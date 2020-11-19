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Холодная война между США и СССР



19.11.2020 Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 3
18.05.2020 Главный поставщик процессоров Huawei прекратил прием заказов по приказу США 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 2
17.07.2019 В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
09.11.2017 НАТО открывает центр киберопераций 1
15.08.2017 Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны 1
20.07.2017 Трамп закрывает в Госдепе отдел по кибербезопасности: Слишком дорого и скучно 1
29.06.2017 Свет увидел автономный мобильник без батареи 1
06.03.2017 Директор Huawei: 4 ГБ для смартфона достаточно 2
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 1
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов 1
24.03.2014 Спецслужбы США научились шпионить через оборудование Huawei 1
03.03.2014 Электронное правительство РФ как система систем: новый сценарий 1
20.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Релизный трейлер 1
16.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видеодневник №3 1
09.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
03.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
24.07.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
17.07.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
06.07.2013 История будущего: как человечество прокладывает дорогу в космос 1
27.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
19.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
15.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Предзаказ 1
22.05.2013 The Bureau: XCOM Declassified в России 1
13.05.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
29.04.2013 The Bureau: XCOM Declassified в августе 1
28.03.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
15.03.2013 Wargame: AirLand Battle. Самолеты 1
26.02.2013 Injustice: Gods Among Us. Soviet Edition - только в России 1
25.02.2013 Пентагон готовит ДНК к ядерной войне 1
15.02.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
12.01.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
18.12.2012 Блог Сергея Меднова: Оживит ли ВПК мировую экономику? 1
05.12.2012 Миллиард за Call Of Duty: Black Ops 2 1
30.11.2012 Call of Duty: Black Ops Declassified в продаже 1
07.11.2012 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
02.11.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Видео 1
26.09.2012 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1

Публикаций - 162, упоминаний - 164

Холодная война между США и СССР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1101 30
Microsoft - Activision Blizzard 467 24
Vivendi Games 70 17
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 38 17
2K Games 208 10
Treyarch 58 8
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 8
Новый диск 903 6
Microsoft Corporation 22462 4
Cisco Systems 4713 3
1С-ИжТиСи 5373 3
5982 3
Intel Corporation 11247 3
1С-Битрикс - Bitrix 440 3
AMD Graphics Product Group - ATI 872 2
Huawei 3215 2
EA - Electronic Arts 1270 2
Creative Technology 121 2
Atari 150 2
SoftClub - СофтКлуб 78 2
Google LLC 10287 2
Valve Software 179 1
Эшелон НПО 81 1
Rover - RoverComputers 393 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 169 1
Qualcomm Technologies 1639 1
Apple Inc 10667 1
K-Systems - К-Системс 127 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
EA DICE 154 1
Google - Keyhole 34 1
Технологии Будущего 121 1
Акелла 847 1
Firaxis Games 33 1
Аксистем - Axistem 25 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1109 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 37 1
Oracle Corporation 6018 1
Dell EMC 4724 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3875 1
Lockheed Martin 730 4
eBay Inc 1576 3
Точка 1671 2
ХитZona - ХитЗона 26 1
Beko 54 1
Grundig 26 1
BAE Systems 162 1
Northrop Grumman 200 1
Связной ГК 1171 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1505 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 608 1
Geely Motors - Джили Моторс 9 1
Puma - Пума 41 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Airbus Group 204 1
Airbus Defence and Space - EADS 149 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1637 1
Carl Zeiss 294 1
Volvo Cars 243 1
Открытие ФК 2613 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1703 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1569 13
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 8
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Правительство РФ 8084 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 606 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2332 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 521 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 438 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 2
Президент Российской Федерации 3648 2
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 2
Администрация Президента РФ 901 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 53 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 444 2
RAF Menwith Hill - Royal Air Force Станция разведки Королевских ВВС 1 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1319 1
Федеральное правительство Германии - Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 101 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 341 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 16 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 783 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 821 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1338 1
NATO Parliamentary Assembly - Парламентская ассамблея НАТО 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 1
Демократическая политическая партия США 90 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3141 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10774 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6901 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2304 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12476 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6427 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1370 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 2
Гарнитура головная - комплект из наушников и микрофона 460 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29040 2
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 344 1
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 940 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5239 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1949 1
Сервер - Серверные платформы 10056 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4028 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1904 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 708 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5515 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6470 1
Мультиплеер - Многопользовательская игра 254 1
Холодный старт - Перезагрузка 26 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5265 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2176 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 701 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2264 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10508 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 8564 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 329 1
Website - Вебсайт 8833 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2511 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9298 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 293 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 59 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 81 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1399 1
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 60 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3895 20
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 16
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 302 15
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1402 7
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2287 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2274 3
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 120 2
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 2
AMD Phenom 99 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 132 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 1
ЭОС Дело СЭД 4022 1
Nokia Nseries 410 1
AMD Radeon HD 264 1
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 1
U.S. Department of Defense - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 20 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 38 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 42 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 32 1
Steam - Steamworks Cloud 6 1
Nvidia GeForce GT 197 1
Sina Weibo - Китайский сервис микроблогов 84 1
Microsoft Skype 1937 1
Ланит - Treolan Irbis 85 1
Adobe Acrobat Reader 280 1
МКС - Международная космическая станция 1429 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1053 1
Honor 8 - Серия смартфонов 30 1
Huawei Mate - серия смартфонов 249 1
Apple iOS 6404 1
HPE ArcSight 72 1
Microsoft Dynamics 868 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 2
Михайлов Владимир 30 2
Иванов Сергей 360 2
Воронецкий Эдуард 46 1
Кондратьев Алексей 2 1
Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 7 1
Андреев Сергей 59 1
Ксенин Алекс 311 1
Андронов Алексей 27 1
Медведев Дмитрий 1602 1
Сухопаров Анатолий 16 1
Соколов Евгений 8 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Никитин Владимир 9 1
Ноговицын Анатолий 5 1
Нечаев Владимир 11 1
Мантуров Денис 66 1
Гвоздев Дмитрий 91 1
Лавров Сергей 22 1
Чубайс Анатолий 193 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 1
Юсупов Ренат 112 1
Скрипаль Сергей 2 1
Борисов Юрий 104 1
Касперский Евгений 290 1
Путин Владимир 2535 1
Murphy Philip - Мерфи Филип 3 1
Day Joseph - Дей Джозеф 1 1
Хагелин Борис 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45700 92
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2053 76
Россия - РФ - Российская федерация 107650 52
Европа 11991 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13405 20
Германия - Федеративная Республика 8789 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11723 10
Индия - Республика 4254 10
Иран - Исламская Республика Иран 951 9
Земля - планета Солнечной системы 7349 8
Куба - Республика 244 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 818 8
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 482 7
Америка 2008 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 5
Канада 3268 4
Япония 9989 3
Бразилия - Федеративная Республика 1940 3
Южная Корея - Республика 4318 3
Китай - Тайвань 2073 3
Ирак - Республика 665 3
США - Техас 813 3
США - Колумбия - Вашингтон 1168 3
США - Вирджиния - Виргиния 221 3
Ближний Восток 2547 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12490 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 3
Луна 1182 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 3
Италия - Итальянская Республика 3280 3
Нидерланды 2185 2
Россия - Сибирь 1545 2
Европа Западная 1328 2
США - Алабама 137 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 2
США - Луизиана - Новый Орлеан 94 2
Австралия - Австралийский Союз 2781 2
Турция - Турецкая республика 1699 2
Венера - планета Солнечной системы 262 2
Русский язык 5013 12
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 4
ГДР - Берлинская стена - Berliner Mauer 13 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 2
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1130 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1018 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2684 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 1
Антитеррор 170 1
Войны в Иране 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2260 5
Washington Profile 140 3
LiveScience 153 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10440 2
Bloomberg 1009 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 2
Scientific American 80 2
The Washington Post 298 2
NEWSru.com 221 2
Android Headline 8 1
CNews TV 521 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
Federal Register 7 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
Российская газета 228 1
IEEE Spectrum 11 1
Associated Press 1975 1
The Intercept 9 1
Wired - Издание 217 1
NYT - The New York Times 956 1
РИА Новости 766 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 582 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3434 1
Mobile Research Group 65 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 605 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
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Ключевых фраз выявлено - 1180981, в очереди разбора - 972820.
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