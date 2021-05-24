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Единая электронная торговая площадка
ЕЭТП Росэлторг


24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 2
07.11.2019 Власти заставили «Ростелеком» заново закупать 350 тыс. планшетов с отечественной ОС 3
03.10.2019 «Ростелеком» покупает планшеты с российской ОС на 11,5 миллиардов 1
10.09.2019 Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента 2
18.06.2019 «Мослифт» автоматизирует закупки с помощью «Е1-Закупки» 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 1
07.08.2018 Заказчики Москвы осваивают электронные способы закупок 1
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 3
23.10.2017 Внешэкономбанк и «Единая электронная торговая площадка» запускают проект на блокчейне 2
30.01.2017 Объем хранящихся на серверах ЕЭТП данных превысил 150 ТБ 3
25.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила сервис по онлайн-выдаче банковских гарантий 6
11.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила бот в Telegram 5
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
07.10.2016 Клиенты ВТБ24 смогут оформить банковскую гарантию дистанционно 2
15.07.2016 ЕЭТП и «Корпорация МСП» создают автоматизированную систему оценки поставщиков 7
25.12.2015 Подать заявку на банковские гарантии ВТБ24 можно на сайте ЕЭТП 1
14.10.2015 «Рикор» создал российскую распределенную СХД для облачных сервисов 2
15.07.2015 «Рикор» подготовил линию для выпуска российских серверов на процессорах 14 нм 2
16.04.2015 «Петербургский метрополитен» проводит на ЕЭТП конкурс на поставку электропоездов 1
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 1
10.04.2015 Объем торгов на ЕЭТП превысил 4 трлн рублей 3
06.04.2015 В Саратовской области запущена Единая система поставок продовольствия 2
24.03.2015 ЕЭТП победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номинации «За инновационное развитие» 4
20.03.2015 Cognitive Technologies увеличила выручку в 2014 г. на 33% 1
20.03.2015 Половина имущественных торгов Москвы проводится в электронной форме 4
16.03.2015 На ЕЭТП можно будет приобрести машино-место в Москве 2
12.03.2015 В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок» 3
04.03.2015 ЕЭТП проводит всероссийскую конференцию по государственным и коммерческим закупкам 2
03.03.2015 Новые операторы электронных госторгов будут выбраны в апреле 2015 г. 1
26.02.2015 Антон Емельянов: Долгосрочное партнерство с западными компаниями обернулось иллюзией 2
25.02.2015 В России создан серверный ARM-комплекс с «предельным уровнем импортонезависмости» 3
28.11.2014 Счетная палата предлагает ограничить участие офшорных компаний в госзакупках 1
31.10.2014 Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС проведут Олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1
29.10.2014 Список операторов электронных торгов в 2015 г. останется неизменным 1
24.10.2014 В Краснодаре открылся Единый центр сопровождения контрактной системы 1
22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки 1
21.10.2014 Участники госзакупок смогут подавать заявки в электронной форме 2
03.10.2014 ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок 3
22.09.2014 В Краснодарском крае создадут Единый центр сопровождения контрактной системы 1
17.09.2014 Электронные закупки нуждаются в защите от мошенников 14

Публикаций - 106, упоминаний - 269

Единая электронная торговая площадка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 5
Акадо Телеком - Комкор 609 3
3738 3
Рикор Холдинг - Rikor 70 3
Intel Corporation 4175 3
Diasoft - Диасофт 354 2
АйТи 751 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
Microsoft Corporation 11077 2
SAP SE 3212 2
АФК Система ПАО 994 2
РТЛабс 145 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
AMD - Advanced Micro Devices 1670 1
Фабрикан - Fabrikant 31 1
Такснет - Taxnet 4 1
Открытые технологии 205 1
Электронный экспресс 10 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Тензор 44 1
Facebook 3765 1
Такском - Taxcom 119 1
Крипто-ПРО 200 1
Directum - Директум 645 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Cognitive Pilot 35 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
БайтЭрг 24 1
Telegram Group 702 1
Oracle Corporation 3344 1
HP Inc. 2909 1
IBM 3539 1
VMware 1829 1
Cisco Systems 2040 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
РТС - Фондовая биржа 164 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ВТБ24 583 3
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 3
Почта России ПАО 1572 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Россети ПАО 168 2
Мослифт АО 5 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Транснефть 159 1
ТЭК-торг 38 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
Газпром ПАО 520 1
РРА ООО 1 1
РМК - Русская медная компания 4 1
People&Screens РА 2 1
Аргос 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Банк Зенит 131 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Уралхим ОХК АО 43 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Роснефть НК 367 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 10
Правительство Москвы 653 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 3
Петербургский метрополитен ГУП 48 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Администрация Красноярского края 25 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Счётная палата РФ 460 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Правительство РФ 2203 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 5
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 5
ARM64 - Архитектура процессора 1018 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 3
NAND flash memory - Флеш-память 203 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
Flash 474 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 6
Linux OS 4257 3
Apple iOS 5742 3
Рикор EcoServer 21 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 2
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 2
Naumen SETonline 20 1
Тройка - транспортная карта 34 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 7 1
Apple macOS X 901 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Opera - Браузер 632 1
Cognitive Passport 28 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 1
Apple Safari - Браузер 602 1
Google Gmail 605 1
Microsoft Edge - Браузер 974 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Apple macOS 925 1
Google Android 10751 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Microsoft Windows 853 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apache HTTP Server 222 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Емельянов Антон 54 24
Дегтев Геннадий 85 3
Путин Владимир 1824 3
Ускова Ольга 126 2
Иванов Борис 49 2
Черкасова Надия 21 2
Березкин Григорий 28 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Потапенко Михаил 42 1
Лишенков Владимир 12 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Зайц Юрий 1 1
Кривенко Виталий 15 1
Горьков Сергей 17 1
Черногоров Андрей 62 1
Гриненко Артем 1 1
Назарбаев Нурсултан 30 1
Рудычева Наталья 81 1
Самойленко Максим 65 1
Гантимуров Андрей 6 1
Лукашенко Александр 41 1
Новиков Сергей 30 1
Бондаренко Михаил 52 1
Горелов Дмитрий 51 1
Кузнецов Александр 75 1
Дворкович Аркадий 169 1
Арсентьев Андрей 54 1
Сергунина Наталья 163 1
Шохин Александр 21 1
Рубанов Владимир 61 1
Горобцов Алексей 14 1
Силуанов Антон 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - Севастополь 420 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - Сахалинская область 432 2
Россия - Самарская область 558 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Индия - Республика 2169 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Йошкар-Ола 108 1
США - Колорадо 55 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Рыбинск 46 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Липецк 257 1
Россия - Красноярский край 663 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Южно-Сахалинск 157 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Европа 3752 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - Ставропольский край 458 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Новороссийск 140 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 10
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Всероссийская перепись населения 31 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Спам - Spam 101 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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