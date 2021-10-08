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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ЦУМ ТД
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08.10.2021 Кейс ЦУМ — Salesforce повышает эффективность работы с претензионными обращениями клиентов 6
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
24.12.2020 Исследование: в 2021 году рынок центров управления и мониторинга в России вырастет на 15% 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 3
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 4
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
12.03.2018 Navicon автоматизировал продажу рекламных площадей в ЦУМе 3
21.12.2017 Стартап «МУЛЬТиКУБИК» примет участие в телешоу «Идея на миллион» 1
27.04.2017 «Евросеть» назначила нового вице-президента по маркетингу 1
27.03.2017 Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео 1
02.12.2015 Сеть 4G от «Билайн» запущена в Ульяновске и Димитровграде 1
01.10.2014 Экс-замминистра связи и бывший гендиректор Yota возглавил совет директоров «Росэлектроники» 1
01.10.2014 Денис Свердлов избран новым председателем совета директоров «Росэлектроники» 1
17.07.2014 В Тюменской области запущена первая сеть 4G 1
27.05.2014 Бывший топ-менеджер Microsoft стал директором по маркетингу Infratel 1
23.09.2013 Assist стал первым провайдером платежной системы «Белкарт» 1
27.06.2013 В 2013 г. «Акадо Телеком» обеспечит услугами связи бизнес-центры общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. 1
04.06.2013 Замгендиректора KupiVip стал вице-президентом «Ростелекома» 1
14.08.2012 В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив» 2

Публикаций - 47, упоминаний - 61

ЦУМ ТД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком Связьинвест 706 9
Ростех - Ростехнологии 2230 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Yota - Скартел 623 6
IT Vison 10 6
IT Vision 14 6
Корус Консалтинг ГК 808 6
МКД 16 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
3779 4
Yandex - Яндекс 4103 3
Selectel - Селектел 137 3
Schneider Electric 409 3
Diasoft - Диасофт 354 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Trialink - Триалинк ГК 5 2
Ситилабс 25 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Центр2М - Center2М 47 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Rimini Street 38 2
Ситилинк - Citilink 190 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 2
Cinimex - Синимекс 160 2
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Ланит ГК 1160 1
Крок 1221 1
Navicon - Навикон 198 1
Google LLC 7177 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 11
X5 Group - Пятерочка 560 10
X5 Group 600 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Уралсиб Банк 390 10
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 10
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
Мелстон ГК 11 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 8
Альфа-Банк Казахстан 16 7
Arrival Group - Charge R&D 13 6
Метиз завод 10 6
Hyundai Motor 146 6
KIA Motors 72 6
UPS 36 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 5
Почта России ПАО 1579 5
Hyndai 12 5
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 4
Аэрофлот 493 4
Рольф 39 4
Норникель - Норильский никель 178 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 4
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 4
Газпром нефть 382 4
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
ТРИЭР 5 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Правительство Москвы 653 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Правительство РФ 2208 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Федеральное казначейство России 766 1
Президент США 105 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 5
Big Data - Большие данные 1136 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Heatmap - Тепловая карта 5 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Arrival Bus - электробус 6 4
Arrival Van - электромобиль 4 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
OFD.RU Venda 5 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Microsoft Lync 272 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
1С-Коннект 5 1
1С:Отчетность 5 1
Navicon Rental 2 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
Tesla Model S 59 1
Tesla Model X 16 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С:Контрагент 2 1
Milanuncios - веб-сайт для онлайн-объявлений в Испании 1 1
Tesla Model 3 20 1
Microsoft Office 1950 1
OFD.RU Ferma 8 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
1С:Документооборот 78 1
Apple iPod 582 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Microsoft Outlook 650 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 1
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США - Лос-Анджелес 292 6
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 11
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Русский язык 1000 2
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
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Инсорсинг - Инхаус 20 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
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Прайм - Агентство экономической информации 529 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
FT - Financial Times 247 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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