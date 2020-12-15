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UMG
Universal Music Group


15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1
05.11.2020 «Сберзвук» запустил бесплатные подкасты 1
26.10.2020 GitHub превратился в Роскомнадзор: удалены десятки программ для скачивания роликов YouTube. Разработчики нашли хитрый выход из положения 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
23.09.2020 В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук» 1
26.02.2020 Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии 1
29.01.2019 Россиянин победил американских правообладателей 1
11.12.2017 Apple с огромной скидкой покупает Shazam 1
28.04.2017 «ВКонтакте» перезапустила музыкальный сервис на всех платформах 1
20.07.2016 Власти ополчились на сайты с караоке из-за Лепса и Бутусова 1
15.07.2016 Mail.Ru Group совместно с United Music Agency стала партнером мировых правообладателей 3
07.06.2016 Пять музыкальных сайтов «навечно» заблокированы из-за песен Сергея Лазарева 1
25.03.2016 Новая версия ультрабука HP Spectre x360 приехала в Россию 2
10.03.2016 Власти заблокировали Pleer.com 1
11.02.2016 Знаменитый сервис SoundCloud под угрозой гибели 1
05.11.2015 Студии звукозаписи потребовали у украинки $18 млн за пиратство 2
05.11.2015 Беспрецедентный иск: Американцы хотят наказать европейский интернет в Мосгорсуде 1
14.10.2015 Торрент-трекеры в России впервые заблокированы пожизненно 1
19.06.2015 Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр с «Машей и медведем» 1
24.07.2014 HP и Universal Music Group запустили обновленную платформу HP Connected Music 1
09.05.2014 Apple покупает производителя наушников Beats Electronics 1
24.07.2013 Замена гудков на мелодии приносит МТС миллиарды 1
06.03.2013 YouTube станет радиостанцией 1
11.02.2013 Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги 4
18.12.2012 HP завершила 2012 финансовый год с доходом в $120 млрд 1
17.12.2012 "Ростелеком" запустил приложение Zabava для пользователей iPad 1
17.12.2012 «Ростелеком» запустил приложение Zabava для пользователей iPad 1
02.07.2012 Yota заглушила музыку 1
29.06.2012 Microsoft готовит к запуску «убийцу» iTunes 1
04.06.2012 Абоненты «Дом.ru» получили возможность бесплатно пользоваться каталогом лицензионного контента 2
07.03.2012 Google отменил Android Market и запустил конкурента iTunes 1
12.12.2011 Секретный документ показал, как лейблы "выжимают соки" из музыкальных онлайн-сервисов 1
25.08.2011 Research In Motion запускает музыкальный сервис BBM Music 1
20.07.2011 Baidu купил у лейблов права на 500 тыс. музыкальных треков 1
21.06.2011 Yota покажет Top Gear и сериалы от BBC 1
10.06.2011 Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone 1
08.06.2011 Портал «Трава.ру» стал доступен абонентам «МегаФона» во всех регионах России 1
23.05.2011 Apple запустит «музыкальное облако» через месяц 1
20.05.2011 Apple успешно лицензирует музыку для своего нового музыкального сервиса 1
18.01.2011 Nokia свернула музыкальный сервис 1

Публикаций - 86, упоминаний - 102

UMG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Microsoft Corporation 11127 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Yandex - Яндекс 4101 2
GitHub 412 2
Google LLC 7161 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
I-Free 70 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Samsung Electronics 5702 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Bang&Olufsen 83 1
Dream Industries 8 1
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Huawei 2732 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Twitter 2204 1
Sony Music Entertainment 41 6
WMG - Warner Music Group 71 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
О2О Delivery club 153 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Альфа-Групп 324 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 1
Bookmate 19 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Essedel Capital 2 1
Азбука-Аттикус 4 1
Boston Law Group 1 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 47 3
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 26 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
MP3 667 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 24 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Podcasts - Подкастинг 8 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 117 1
Apple iOS 5742 4
Google YouTube - Видеохостинг 1727 3
Google Android 10751 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 3
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Symbian OS 781 2
Сбербанк - SberPay 21 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows 10 6659 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPad 3263 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 41 1
Microsoft Zune 89 1
Free MP3 Downloader 1 1
Music Downloader 1 1
Zvooq 31 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
YouTube-dl 3 1
Microsoft Visual Studio Code - VSCode 13 1
Popcorn Time - Кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - Онлайн-кинотеатр 7 1
Linux OS 4267 1
Riehl Damien - Риль Дамьен 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Остроухов Алексей 1 1
Пирожков Артур 1 1
Ильчиев Михаил 1 1
Мухин Игорь 1 1
Ильичев Михаил 15 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Лукьянов Роман 3 1
Tkach Vita - Ткач Вита 2 1
Курбанов Тофиг 1 1
Rubin Noah - Рубин Ноа 1 1
Мукабенова Марина 2 1
Толстых Петр 3 1
Ющенко Александр 25 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Горелкин Антон 34 1
Володин Вячеслав 62 1
Делицын Леонид 94 1
Путин Владимир 1828 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Европа 3774 3
Индия - Республика 2175 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Восточная Европа 1682 1
Япония 2802 1
США - Вирджиния - Виргиния 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
США - Калифорния 974 1
Северная Америка 1413 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Пиратство - Авторское право 209 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Русский язык 986 1
Reddit 198 1
ZDnet 381 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
NYT - The New York Times 509 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
All Things Digital 156 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
NPD Group 81 1
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