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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Холодная война между США и СССР
Публикаций - 162, упоминаний - 164
Холодная война между США и СССР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180981, в очереди разбора - 972820.
Создано именных указателей - 74768.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180981, в очереди разбора - 972820.
Создано именных указателей - 74768.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru