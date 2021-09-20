Космическая связь

Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ 1

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Власти России не разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 3

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