 Минкомсвязи и Чукотка подписали соглашение, направленное на устранение цифрового неравенства в регионе 1
08.12.2015 «Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8» 1
26.10.2015 Николай Никифоров обсудил развитие ИКТ с министром связи и ИТ Ирана 1
29.09.2015 AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке 2
25.09.2015 Минкомсвязи России представила основные направления деятельности в области радиочастотного спектра на 2015 г. 1
12.05.2015 «Орион Экспресс» начинает вещание телеканала голливудского кино Paramount Channel 1
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 1
22.04.2015 Спутник связи и вещания «Экспрес-АМ6» введен в эксплуатацию 1
27.03.2015 Спутник «Экспресс-АМ7» успешно достиг геостационарной орбиты 3
19.03.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ7» выведен на орбиту 3
19.03.2015 На орбиту успешно выведен «Экспресс-АМ7», раздающий ТВ и интернет. ВИДЕО 7
16.03.2015 Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири 2
03.03.2015 «Орион Экспресс» поднял на платформу канал History 1
13.02.2015 «Ростелеком» обеспечит фермеров спутниковым интернетом 1
10.02.2015 «Радуга-Интернет» и «ГеоТелекоммуникации» представили совместный проект развития двустороннего спутникового интернета 2
04.02.2015 AltegroSky будет предоставлять услуги на базе спутника «Ямал-401» 1
26.01.2015 Красноярский оператор «КБ «Искра» установил 10 тыс. спутниковых станций 1
10.11.2014 «Космическая связь» и Romantis начинают совместный проект по предоставлению услуг ТВ-вещания в Африканском регионе 2
22.10.2014 Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту 8

Публикаций - 69, упоминаний - 159

Космическая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 212 13
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
РТКомм.ру 161 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 4
Eutelsat 65 4
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
ICC AOKpass 16 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
MDA GmbH - Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh 1 1
Востоктелеком ТК - Телефонная компания 2 1
KDDI Corporation 45 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Airbus Defence and Space 10 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Paramount Pictures Corporation 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Правительство РФ 2207 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Минцифры РФ - Департамент регулирования радиочастот и сетей связи 3 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 490 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 482 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 32 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 1
Speedtest by Ookla 32 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
Пехтерев Сергей 40 4
Духовницкий Олег 91 3
Карпов Алексей 21 3
Никифоров Николай 1126 2
Прохоров Юрий 44 2
Жаров Александр 165 1
Степанов Александр 15 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Величко Алексей 1 1
Холодов Алексей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 53
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 23
Европа 3774 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Африка 1491 7
Ближний Восток 1475 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Россия - Сибирь 878 4
Европа Центральная 106 3
Россия - Дубна 134 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Европа Северная - Скандинавия 275 3
Россия - Калужская область 574 2
Украина 3378 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Калининград 674 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - Владивосток 866 2
Южная Азия 46 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - Западная Сибирь 128 2
Индия - Республика 2175 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Азия - Азиатский регион 1520 2
Россия - Горячий Ключ 8 1
Россия - Махачкала 116 1
Япония 2802 1
Оман 36 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 50 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Южно-Сахалинск 159 1
Швейцария - Женева 87 1
Россия - Анадырь 45 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 12
Космодром Байконур 97 3
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 10
Чемпионат Италии по футболу 6 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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