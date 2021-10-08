Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦУМ ТД
Торговый дом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 61
ЦУМ ТД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|Чикунов Андрей 16 11
|Балякин Андрей 13 10
|Семенихин Игорь 37 10
|Гришина Дарья 15 10
|Сотин Денис 103 10
|Белоусов Максим 59 10
|Садовенко Илья 60 10
|Абакумов Евгений 103 10
|Рыбаков Александр 24 10
|Дьяченко Валерий 66 10
|Прохорова Алла 45 10
|Лысенко Эдуард 209 7
|Сабынин Андрей 23 7
|Ефремова Алена 8 7
|Медведев Дмитрий 1434 7
|Чаркин Евгений 182 6
|Свердлов Денис 163 6
|Пегасов Сергей 52 5
|Иванов Алексей 76 4
|Мольский Александр 11 4
|Трапезин Владимир 11 4
|Козырев Алексей 270 4
|Волков Никита 50 4
|Евраев Михаил 222 4
|Горбунов Сергей 12 4
|Аксаков Анатолий 98 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Фомичев Олег 107 4
|Щербинин Сергей 13 4
|Онищенко Владислав 41 4
|Сахаров Александр 30 4
|Картышев Алексей 6 4
|Бойко Елена 151 4
|Шипов Савва 70 4
|Гимранов Ринат 56 4
|Сергиенко Дмитрий 12 4
|Попов Андрей 72 4
|Шадаев Максут 384 4
|Емельченков Сергей 83 4
|Богданов Кирилл 91 4
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 6
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768228, в очереди разбора - 671913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768228, в очереди разбора - 671913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru