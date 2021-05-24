Единая электронная торговая площадка

Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 2

Заказчики Москвы осваивают электронные способы закупок 1

За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 3

Объем хранящихся на серверах ЕЭТП данных превысил 150 ТБ 3

Клиенты ВТБ24 смогут оформить банковскую гарантию дистанционно 2

Подать заявку на банковские гарантии ВТБ24 можно на сайте ЕЭТП 1

ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 1

Объем торгов на ЕЭТП превысил 4 трлн рублей 3

В Саратовской области запущена Единая система поставок продовольствия 2

Половина имущественных торгов Москвы проводится в электронной форме 4

ЕЭТП проводит всероссийскую конференцию по государственным и коммерческим закупкам 2

Счетная палата предлагает ограничить участие офшорных компаний в госзакупках 1

Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС проведут Олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1

В Краснодаре открылся Единый центр сопровождения контрактной системы 1

Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки 1

Участники госзакупок смогут подавать заявки в электронной форме 2

ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок 3

В Краснодарском крае создадут Единый центр сопровождения контрактной системы 1