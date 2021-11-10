Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71187
ИКТ 6580
Организации 4600
Ведомства 1383
Ассоциации 512
Технологии 2546
Системы 15040
Персоны 24590
География 1306
Статьи 845
Пресса 748
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1034
Мероприятия 750

NTSC National Television System Committee Национальный комитет по телевизионным системам Система аналогового цветного телевидения



10.11.2021 Aopen представит на российском рынке игровой монитор 27HC5UR 1
21.09.2021 Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL 2
20.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series 2
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса 1
01.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP 1
16.08.2021 Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Q 1
15.02.2021 Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше 1
01.06.2020 Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены 1
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 1
03.04.2020 Acer представила обновленные игровые ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 1
24.03.2020 Xiaomi выпустила гигантский телевизор в 20 раз дешевле аналогов 1
13.03.2020 Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена 1
11.02.2020 В России начали продавать сверхкомпактный ноутбук Asus с батарейкой на 24 часа. Цена 1
24.12.2019 Acer представила портативный монитор PM1. Цена 1
12.12.2019 Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена 1
05.11.2019 Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена 1
01.11.2019 Главный конкурент Xiaomi вернулся в Россию и привез дешевые смартфоны 1
30.10.2019 У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках» 1
21.10.2019 Acer представила в России игровой ноутбук Nitro 7. Цена 1
02.10.2019 Acer представила компактный LED-проектор B130i с беспроводным подключением 1
20.09.2019 Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены 1
04.09.2019 Acer представила портативный LED-проектор C250i 1
30.08.2019 Acer выпустила обновленный ноутбук Nitro 5. Цена 1
12.08.2019 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на базе собственной ОС. Цена 1
15.07.2019 Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена 1
28.06.2019 В России вышел дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Цена 1
28.05.2019 Xiaomi выпустила флагманские смартфоны в разы дешевле конкурентов-грандов. Цена 1
22.03.2019 Xiaomi начала продажи смартфона Redmi Note 7 в России. Цены 1
10.01.2019 У дешевого Redmi Note 7 за $250 камера лучше, чем у iPhone XS за $1000 1
19.07.2018 Вышел недорогой смартфон Xiaomi Mi Max 3 с огромными экраном и батареей. Цены 1
03.07.2018 AOC представила новую линейку мониторов V2 1
29.06.2018 Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M1). Цена 1
05.03.2018 Аналоги MacBook Pro. Выбор ZOOM 1
28.02.2018 ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом 1
06.02.2018 Acer представила легкий ноутбук Swift 5 в России. Цены 1
23.01.2018 Facebook изобрел новую единицу времени 1
02.10.2017 Acer начала российские продажи ноутбука Predator Triton 700 с дискретной графикой. Цены 3
26.01.2012 Обзор проектора NEC PA500U: Hi-End кинотеатр по цене нового автомобиля 1
26.10.2010 Выпущена самая компактная панель Full HD-разрешения 1

Публикаций - 73, упоминаний - 77

NTSC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9175 21
Xiaomi 1021 12
Acer Group 2270 12
LG Electronics 3268 8
NEC 1736 6
Apple Inc 10446 5
Intel Corporation 11082 4
Sony 6093 4
Huawei 3111 4
Nvidia Corp 3079 3
Qisda BenQ 377 3
Microsoft Corporation 22112 3
Dell EMC 4663 3
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 84 3
HP Inc. 5249 3
Philips 1925 3
ViewSonic 298 3
Google LLC 9915 2
Eizo 26 2
Вертикаль - башенный оператор 382 2
AOPEN 44 2
Samsung - Harman Kardon 271 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1051 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1767 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 401 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
Fostergroup 51 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 55 1
HP Labs 52 1
Casio 325 1
Белый Ветер Цифровой 192 1
LaCie 71 1
Meta - Facebook 4184 1
MediaTek 380 1
NTT DoCoMo 1106 1
SAP SE 4458 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 48 1
AMD - Advanced Micro Devices 3578 1
Pioneer Corporation 402 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5384 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 2
Эра HD - Эра ХД 52 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 218 1
AliExpress Tmall 61 1
TÜV Rheinland Group 81 1
Yamaha 95 1
Nike 154 1
Dyson 89 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3034 9
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1225 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 165 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9068 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3061 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3604 17
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6907 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7654 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1618 12
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 2095 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4313 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5876 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4846 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10301 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3042 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2106 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10571 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3541 6
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 6
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1181 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5120 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32498 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 600 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2318 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1386 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2492 5
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 399 5
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2155 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 756 4
Электроника 665 4
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 524 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 770 4
USB Type-C - USB-C 1028 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5479 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1212 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1055 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 852 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3357 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 237 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4359 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 269 8
Corning Gorilla Glass 590 7
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 200 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1358 6
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 126 5
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 61 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 893 5
Acer ComfyView 42 5
AMD Radeon FreeSync 100 4
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 44 4
Nvidia GeForce GTX 349 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 3
Samsung SyncMaster 72 3
Acer Low Dimming 25 3
Google Android TV 194 3
Acer Nitro - Серия ноутбуков 65 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 209 3
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 83 3
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 53 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 188 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 111 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 136 2
Intel Core - Семейство процессоров 1329 2
Samsung Galaxy Note 625 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 211 2
Microsoft Windows 10 11264 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 329 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 2
ЭОС Дело СЭД 2131 2
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 698 2
Acer TrueHarmony 25 2
Apple iPhone 11 166 2
Denon DVD-проигрыватель 10 2
Google Android 11730 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 164 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 20 1
Huawei ClariVu 13 1
Acer Network Optimizer 1 1
Killer Ethernet E - семейство гигабитных Ethernet-адаптеров 5 1
Бровкин Дмитрий 56 2
Ширшов Павел 76 2
Man Yu - Мань Юй 9 1
Наумов Максим 89 1
Лебедев Артемий 94 1
Беляева Татьяна 23 1
Гришин Андрей 7 1
Левантовский Александр 7 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 102753 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12642 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44643 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12682 5
Япония 9566 4
Европа 10305 3
Того - Тоголезская Республика 13645 3
Земля - планета Солнечной системы 6995 2
Южная Корея - Республика 3930 2
США - Массачусетс - Бостон 360 2
Германия - Федеративная Республика 8350 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2613 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
США - Массачусетс 461 1
Китай - Пекин - Beijing 862 1
Китай - Тайвань 1752 1
Украина 5931 1
США - Техас - Хьюстон 240 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 566 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 879 1
США - Калифорния 3360 1
Великобритания - Лондон 1996 1
Франция - Французская Республика 5430 1
Америка 1955 1
Сингапур - Республика 1559 1
Азия - Азиатский регион 3581 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10996 1
Германия - Бавария - Мюнхен 416 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12322 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6362 3
Эргономика 434 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1571 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 713 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 116 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 479 1
Торговля розничная - Ритейл 1715 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 2
The Register 1274 1
Inquirer 462 1
The Verge - Издание 466 1
New Scientist 1447 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 224 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 247 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием

Показать еще

Наука

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022