Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NTSC National Television System Committee Национальный комитет по телевизионным системам Система аналогового цветного телевидения
Публикаций - 73, упоминаний - 77
NTSC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 2
|Эра HD - Эра ХД 52 2
|ivi - Онлайн-кинотеатр 218 1
|AliExpress Tmall 61 1
|TÜV Rheinland Group 81 1
|Yamaha 95 1
|Nike 154 1
|Dyson 89 1
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3034 9
|СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1225 1
|Бровкин Дмитрий 56 2
|Ширшов Павел 76 2
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Наумов Максим 89 1
|Лебедев Артемий 94 1
|Беляева Татьяна 23 1
|Гришин Андрей 7 1
|Левантовский Александр 7 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 2
|The Register 1274 1
|Inquirer 462 1
|The Verge - Издание 466 1
|New Scientist 1447 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru