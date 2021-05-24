Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Единая электронная торговая площадка
ЕЭТП Росэлторг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 269
Единая электронная торговая площадка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
|Емельянов Антон 54 24
|Дегтев Геннадий 85 3
|Путин Владимир 1824 3
|Ускова Ольга 126 2
|Иванов Борис 49 2
|Черкасова Надия 21 2
|Березкин Григорий 28 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Потапенко Михаил 42 1
|Лишенков Владимир 12 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Зайц Юрий 1 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Горьков Сергей 17 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Гриненко Артем 1 1
|Назарбаев Нурсултан 30 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Самойленко Максим 65 1
|Гантимуров Андрей 6 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Новиков Сергей 30 1
|Бондаренко Михаил 52 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Шохин Александр 21 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Горобцов Алексей 14 1
|Силуанов Антон 52 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru