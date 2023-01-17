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SearchInform КИБ Контур информационной безопасности SIEM


Справка: «СёрчИнформ SIEM» выявляет сбои оборудования, ПО и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной IT-инфраструктуре. Определяет угрозы по корреляции внешне не связанных событий в разных точках инфраструктуры.  «СёрчИнформ SIEM» рекомендована для использования в государственных органах и коммерческих организациях в субъектах РФ, а также входит в Банк цифровых решений и практик для тиражирования в регионах.

 

17.01.2023 «Сёрчинформ КИБ» полностью перешел на PostgreSQL и Postgres Pro
01.12.2022 «Сёрчинформ FileAuditor» перешла на свободную СУБД PostgreSQL
30.11.2022 «Сёрчинформ КИБ» научился выявлять «мнимых тружеников»
24.10.2022 Что мы узнали о файловой системе, когда просканировали ее с помощью FileAuditor
20.10.2022 «Сёрчинформ КИБ» научился распознавать фишинговые письма
10.10.2022 «Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга
30.09.2022 Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны
17.08.2022 «Сёрчинформ КИБ» проверяет надежность паролей сотрудников
29.07.2022 «Серчинформ» выпустила FileAuditor под macOS
20.05.2022 ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «Сёрчинформ КИБ»
25.04.2022 «Серчинформ» представила новую версию DLP-системы с поддержкой macOS
15.02.2022 DLP-система «Сёрчинформ КИБ» распознает лица пользователей
14.09.2021 DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure
14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ»
23.08.2021 «Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office
20.07.2021 ПО научилось определять причины выгорания сотрудников
06.07.2021 ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек
16.04.2021 Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение для защиты данных в СХД
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ»
04.06.2020 «Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных
25.05.2020 «Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM»
14.01.2020 «Леноблинвентаризация» внедрила «Серчинформ КИБ» для защиты информации
18.12.2019 Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС»
25.11.2019 «Фармасинтез» внедрил DLP-систему «Серчинформ КИБ»
14.10.2019 «Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ»
03.09.2019 «Сёрчинформ» представила продукт для аудита файловых систем
23.08.2019 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля привилегированных пользователей
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации
29.11.2018 «СёрчИнформ» представит автоматизированный модуль профайлинга ProfileCenter
22.10.2018 «КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR
22.05.2018 «КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group
24.04.2018 «ЭР-Телеком» выбирает «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации
19.04.2018 «СёрчИнформ» объявила о коммерческом релизе модуля профайлинга
03.04.2018 «Российский инвестиционный банк» выбрал «КИБ Серчинформ» для защиты информации
22.11.2017 Новая версия «СерчИнформ SIEM»: поддержка Linux и карта инцидентов
25.07.2017 «СёрчИнформ» добавила классификацию заблокированных Роскомнадзором ресурсов в в TimeInformer
20.07.2017 «КИБ СёрчИнформ» интегрировали с отечественной ОС ROSA Linux
11.07.2017 «Сёрчинформ» представила решение для контроля Telegram

Публикаций - 171, упоминаний - 489

SearchInform КИБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 271 142
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 804 9
Telegram Group 1034 9
Microsoft Corporation 23468 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 7
Meta Platforms - Facebook 4336 7
6984 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1027 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2618 5
VK - Mail.ru Group 3197 4
1С-ИжТиСи 6301 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 4
Oracle Corporation 6297 4
Huawei 3495 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4143 3
TeamViewer 90 3
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 85 3
Google LLC 10921 3
IBM - International Business Machines Corp 9186 3
HTC Corporation 1491 2
Splunk 46 2
Fortinet 340 2
Rambler Group - Рамблер ГК 853 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
Apple Inc 11169 2
Yandex - Яндекс 5643 2
Cisco Systems 4869 2
InfoWatch - Инфовотч 915 2
Крок - Croc 1703 1
Ntiyiso Consulting 1 1
Конфидент ЦЗИ 76 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 129 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 694 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
Ingate Digital Agency - Ingate Development 13 1
Zimbra 35 1
АФК Система ПАО 1694 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 254 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 368 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 5
Точка 3792 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 4
Верный - торговая сеть 257 4
LinkedIn 582 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 3
Альфа-Банк 1594 3
Лесные дали - пансионат 19 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1174 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 869 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 22 2
НефтеТрансСервис - НТС 5 2
МКБ - Московский кредитный банк 401 2
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 8 2
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 2
Дикси - Сеть магазинов 128 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 2
Велес Капитал ИК 17 2
Газпром ПАО 1149 2
Аэроклуб 18 1
ПСБ - Промсвязьбанк 732 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 37 1
Совкомбанк ПАО 198 1
Росводоканал 74 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 350 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 1
Синара Банк - СКБ-банк 129 1
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 289 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 341 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 184 1
Бинбанк 193 1
Coca-Cola Company 250 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 1
Югория - страховая компания 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6178 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2832 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17908 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2687 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 74 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 858 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2370 2
Президент Российской Федерации 3699 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 623 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 177 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 6 1
Федеральное казначейство России 1548 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 20 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 141 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 52 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 429 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 27 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 18 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
АРБ - Ассоциация российских банков 200 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5224 118
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19702 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53060 53
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25592 41
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79080 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11705 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21887 22
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3873 21
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3355 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5439 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4378 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9069 18
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9013 17
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2727 17
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11620 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17060 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10887 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38718 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15042 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12935 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25878 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8863 13
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3474 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8216 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2061 11
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11144 11
Консоль 2324 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17287 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10004 10
DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 25 10
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 731 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13197 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7998 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3235 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6917 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4059 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2791 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2395 7
Распознавание - Recognition 2836 7
Microsoft Windows 14415 21
Microsoft Skype 1971 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1236 14
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 859 13
Linux OS 8215 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1749 7
Microsoft SQL Server 1471 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6503 6
Microsoft Office 3429 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1454 5
Apple iPhone 6 6166 4
Cisco Jabber - Мессенджер 133 4
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 28 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 43 4
Dropbox - Файловый хостинг 450 4
WhatsApp Messenger 848 4
Rakuten Viber 527 4
Apple macOS 1705 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 161 4
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 42 3
Ред ОС 429 3
Microsoft Office 365 859 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 426 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2890 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 3
Microsoft Azure 1320 3
Яндекс.Диск 151 3
Microsoft Exchange 1332 3
Microsoft Teams 363 3
Microsoft Outlook 1277 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 745 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 264 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 48 2
Microsoft AppSource 11 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 139 2
Парфентьев Алексей 58 32
Матвеев Лев 57 26
Ожегов Сергей 29 21
Галатин Андрей 9 8
Мершков Иван 6 6
Чигирёв Алексей 3 3
Гацура Дмитрий 3 3
Изосимов Дмитрий 3 3
Филатов Алексей 5 3
Шубин Иван 7 2
Арефьев Андрей 32 2
Беляев Алексей 26 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Чуриков Леонид 4 2
Дрозд Алексей 9 2
Дворянский Александр 9 1
Инютин Артем 86 1
Гришин Дмитрий 190 1
Беленький Александр 36 1
Нащекин Алексей 112 1
Дуров Павел 248 1
Овчинников Борис 129 1
Александров Сергей 11 1
Пустарнаков Валерий 2 1
Борисов Алексей 19 1
Галушкин Олег 178 1
Мажара Василий 1 1
Бузмаков Андрей 1 1
Захаров Сергей 11 1
Сыкулев Андрей 69 1
Терешков Михаил 2 1
Копейкин Антон 1 1
Арсеньев Олег 1 1
Закревский Алексей 7 1
Исаев Роман 2 1
Брагин Александр 3 1
Антипинский Андрей 3 1
Рейман Леонид 1031 1
Пугач Павел 2 1
Богданов Валентин 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 122426 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13127 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39242 10
Америка Латинская 1681 10
Европа 21289 5
Америка 2155 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50126 5
Украина 7257 4
Аргентина - Аргентинская Республика 495 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 529 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17038 3
Африка - Африканский регион 3266 3
Ближний Восток 2644 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 3
Украина - Киев 941 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 783 2
Беларусь - Белоруссия 4230 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2313 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6272 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 790 2
Европа Восточная 2996 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2357 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3305 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12803 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15045 2
Польша - Республика 1770 2
Азия - Азиатский регион 4651 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 375 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 361 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 246 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1286 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1133 1
Америка Южная 712 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 628 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 709 1
Беларусь - Минск 561 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1743 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 394 1
Европа Северная - Скандинавия 516 1
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4462 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41797 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10220 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41564 23
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 759 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3869 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3711 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10638 12
Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 317 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19958 9
Человеческий фактор - Human factor 1561 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 8
Экспорт - Экспортные операции 2715 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2971 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1035 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2091 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3444 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23881 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1891 5
Психология - Психологическая поддержка 940 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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