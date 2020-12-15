Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UMG
Universal Music Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 102
UMG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Riehl Damien - Риль Дамьен 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Остроухов Алексей 1 1
|Пирожков Артур 1 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Мухин Игорь 1 1
|Ильичев Михаил 15 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Лукьянов Роман 3 1
|Tkach Vita - Ткач Вита 2 1
|Курбанов Тофиг 1 1
|Rubin Noah - Рубин Ноа 1 1
|Мукабенова Марина 2 1
|Толстых Петр 3 1
|Ющенко Александр 25 1
|Костыгин Дмитрий 21 1
|Горелкин Антон 34 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Делицын Леонид 94 1
|Путин Владимир 1828 1
|Пиратство - Авторское право 209 5
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
|Русский язык 986 1
|Reddit 198 1
|ZDnet 381 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Vc.ru - Виси.ру 8 1
|All Things Digital 156 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765245, в очереди разбора - 668932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765245, в очереди разбора - 668932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru