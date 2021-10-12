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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ФНС РФ
ГНИВЦ ФНС России
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12.10.21 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 4
17.08.21 Как устроена АИС, на которой работает вся система налогообложения в России 1
13.07.21 Власти оживят реестр субсидий ИТ-компаниям, загадочно закрытый 7 месяцев назад 3
10.06.21 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 3
25.01.21 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
01.12.20 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 9
19.10.20 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
12.10.20 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
27.07.20 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
17.12.19 Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 3
02.12.19 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 2
25.10.19 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 2
24.10.19 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
24.10.19 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
24.10.19 Рейтинг победителей Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров возглавил «Ростелеком» 2
17.01.19 На систему управления нацпроектами выделили 300 млн руб. Ими соблазнился всего один интегратор 3
26.10.18 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
12.10.18 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
02.10.18 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан 3
28.03.18 «БАРС Груп» модернизирует процессы планирования и исполнения бюджета ФНС 1
15.11.17 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
15.11.17 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
30.10.17 Практическая конференция «Мониторинг информационной безопасности – проблемы построения и эксплуатации» пройдет 21 ноября 2017г. 1
27.09.17 Ушедшие из «Прогноза» разработчики рассказали, как устроена ИС раздачи «дальневосточных гектаров» 1
31.07.17 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
27.06.17 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 1
27.06.17 Бывший ГНИВЦ ФНС получил от Минфина миллиард, который наверняка раздаст субподрядчикам 6
20.04.17 «Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных 1
03.03.17 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот 1
01.11.16 ФНС рассказала о преимуществах онлайн-касс для бизнеса 1
16.10.16 Экономия бюджетных средств на 100 крупнейших гостендерах 2015 г. не превысила 1% 1
18.03.16 Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу 2
22.09.15 ИКТ-расходы федеральных ведомств снижаются второй год подряд 2
04.02.14 ПК Avanpost 3.0 стал одним из ключевых элементов комплексной системы ИБ АИС «Налог-3» 1
31.01.14 Конференция CNews: «Защита персональных данных: исполнение и наказание» 1
02.10.13 Big Data и мобильность — два вызова для информационной безопасности ФНС 2
07.08.13 Определен разработчик, который займется безопасностью ИТ-системы ФНС 1
12.07.13 ФНС по второму разу разыгрывает аукцион на защиту главной ИТ-системы 1
02.04.13 Защита персональных данных: России нужны жесткость и порядок 1
07.02.12 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2012 года 2

Публикаций - 70, упоминаний - 115

ФНС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7643 15
ИБС экспертиза 45 11
Ростех - Ростехнологии 2270 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6140 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1314 7
Элвис-Плюс 91 6
ОТР 165 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 6
Softline - Софтлайн 1707 5
Microsoft Corporation 20421 5
InfoWatch - Инфовотч 808 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8410 4
Барс груп 414 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1568 4
Avanpost - Аванпост 95 4
Крипто-ПРО 261 4
Восход ФГБУ НИИ 413 4
Trend Micro 552 3
Oracle Corporation 5711 3
Abbyy 1033 3
IBM 8304 3
Xerox 1007 3
Армада - РБК софт 649 3
OKI 135 3
Citrix Systems 715 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 367 3
ГКС - Группа компаний Систематика 244 3
Ниеншанц 77 3
Крок 1525 3
Ланит ГК 1482 3
iTeco - Ай-Теко 847 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7406 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 2
Компьюлинк ГК - Compulink 319 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 2
АйТи 1060 2
Базальт СПО 211 2
Zecurion - Зекурион 148 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 132 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4739 5
Газпром ПАО 712 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 210 2
ФосАгро 63 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 755 1
Держава АКБ 15 1
Газпром нефть 390 1
РСХБ - Россельхозбанк 194 1
Газпром-Медиа Холдинг 133 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 188 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 84 1
Тетра Пак - Tetra Pak 16 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
УЭК - Универсальная электронная карта 521 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 61 1
Сибинтек ИК 3 1
РОСНО СК 162 1
Finnair - Авиакомпания 33 1
X5 Group 621 1
Аэрофлот 588 1
Лента - Сеть розничной торговли 203 1
Транснефть 186 1
Магнит - Сеть магазинов 284 1
РЖД - Российские железные дороги 1281 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
X5 Group - Пятерочка 592 1
Дикси - Сеть магазинов 90 1
Открытие ФК 564 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 327 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 282 1
Связной ГК 1058 1
Северсталь ПАО 255 1
АльфаСтрахование СГ 228 1
Русский стандарт Банк 340 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 89 1
Росгосстрах 216 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1991 44
Федеральное казначейство России 856 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2284 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 580 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1044 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 792 7
Счётная палата РФ 548 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 539 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1970 5
Правительство РФ 2488 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 445 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1118 4
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 71 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 39 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 267 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 3
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 3
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 78 3
Президент Российской Федерации 1603 3
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 3
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 187 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 456 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 296 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2683 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 840 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1787 1
Руссофт - Russoft 331 1
АФТ - Ассоциация Финтех 83 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11937 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3865 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 698 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 720 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2456 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 154 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 196 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 267 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1476 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 473 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1889 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1108 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 113 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3890 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 29 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 172 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 97 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 503 1
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11757 1
Website - Вебсайт 343 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 258 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1769 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 64 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 27 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 193 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 259 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 726 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 707 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 610 1
e-Commerce - Электронная коммерция 367 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 296 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2059 1
Big Data - Большие данные 1207 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 493 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 392 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 323 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1419 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 23 7
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 145 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 655 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 180 3
HPE ArcSight 54 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 368 2
SQL - Язык программирования 547 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 34 2
Prognoz Platform 77 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 297 2
Apache Hadoop 350 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 345 2
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 834 1
ФНС РФ ЦОД 24 1
КриптоПро СКЗИ JCP 10 1
Oracle - Sun Solaris OS 50 1
Microsoft Windows Server 2003 343 1
Калуга Астрал.ОФД 2 1
Apache NiFi 5 1
OpenText Documentum 341 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 129 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
АКСИОК.Net Бюджетное планирование ППО 2 1
Esri ArcGIS 113 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 9 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 8 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 27 1
Teradata Data Warehouse Appliance 6 1
Kaspersky Total Space Security 43 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 749 1
Nuvia Phoenix 43 1
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 31 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 122 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Microsoft SQL Server 1142 1
Microsoft Windows 10 9881 1
Айвазов Армен 450 3
Соловьев Игорь 42 3
Богатырев Олег 6 3
Путин Владимир 2163 3
Медведев Дмитрий 1480 3
Баранов Александр 11 3
Попов Алексей 329 3
Агамирзян Игорь 64 2
Серова Елена 299 2
Шклярук Мария 15 2
Лаут Артур 2 2
Урнышев Роман 16 2
Бегтин Иван 48 2
Железняков Вячеслав 11 2
Четвернин Алексей 658 2
Солдатов Алексей 80 2
Лейпи Игорь 6 2
Еременко Максим 6 2
Раевский Алексей 72 2
Овчаров Евгений 11 2
Ахмеров Тимур 77 2
Легезо Денис 32 2
Милюков Денис 12 1
Емельянников Михаил 38 1
Медведев Вячеслав 16 1
Васильев Игорь 23 1
Попова Мария 119 1
Уздемир Сергей 6 1
Лифшиц Евгений 8 1
Бакшинский Олег 6 1
Завьялов Дмитрий 5 1
Сорокин Александр 5 1
Шалманов Сергей 184 1
Валяева Елизавета 72 1
Демидов Михаил 132 1
Шепилов Александр 12 1
Барышников Александр 2 1
Булатов Александр 2 1
Черняк Александр 2 1
Решетков Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 77047 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25316 16
Россия - ПФО - Нижегородская область 945 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 48 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 383 3
Россия - ЦФО - Калужская область 701 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1955 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 491 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 2
Эстония - Эстонская Республика 626 2
Россия - УФО - Челябинская область 821 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 607 2
Россия - ДФО - Амурская область 407 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 988 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 520 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1865 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 828 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 126 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 562 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 360 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 926 1
Россия - СФО - Кемеровская область 618 1
Россия - СФО - Иркутская область 699 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 390 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 556 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 234 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 663 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 496 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 213 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 186 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 105 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 398 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3982 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 154 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 179 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3564 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 3
Образование в России 534 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1432 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 64 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 529 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 196 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 388 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 61 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 1
МПС - Международные платежные системы 91 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2583 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 22 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1130 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4889 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8061 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 545 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 2
Известия ИД 188 2
Ведомости 266 1
РИА Новости 708 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
НТВ - Телекомпания 263 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 49598.
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