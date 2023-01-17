SearchInform КИБ Контур информационной безопасности SIEM
Справка: «СёрчИнформ SIEM» выявляет сбои оборудования, ПО и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной IT-инфраструктуре. Определяет угрозы по корреляции внешне не связанных событий в разных точках инфраструктуры. «СёрчИнформ SIEM» рекомендована для использования в государственных органах и коммерческих организациях в субъектах РФ, а также входит в Банк цифровых решений и практик для тиражирования в регионах.
SearchInform КИБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Парфентьев Алексей 58 32
|Матвеев Лев 57 26
|Ожегов Сергей 29 21
|Галатин Андрей 9 8
|Мершков Иван 6 6
|Чигирёв Алексей 3 3
|Гацура Дмитрий 3 3
|Изосимов Дмитрий 3 3
|Филатов Алексей 5 3
|Шубин Иван 7 2
|Арефьев Андрей 32 2
|Беляев Алексей 26 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Чуриков Леонид 4 2
|Дрозд Алексей 9 2
|Дворянский Александр 9 1
|Инютин Артем 86 1
|Гришин Дмитрий 190 1
|Беленький Александр 36 1
|Нащекин Алексей 112 1
|Дуров Павел 248 1
|Овчинников Борис 129 1
|Александров Сергей 11 1
|Пустарнаков Валерий 2 1
|Борисов Алексей 19 1
|Галушкин Олег 178 1
|Мажара Василий 1 1
|Бузмаков Андрей 1 1
|Захаров Сергей 11 1
|Сыкулев Андрей 69 1
|Терешков Михаил 2 1
|Копейкин Антон 1 1
|Арсеньев Олег 1 1
|Закревский Алексей 7 1
|Исаев Роман 2 1
|Брагин Александр 3 1
|Антипинский Андрей 3 1
|Рейман Леонид 1031 1
|Пугач Павел 2 1
|Богданов Валентин 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 2
|Wikipedia - Википедия 440 1
|91Mobiles 1694 1
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