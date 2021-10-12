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ФНС РФ
ГНИВЦ ФНС России
Главный научный инновационный внедренческий центр
ФНС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 331 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 83 1
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 32 1
|Айвазов Армен 450 3
|Соловьев Игорь 42 3
|Богатырев Олег 6 3
|Путин Владимир 2163 3
|Медведев Дмитрий 1480 3
|Баранов Александр 11 3
|Попов Алексей 329 3
|Агамирзян Игорь 64 2
|Серова Елена 299 2
|Шклярук Мария 15 2
|Лаут Артур 2 2
|Урнышев Роман 16 2
|Бегтин Иван 48 2
|Железняков Вячеслав 11 2
|Четвернин Алексей 658 2
|Солдатов Алексей 80 2
|Лейпи Игорь 6 2
|Еременко Максим 6 2
|Раевский Алексей 72 2
|Овчаров Евгений 11 2
|Ахмеров Тимур 77 2
|Легезо Денис 32 2
|Милюков Денис 12 1
|Емельянников Михаил 38 1
|Медведев Вячеслав 16 1
|Васильев Игорь 23 1
|Попова Мария 119 1
|Уздемир Сергей 6 1
|Лифшиц Евгений 8 1
|Бакшинский Олег 6 1
|Завьялов Дмитрий 5 1
|Сорокин Александр 5 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Демидов Михаил 132 1
|Шепилов Александр 12 1
|Барышников Александр 2 1
|Булатов Александр 2 1
|Черняк Александр 2 1
|Решетков Александр 5 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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