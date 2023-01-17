Справка: «СёрчИнформ SIEM» выявляет сбои оборудования, ПО и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной IT-инфраструктуре. Определяет угрозы по корреляции внешне не связанных событий в разных точках инфраструктуры. «СёрчИнформ SIEM» рекомендована для использования в государственных органах и коммерческих организациях в субъектах РФ, а также входит в Банк цифровых решений и практик для тиражирования в регионах.